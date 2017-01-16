Управление ЧС ЮКО проводит агитационные работы

Пришел тут давече один, Документы при нем, квитанции, бланки с печатями. Говорит:" У вас все в порядке с газовым оборудованием, вытяжкой?" Да говорю все в порядке, а он мне ну тогда вот вам квитанция оплатите 800 тенге за инструктаж по Т.Б. эти 800 тенге за допуск к этому оборудованию (???) Я естественно послал его в пеший эротический тур, А он мне еще и пригрозил, что мол я за ним еще и бегать буду чтобы отдать эти 800 тенге.