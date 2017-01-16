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Шымкент
Управление ЧС ЮКО проводит агитационные работы
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danilov 16 Января 2017 в 14:51:27
В целях предупреждения отравления угарным газом и недопущения пожаров проводятся агитационные работы среди населения.

















Комментарии, по рейтингу, по дате
  sarmat 16.01.2017 в 15:19:30   # 573657
Пришел тут давече один, Документы при нем, квитанции, бланки с печатями. Говорит:" У вас все в порядке с газовым оборудованием, вытяжкой?" Да говорю все в порядке, а он мне ну тогда вот вам квитанция оплатите 800 тенге за инструктаж по Т.Б. эти 800 тенге за допуск к этому оборудованию (???) Я естественно послал его в пеший эротический тур, А он мне еще и пригрозил, что мол я за ним еще и бегать буду чтобы отдать эти 800 тенге.
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  Likalika 16.01.2017 в 15:19:56   # 573658
На последней фотографии камин стоит?Его разрешается устанавливать?
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  Zoggyla 16.01.2017 в 15:20:51   # 573660
Цитата: sarmat от 16.01.2017 15:19:30
Пришел тут давече один, Документы при нем, квитанции, бланки с печатями. Говорит:" У вас все в порядке с газовым оборудованием, вытяжкой?" Да говорю все в порядке, а он мне ну тогда вот вам квитанция оплатите 800 тенге за инструктаж по Т.Б. эти 800 тенге за допуск к этому оборудованию (???) Я естественно послал его в пеший эротический тур, А он мне еще и пригрозил, что мол я за ним еще и бегать буду чтобы отдать эти 800 тенге.
гнать в шею таких остапов.
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  строитель 16.01.2017 в 15:30:43   # 573670
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