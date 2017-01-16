Засадить все овраги внутри и вокруг Шымкента решил Жансеит Туймебаев

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danilov 16 Января 2017 в 14:12:48
Комментарии, по рейтингу, по дате
шымкентский 16.01.2017 в 14:58:35 # 573647
Елки растут разве в наших степях, кто видел в степи дикорастущую ель?
Карагачи бы сажали тогда б росло
Цитата: шымкентский от 16.01.2017 14:58:35Если по дну оврагов пустить ручьи, то могут выжить.
Конечно засохнет много, хвойные сажают
Елки растут разве в наших степях, кто видел в степи дикорастущую ель?
Карагачи бы сажали тогда б росло
Конечно засохнет много, хвойные сажают
Елки растут разве в наших степях, кто видел в степи дикорастущую ель?
Карагачи бы сажали тогда б росло
Викторовна 16.01.2017 в 15:51:40 # 573682