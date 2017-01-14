ВРП южан самый низкий в стране
danilov 14 Января 2017 в 10:02:35
По информации, опубликованной на сайте комитета по статистике министерства национальной экономики, за 3 квартала 2016 года валовой региональный продукт в расчете на душу населения в ЮКО составил 683000 тенге или около 76 тысяч тенге в месяц. Это 16-е, последнее, место в стране. Общая сумма областного ВРП — 1 миллиард 956 миллионов тенге, что 0,4% больше показателя за аналогичный период 2015 года. В его структуре доля производства товаров сложилась на уровне 38%, а услуг – 55,7%. При этом наибольший доход принесла обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля и операции с недвижимостью. А наименьший – услуги информации и связи и развлечения и отдыха.