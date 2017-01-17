Ночью в Шымкенте был ограблен Свято-Никольский кафедральный собор

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 17 Января 2017 в 14:30:52
⠀
Кража произошла, по всей вероятности, в то время, когда в храме отсутствовали люди. Были украдены ящик с деньгами для подаяний, золотые изделия, икона и некоторые другие ценные вещи. По версии самих служителей храма, злоумышленники остались на ночь в церкви, а совершив ограбление с открытием здания вышли на улицу. Следствие по этому преступлению ведут сотрудники Енбекшинского РОВД.
⠀
otyrar.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 17.01.2017 в 15:39:07 # 574028
Ну а нашим церковникам , можно сказать что уповая на волю Бога,
всё равно не поленитесь поставить систему видеонаблюдения в следующий раз, а то мало ли среди паствы заблудших овец?
ТОО Сервис Плюс. Адрес: 160012, Республика Казахстан, г. Шымкент, пр. Республики, 4/5 Скидка некоторым категориям.
bozon house 17.01.2017 в 15:58:20 # 574051
Цитата: КЕДЫ от 17.01.2017 15:53:51Светодиодные кресты в соборах, глаз сатаны при соборах, адово электричество и т.п. Все это есть происки сатаны и чертей!
Установка систем наблюдения. Качественно и в срок.
ТОО Сервис Плюс. Адрес: 160012, Республика Казахстан, г. Шымкент, пр. Республики, 4/5 Скидка некоторым категориям.
Установка систем наблюдения. Качественно и в срок.
ТОО Сервис Плюс. Адрес: 160012, Республика Казахстан, г. Шымкент, пр. Республики, 4/5 Скидка некоторым категориям.