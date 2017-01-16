В ЮКО сплошь и рядом нарушаются строительные нормы

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Января 2017 в 15:15:40
Недостроенные школы, детские сады и спортзалы — не закончив один объект, подрядчики тут же берутся за следующий. Например в Сайрамском районе из-за несоблюдения строительных норм в только что возведенных стенах школы пошли трещины, в связи с чем Дархан Сатыбалды пообещал, что подрядчиков, имеющих нарушения, будут систематически проверять, а на самых недобросовестных подавать в суд.
«Организации, отвечающие за прием и качество строительных объектов, пользуясь своими полномочиями, могут поставить подписи на пустых документах, где еще нет самого объекта. Такие организации, занимающиеся технадзором, будут пожизненно лишены лицензии для проведения такой деятельности. Их нужно судить. Поэтому будем добиваться подачи в суд на недобросовестных работников»,- предупредил первый заместитель акима города Дархан Сатыбалды.
Помимо качества есть нарекания, касающиеся сроков строительства. Они то и дело срываются. Не осталась без внимания некачественная укладка асфальта в микрорайоне Тассай. Завязалась дискуссия, в ходе которой строительные компании винили во всем чиновников, утверждая, что из-за поздних объявлений тендеров времени на нормальное строительство просто не остается. Оказалось, что и проектировщики работают далеко не всегда качественно.
«В Шардаринском районе во время постройки школы на 900 мест были задеты грунтовые воды. При планировании проектно-сметной документации сказали, что они залегают на 12 метровой глубине, а на деле оказалось, что на глубине 2,5 метров. Тут была неправильно проведена проектная работа»,- привел пример руководитель управления ГАСК ЮКО Куттыбек Жамашев.
Первый заместитель акима области сообщил, что будет проведен специальный рейд для проверки работы застройщиков, ведь нет никакой гарантии, что в следующий раз эти постройки не обрушаться, а сноса некачественных объектов контролирующие органы будут добиваться через суд.
http://tvk-uko.kz/2017/01/16/v-yuko-splosh-i-ryadom-narushayutsya-stroitel-ny-e-normy/
Комментарии, по рейтингу, по дате
при чем здесь Казахстан? я лично знаю прораба который поработав на строительстве ЖК в Самаре уволился нах через месяц со словами- "Будет пиздец неизбежный через год-два после сдачи, меня подтянут одним из первых"
Викторовна 16.01.2017 в 16:48:30 # 573705