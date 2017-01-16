До 1 февраля участковые должны познакомиться со всеми жителями Шымкента

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tod777 16 Января 2017 в 22:52:33
«Работа участковых крайне важна для обеспечения правопорядка на улицах города. Кто лучше них должен знать, что происходит на вверенных территориях. Зачастую слышны жалобы, что не знают, кто у них участковый. Это оперативное мероприятие исправит ситуацию», — сказал начальник МПС Шымкента Данияр Мейрхан.
А с 1 февраля на сайте Otyrar.KZ стартует проект «Участковый Шымкента» который, будет осуществлять виртуальное знакомство жителей Шымкента с участковыми инспекторами Местной полицейской службы. Многие горожане не знают ни своего участкового, ни адрес опорного пункта, который курирует их территорию.
Проект «Участковый Шымкента» — это интерактивная карта Шымкента, где указаны все адреса и координаты опорных пунктов полиции и старших участковых Шымкента. Город разделен на четыре района: Абайский, Енбекшинский, Аль-Фарабийский и Каратауский. Каратауский — новый район, созданный за счет присоединения к Шымкенту прилегающих поселков. И в этом районе большие сложности во взаимодействии участковых инспекторов и жителей. Во всем городе 68 опорных пунктов для участковых МПС и 327 участковых инспекторов и их помощников.
Задача создания проекта состоит в том, чтобы помочь встретиться жителям со всеми старшими участковыми инспекторами города и определить их координаты. Сложность в том, что далеко не все опорные пункты имеют стационарный телефон и интернет. На сегодняшний день все участковые инспекторы имеют отдельные мобильные телефоны для связи с жителями своего района, которые будут указаны на карте города в метке «опорный пункт полиции» (ОП).
Каждый желающий связаться со своим участковым, может открыть карту Шымкента и в выплывающем окне набрать свой адрес в ответ на сообщение появится место расположения опорного пункта полиции, фамилия-имя старшего участкового фото и номер его контактного телефона.
Для простоты нахождения опорного пункта обозначены не только его координаты, но и фотография здания.
Как показала практика, если в районе случается какое-то происшествие, горожанам проще позвонить напрямую участковому инспектору, чем набирать 102 и искать через оперативный пульт координаты нужного сотрудника. Из-за сложившегося стереотипа, что могут «затаскать», люди предпочитают не связываться с центральными отделами полиции, где каждый звонок фиксируется и прежде, чем тебе окажут помощь, гражданин обязан представиться и оставить свои данные: телефон и адрес.
В процессе работы над проектом мы встретились со старшими участковыми всех районов Шымкента, с их руководством и жителями города. Были сделаны фотографии всех участковых инспекторов, а также зданий опорных пунктов. Практически вручную расчерчивались границы контроля каждого из 68 ОП, очень многие границы проходят по одной улице (часть домов, например, нечетной нумерации, относится к одному ОП, а четная часть — к другому). Руководитель Местной полицейской службы Шымкента Данияр Мейрхан пошел нам навстречу, был очень заинтересован проектом, счёл его чрезвычайно полезным, а поэтому оказывал всяческую информационную поддержку в его создании.
Проект «Непризрачный полицейский» будет работать неограниченное время, он считается социальным и направлен на помощь жителям Шымкента. Также, мы предусматриваем возможность создания рейтинга участковых инспекторов полиции на базе проекта, плюс и минус работе участкового можно будет поставить прямо на карте. Такая возможность позволит ежемесячно выявлять лучшую и худшую работу инспекторов.
Также рассматривается возможность сделать проект не только ознакомительным, но и позволяющим осуществлять обратную связь. Возможно, в будущем прямо на карте будет специальное приложение, позволяющее оставить сообщение участковому.
«Непризрачный полицейский» — долгосрочный проект, направленный на улучшение взаимодействия полиции и населения, повышения юридической грамотности жителей Шымкента, а также чувства защищенности. Участкового можно будет найти в любое время суток, если случилась беда или неприятность.
http://otyrar.kz/2017/01/do-1-fevralya-chastkovye-dolzhny-poznakomitsya-so-vsemi-zhitelyami-shymkenta/
Комментарии, по рейтингу, по дате
чет про Иван Васильевича вспонилось из-за заголовка
Цитата: babki от 16.01.2017 23:29:33Кое где еще и бабло срубят.
Как и обещал министр МВД,они по любому зайдуть в квартиры и уточнят кто где живут в рамках закона о вр
Как и обещал министр МВД,они по любому зайдуть в квартиры и уточнят кто где живут в рамках закона о вр
Викторовна 17.01.2017 в 00:27:23 # 573783
Викторовна 17.01.2017 в 00:31:44 # 573784