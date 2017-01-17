В Шымкенте завскладом инсценировал ограбление, чтобы скрыть недостачу товара

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едридмадрид 17 Января 2017 в 12:09:46
Южноказахстанские оперативники разоблачили аферу с липовым ограблением большегруза на международной автотрассе Алматы - Ташкент - Термез.
12 января в Сайрамское РУВД поступило сообщение о нападении неизвестных на грузовик, груженный сигаретами, следовавший из Жамбылской области в Шымкент. На место ЧП выехали оперативники. Со слов 33-летнего водителя грузовика, его остановили неизвестные на автомашине «Фольцваген Гольф». Вытащили из кабины, избили. Из грузовика они похитили 50 коробок с сигаретами.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сайрамские полицейские задержали шестерых подозреваемых - жителей Жамбылской области, 1980, 1984, 1985 и 1996 года рождения. Те дали любопытные признательные показания. Как выяснилось, один из задержанных, 32-летний молодой человек, завсклад одной из жамбылских компаний совершил недостачу солидной партии сигарет. И чтобы скрыть ее, решил разыграть сценарий с ограблением. С сотоварищами они загрузили пустые коробки в грузовик, следовавший в Шымкент. Выехали вслед. Улучив удобный момент, совершили нападение. С «добычей» разбойники поехали домой в Тараз. Но их афера с треском провалилась. На налетчиков возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Все они арестованы.
Дана Акжолова https://timeskz.kz/20272-shymkentec-rastratil-sigarety-i-reshilsya-na-ograblenie-gruzovika.html