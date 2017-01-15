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Шымкент
Наезд на пешеходов со смертельных исходом совершил водитель в Шымкенте
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Гость 15 Января 2017 в 08:31:30
В субботу около 6 часов вечера на автодороге по направлению из Шымкента в Аксукент водитель легкового автомобиля на высокой скорости совершил наезд на женщину, переходившую дорогу с тремя детьми.



Со слов очевидца, предоставившего в редакцию Otyrar.KZ видеозапись с места происшествия, женщина вышла на остановке «Аптека» из автобуса 44-го маршрута. У женщины на руках был маленький ребенок и рядом с ней еще двое детей. От наезда женщину с младенцем спасли доли секунд, удар пришелся на ее старших детей, следовавших за матерью на расстоянии шага. Один ребенок погиб на месте ДТП, второй находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Также, очевидцы говорят, что дорогу, по которой переходила семья, недавно отремонтировали, убрали светофор и еще не наносили разметку, а машину Скорой помощи пришлось ждать около полутора часов.

Ернар Балабеков.
http://otyrar.kz/2017/01/naezd-na-peshexodov-so-smertelnyx-isxodom-sovershil-voditel-v-shymkente/
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  Serg1986 15.01.2017 в 21:16:45   # 573466
Слова Матери,как ножом по сердцу!
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  alpha_portal 15.01.2017 в 21:39:41   # 573468
Да! Водитель виноват! Да он такой! Но сколько уже можно? Переходишь улицу - крути по сторонам голову, смотри за движением!
Это просто ужас... ножем по сердцу...
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  Zhycie est 15.01.2017 в 21:42:09   # 573469
Блин, ну вы что, такое снимаете, это ж не кино вам! Разве можно...
Детей не на расстоянии шага, а за руки лучше держать, хоть один ребенок сбоку будет, не так пострадает, телом своим прикроешь. Маленькие же еще совсем. Взрослый все же внимательней, может и отдернуть в случае чего...
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  трактор 15.01.2017 в 21:43:39   # 573470
одного не могу понять, зачем так летать в городе? Убил ребенка, что ж вы суки то делаете? Когда же вы уроды научитесь ездить нормально???
Когда же вы господа полицейские начнете следить за порядком не дорогах, когда вод. удостоверения продавать прекратите?
Бля больше просто нет слов.............
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  Zhycie est 15.01.2017 в 21:46:07   # 573471
И, народ, оденьте на детей отражатели, в конце концов! Жалко копеек что ли! Чтобы в школах и детсадах в принудительном порядке проверяли верхнюю одежду у детей, на налчие отражателей, и не допсукать к обучению без них.
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  BioSSiK 15.01.2017 в 22:47:31   # 573472
Почему скрыли лицо этого недочеловека??????? отрар очкуете да сами ??? покажите эту тварь которая убила и покалечила детей!!! пусть все знают что он виноват!

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  arhar 15.01.2017 в 23:30:21   # 573477
Quote:
Также, очевидцы говорят, что дорогу, по которой переходила семья, недавно отремонтировали, убрали светофор и еще не наносили разметку,

было бы неплохо заодно акима посадить на нары, а лучше расстрелять десяток другой, пока не научатся летом дороги ремонтировать и делать это быстро и качественно. да и на койхуй убрали светофор?
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  arhar 15.01.2017 в 23:33:02   # 573479
Цитата: Zhycie est от 15.01.2017 21:46:07
И, народ, оденьте на детей отражатели, в конце концов! Жалко копеек что ли! Чтобы в школах и детсадах в принудительном порядке проверяли верхнюю одежду у детей, на налчие отражателей, и не допсукать к обучению без них.

кто летит на скорости, тому похуй на отражатели, такие скорость сбрасывают перед ментами и камерами, ну и лежачими полицейскими, потому как машина и деньги дороже чужой жизни
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  lokidogma 15.01.2017 в 23:38:09   # 573481
Водитель полный урод если гонял выше 60 км/ч. Но женщина простите виновата не меньше. Пошла через неработающий светофор без разметки. Я уже хочу видео ролики собирать со своего регистратора в машине как женщины и девушки с детьми идут и думают что раз пешеходка или они с детьми то защищены. Сколько было случаев на пешеходку выходят даже не посмотрев в сторону движения. Это страшно такое отношение к себе и к своим детям. Сколько раз сталкивался уже не счесть выбегают на дорогу в неположеном месте одни или с детьми. Так у меня сердце в пятки уходит. Не дай бог сесть из за такой дуры
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  decoder 15.01.2017 в 23:50:16   # 573482
А второй походу дружок подошёл в конце... типа что вы в такой тяжёлый момент нагнетаете... Сссука лучше бы вы убились об столб!!! Страшная трагедия... Теперь никакие слова ни какие деньги не вернут матери ребёнка... Согласен, светоотражатели не помогут, от долб...в защиту ещё не придумали... Даже если сажать или в затылок стрелять начнут, ничего не поменяется, таких ничего не останавливает, по их рассуждениям с ними случится это не может, с кем угодно только не с ними...
Никогда не забуду слова того малолетки который со второстепеной мне в бочину чуть не прилетел, на мои слова что знаков не видишь он не задумываясь ответил, а мне пох знаки, как хочу так и еду! Ну как такому от души не втащить? И таких полно, а стебанёшь, ещё и сядешь за телесные...
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  Денис222 16.01.2017 в 05:05:20   # 573490
Эмоции словами не выразить, страшно
Жаль детей, очень, в чем их вина? В чем? Взрослые люди своими по сути руками убивают детей и так повсеместно

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