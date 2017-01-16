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Шымкент
Засадить все овраги внутри и вокруг Шымкента решил Жансеит Туймебаев
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danilov 16 Января 2017 в 14:12:48
Программа «Шаткал» предусматривает превращение в парки оврагов и заброшенных участков. В рамках программы на 16 тыс. гектарах планируется формирование зеленого пояса вокруг города. На территории парка «Шымсая» были посажены тысячи саженцев деревьев.

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  ak13 16.01.2017 в 14:18:18   # 573610
Главное что бы потому никому не засадили
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  старик 16.01.2017 в 14:55:26   # 573642
Что не разворуют, то засохнет(к сожалению).
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  шымкентский 16.01.2017 в 14:58:35   # 573647
Конечно засохнет много, хвойные сажают
Елки растут разве в наших степях, кто видел в степи дикорастущую ель?
Карагачи бы сажали тогда б росло
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  Zoggyla 16.01.2017 в 15:19:27   # 573656
Цитата: шымкентский от 16.01.2017 14:58:35
Конечно засохнет много, хвойные сажают
Елки растут разве в наших степях, кто видел в степи дикорастущую ель?
Карагачи бы сажали тогда б росло
Если по дну оврагов пустить ручьи, то могут выжить.
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  Mikado 16.01.2017 в 15:34:41   # 573672
В оврагах надо искусственные озера устраивать, а деревья высадить по склонам и на вершинах. И не хвою пресловутую, которая дохнет практически сразу без ухода и условий, а нормальные наши стойкие южные деревья.
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  Викторовна 16.01.2017 в 15:51:40   # 573682
Опять ёлочки ... Свихнулись на них господа управляющие !
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