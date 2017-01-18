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Шымкент
"Шымкентский" эпизод Top Gear выйдет в марте
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danilov 18 Января 2017 в 12:00:35
Съёмочная группа BBC Top Gear побывала в городе Шымкент. Здесь прошли съемки эпизода новой серии популярной британской телепередачи.
"Съемки прошли с большим успехом", - отметил режиссёр Top Gear Алекс Рентон в своём письме к Акиму Шымкента Габидулле Абдрахимову. При этом он добавил, что фильм, снятый в ЮКО, станет одним из впечатляющих эпизодов новой серии и поблагодарил главу Шымкента за оказанную поддержку.


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  titus 18.01.2017 в 12:06:38   # 574329
К пиву хоть кириешками бы угостили гостей
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  Mikado 18.01.2017 в 12:09:52   # 574331
Цитата: titus от 18.01.2017 12:06:38
К пиву хоть кириешками бы угостили гостей


Лучше курт. Кириешек они где угодно могут наесться.
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  шымкентский 18.01.2017 в 12:12:42   # 574335
Top Gear в новом составе не то…
Без Джереми и его команды
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  Author 18.01.2017 в 13:17:47   # 574377
У приоры от страха выхлоп "покосился"
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  Pancho S 18.01.2017 в 13:42:12   # 574395
это не топ гир. никогда не признаю.
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  Эндрю 18.01.2017 в 13:52:08   # 574402
Щас экс видущие новый проект открыли на официальном сайте все выпуски.Постарели капец они
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  ИНКВИЗИТОР 18.01.2017 в 14:15:54   # 574419
Гранд тур
Топ гир
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