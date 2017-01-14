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Шымкент
ВРП южан самый низкий в стране
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danilov 14 Января 2017 в 10:02:35
По информации, опубликованной на сайте комитета по статистике министерства национальной экономики, за 3 квартала 2016 года валовой региональный продукт в расчете на душу населения в ЮКО составил 683000 тенге или около 76 тысяч тенге в месяц. Это 16-е, последнее, место в стране. Общая сумма областного ВРП — 1 миллиард 956 миллионов тенге, что 0,4% больше показателя за аналогичный период 2015 года. В его структуре доля производства товаров сложилась на уровне 38%, а услуг – 55,7%. При этом наибольший доход принесла обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля и операции с недвижимостью. А наименьший – услуги информации и связи и развлечения и отдыха.
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  гримм 14.01.2017 в 10:16:56   # 573348
зато бля хамуха комуналка самая дорогая в стране!!!
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  Nafis 14.01.2017 в 11:10:31   # 573362
Операции с недвижимостью тоже в расчет берут? Это произведенный продукт?
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  гримм 14.01.2017 в 11:41:12   # 573371
Цитата: Nafis от 14.01.2017 11:10:31
Операции с недвижимостью тоже в расчет берут? Это произведенный продукт?

ну так построил и продал! производство...
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