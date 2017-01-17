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Шымкент
Ночью в Шымкенте был ограблен Свято-Никольский кафедральный собор
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danilov 17 Января 2017 в 14:30:52
Сегодня ночью был ограблен Свято-Никольский кафедральный собор по ул. Туркестанской.

Кража произошла, по всей вероятности, в то время, когда в храме отсутствовали люди. Были украдены ящик с деньгами для подаяний, золотые изделия, икона и некоторые другие ценные вещи. По версии самих служителей храма, злоумышленники остались на ночь в церкви, а совершив ограбление с открытием здания вышли на улицу. Следствие по этому преступлению ведут сотрудники Енбекшинского РОВД.

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Serg155 17.01.2017 в 14:47:18   # 573992
Одним словом твари, ничего святого, Дай Бог чтобы быстрее раскрыли.
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  ss720 17.01.2017 в 14:48:11   # 573996
...пустили переночевать.... мда.....
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  Кирсан 17.01.2017 в 14:56:18   # 574006
А не сами ли приближенные стырили?
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  GoodZone 17.01.2017 в 15:31:08   # 574023
Наблюдая за современнной церковью и ее "сподвижниками" в лице попов и теток, продающих церковную атрибутику и услуги, прихожу к мысли, что Лев Толстой, преданный анафеме (отлучение от церкви), был прав... Не хочу никого обидеть, это мое сугубо личное мнение, воровство я осуждаю, но как говорится "не искушай"... было бы все по-простому, скромно - никто бы и не полез.
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  едридмадрид 17.01.2017 в 15:39:07   # 574028
Можно по-разному относиться к религии вообще и церкви в частности , но тут ВОРОСТВО (воровство - оно и в Африке воровство )

Ну а нашим церковникам , можно сказать что уповая на волю Бога,
всё равно не поленитесь поставить систему видеонаблюдения в следующий раз, а то мало ли среди паствы заблудших овец?

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  КЕДЫ 17.01.2017 в 15:53:51   # 574047
Установка систем наблюдения. Качественно и в срок.
ТОО Сервис Плюс. Адрес: 160012, Республика Казахстан, г. Шымкент, пр. Республики, 4/5 Скидка некоторым категориям.
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  bozon house 17.01.2017 в 15:58:20   # 574051
Цитата: КЕДЫ от 17.01.2017 15:53:51
Установка систем наблюдения. Качественно и в срок.
ТОО Сервис Плюс. Адрес: 160012, Республика Казахстан, г. Шымкент, пр. Республики, 4/5 Скидка некоторым категориям.
Светодиодные кресты в соборах, глаз сатаны при соборах, адово электричество и т.п. Все это есть происки сатаны и чертей!
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  Софруджу 17.01.2017 в 15:59:05   # 574052
А что там в самом здании церкви золотое-то? Поди не Петропавловский собор, где иконостас из золота Честно говоря, удивлён, что у нас есть (было) что-то золотое. А иконы тоже, поди, не Андрея Рублёва. Что за икону-то украли? Ну. ящик с деньгами - это понятно
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  WauTaH 17.01.2017 в 16:28:59   # 574078
Воры ограбили мошенников
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  UgO 17.01.2017 в 16:35:04   # 574083
Да постигнет их кара Божья!
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  Алматынец 17.01.2017 в 18:35:44   # 574128
Религия - это бизнес. И не важно какая.
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