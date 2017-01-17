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Шымкент
В Шымкенте задержаны водомерные воры
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danilov 17 Января 2017 в 12:29:09
В г. Шымкент полицейские Каратауского отдела полиции задержали двух молодых людей, подозреваемых в краже приборов учета воды на сумму более чем 2 миллиона тенге.



С сентября прошлого года в Каратауский ОП УВД г. Шымкент поступали неоднократные сообщения от жителей дачного массива Кайнарбулак о том, что неизвестные лица похищают у них водяные счетчики. В итоге полицейские вышли на след двух подозреваемых, один из которых работал раньше установщиком счетчиков.

«С целью раскрытия данных преступлений в Каратауском ОП создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали двух подозреваемых, 1994 и 1995 г.р., жителей Толебийского района, безработных, которые признались в содеянном. В настоящее время следствием установлена причастность задержанных к около 500 фактам краж приборов учета на сумму свыше 2 миллиона тенге. Все кражи подозреваемые совершали по одной и той же схеме»,- рассказали в ДВД ЮКО.

Молодые люди, один из которых ранее работал установщиком водяных счетчиков, с помощью монтировки вскрывали щиты с приборами учета, установленные на улице. После чего они похищали водяные счетчики, которые затем сбывали на рынках города по низким ценам, а вырученные деньги тратили на свои нужды. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Вещественные доказательства изъяты. Проводится досудебное расследование. Полицейскими проверяется причастность подозреваемых лиц и к другим преступлениям.

tvk-uko.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Snake666 17.01.2017 в 12:42:48   # 573927
Теперь ещё и кормить их несколько лет с налогов наших будут.
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  ShimShim 17.01.2017 в 12:45:04   # 573929
Кто пояснит какая польза от ворованного счетчика, пломбы нет, номер его вбит в базу ВК, если только на шланг нацепить ?
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  Пришелец 17.01.2017 в 13:17:43   # 573949
Ра
Цитата: ShimShim от 17.01.2017 12:45:04
Кто пояснит какая польза от ворованного счетчика, пломбы нет, номер его вбит в базу ВК, если только на шланг нацепить ?
раз скупали значит камуто нужно было
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  Маке0912 17.01.2017 в 13:19:28   # 573950
Цитата: ShimShim от 17.01.2017 12:45:04
Кто пояснит какая польза от ворованного счетчика, пломбы нет, номер его вбит в базу ВК, если только на шланг нацепить ?


500 шт хотели наверное оптом сдать
Молодые, не понимают ещё ничего.
Что каждый счетчик фиксированый.
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