"Шымкентский" эпизод Top Gear выйдет в марте

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danilov 18 Января 2017 в 12:00:35
"Съемки прошли с большим успехом", - отметил режиссёр Top Gear Алекс Рентон в своём письме к Акиму Шымкента Габидулле Абдрахимову. При этом он добавил, что фильм, снятый в ЮКО, станет одним из впечатляющих эпизодов новой серии и поблагодарил главу Шымкента за оказанную поддержку.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: titus от 18.01.2017 12:06:38
К пиву хоть кириешками бы угостили гостей
К пиву хоть кириешками бы угостили гостей
Лучше курт. Кириешек они где угодно могут наесться.
шымкентский 18.01.2017 в 12:12:42 # 574335
Без Джереми и его команды
ИНКВИЗИТОР 18.01.2017 в 14:15:54 # 574419
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