Наезд на пешеходов со смертельных исходом совершил водитель в Шымкенте

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Гость 15 Января 2017 в 08:31:30
Со слов очевидца, предоставившего в редакцию Otyrar.KZ видеозапись с места происшествия, женщина вышла на остановке «Аптека» из автобуса 44-го маршрута. У женщины на руках был маленький ребенок и рядом с ней еще двое детей. От наезда женщину с младенцем спасли доли секунд, удар пришелся на ее старших детей, следовавших за матерью на расстоянии шага. Один ребенок погиб на месте ДТП, второй находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Также, очевидцы говорят, что дорогу, по которой переходила семья, недавно отремонтировали, убрали светофор и еще не наносили разметку, а машину Скорой помощи пришлось ждать около полутора часов.
Ернар Балабеков.
http://otyrar.kz/2017/01/naezd-na-peshexodov-so-smertelnyx-isxodom-sovershil-voditel-v-shymkente/
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 15.01.2017 в 21:39:41 # 573468
Это просто ужас... ножем по сердцу...
Zhycie est 15.01.2017 в 21:42:09 # 573469
Детей не на расстоянии шага, а за руки лучше держать, хоть один ребенок сбоку будет, не так пострадает, телом своим прикроешь. Маленькие же еще совсем. Взрослый все же внимательней, может и отдернуть в случае чего...
Когда же вы господа полицейские начнете следить за порядком не дорогах, когда вод. удостоверения продавать прекратите?
Бля больше просто нет слов.............
Zhycie est 15.01.2017 в 21:46:07 # 573471
Также, очевидцы говорят, что дорогу, по которой переходила семья, недавно отремонтировали, убрали светофор и еще не наносили разметку,
было бы неплохо заодно акима посадить на нары, а лучше расстрелять десяток другой, пока не научатся летом дороги ремонтировать и делать это быстро и качественно. да и на койхуй убрали светофор?
Цитата: Zhycie est от 15.01.2017 21:46:07
И, народ, оденьте на детей отражатели, в конце концов! Жалко копеек что ли! Чтобы в школах и детсадах в принудительном порядке проверяли верхнюю одежду у детей, на налчие отражателей, и не допсукать к обучению без них.
И, народ, оденьте на детей отражатели, в конце концов! Жалко копеек что ли! Чтобы в школах и детсадах в принудительном порядке проверяли верхнюю одежду у детей, на налчие отражателей, и не допсукать к обучению без них.
кто летит на скорости, тому похуй на отражатели, такие скорость сбрасывают перед ментами и камерами, ну и лежачими полицейскими, потому как машина и деньги дороже чужой жизни
Никогда не забуду слова того малолетки который со второстепеной мне в бочину чуть не прилетел, на мои слова что знаков не видишь он не задумываясь ответил, а мне пох знаки, как хочу так и еду! Ну как такому от души не втащить? И таких полно, а стебанёшь, ещё и сядешь за телесные...
Жаль детей, очень, в чем их вина? В чем? Взрослые люди своими по сути руками убивают детей и так повсеместно