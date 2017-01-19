Природа стерпит?

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danilov 19 Января 2017 в 12:33:27
Роза ветров и степи
В Арыси я бывала не раз, причем приезжала сюда и летом, и зимой. Однако неприятного запаха не чувствовала, равно как не чувствуют его и жители города. Именно этим и можно, наверное, объяснить тот факт, что такой глобальный вопрос никак не решался все это время: нет недовольных, нет жалоб - нет проблемы. И с проверками никто не приедет, поскольку объявлен мораторий на них. А внеплановые наезды проверяющих возможны опять-таки только по письменной жалобе.
Бывший инспектор Арысского филиала департамента экологии Б. Назаров давно поднимал вопрос отсутствия канализации в Арыси. Именно его я и попросила показать мне поля фильтрации. Он же и объяснил причину отсутствия запаха. Поля фильтрации, находящиеся в шести километрах от города и которые, кстати, занимают 150 га, расположены очень грамотно - по розе ветров, в другую от Арыси сторону. Ситуацию спасает еще и то, что поблизости нет домов. Тем не менее то, что я увидела, повергло в шок: огромная территория залита грязной и вонючей водой. В непосредственной близи запах ощущается даже сейчас, когда все вокруг замерзшее. Что творится здесь в жару, даже представить сложно.
Зловонные озера летом испаряются, а зимой просачиваются в землю. Не хочется думать, что потом все это попадает в реку в виде осадков или вместе с подземными водами. А по берегам канализационных озер бродят коровы, место ведь не огорожено. Потом кто-то будет пить их молоко.
А над всем этим безобразием на небольшой возвышенности находятся развалины того, что несколько десятков лет назад было очистными сооружениями. Словно немой укор людской беззаботности и безответственности, они зияют темными провалами на месте дверей, угрожающе ощетинились вывороченными из бетонных перекрытий стальными прутьями.
Есть идея и желание. Нет денег
Очистные механические сооружения были введены в эксплуатацию в Арыси в 1976 году. А уже в 1981 году они были полностью нерабочими. Из строя их вывели отработанные нефтепродукты. Тогда ведь еще не было электровозов, по рельсам ходили тепловозы. Депо не располагало системой локальной очистки, и весь отработанный мазут сбрасывали прямиком в очистные сооружения, тем самым за несколько лет буквально убили всю канализационную систему города.
Сегодня утилизацией канализационных стоков в Арыси ведает ТОО «Акаба-Сервис». Директор этого предприятия Е. Сарбасов рассказал, что решить вопрос с правильной очисткой и дальнейшим использованием сточных вод можно. Только для этого нужны очень большие, по меркам предпринимателя средней руки, средства.
«Представители фирмы, специализирующейся на строительстве таких установок, предлагают нам построить современные очистные сооружения, стоимость которых колеблется от миллиарда до полутора миллиардов тенге, - рассказывает Еркин Ускенбаевич. - Очистные будут закрытого типа, совершенно без запаха. Такую большую сумму частное предприятие не потянет, нужна помощь государства».
В месяц в среднем оборот средств в организации составляет чуть больше миллиона тенге. Но львиная доля денег уходит на налоги, оплату труда работников, которых здесь сейчас 24 человека вместо 58 положенных по штату. А еще нужно оплачивать электроэнергию, ремонтировать оборудование, которое пока еще имеется на балансе предприятия.
«Чтобы выжить, приходится учитывать не только собственные интересы, но и возможности потребителей, - говорит Е. Сарбасов. - К примеру, тариф на канализацию составляет 62 тенге за куб. Но для рядового арысца это очень дорого. Поэтому пришлось прибегнуть к системе дифференцированных тарифов, когда более состоятельный клиент оплачивает часть суммы за менее. Сейчас утвержденный тариф для населения - 24 тенге за куб. Для бюджетных и коммерческих структур он - 60 тенге. А многочисленные службы, обслуживающие железную дорогу и входящие в структуру предприятий АО «Темир жолы», оплачивают 100 тенге за куб. Таким образом худо-бедно наше предприятие выживает, нечистоты из города откачиваются».
Сплошные плюсы
Когда будут построены очистные сооружения, Арысь получит сразу несколько плюсов, не считая основного - соблюдения закона об охране окружающей среды. Во-первых, предлагаемый проект очистных сооружений будет рассчитан на очистку трех тысяч кубических метров стоков в сутки, тогда как сейчас Арысь сливает на рельеф местности порядка 600 тысяч кубов нечистот в сутки. То есть этот проект рассчитан на долгосрочную перспективу. Во-вторых, вместо площади в 150 га, занятой фильтрационными полями, все оборудование очистных разместится на площади не более 300 квадратных метров. В-третьих, город получит дополнительные рабочие места. В-четвертых, будет решена проблема с поливной водой. Ведь современная очистка сточных вод производится на очень высоком уровне. В Арыси техническую воду можно использовать в двух направлениях: летом поливать городские клумбы, деревья и дендропарк, а зимой подавать ее на котельные и использовать для обогрева домов. Сейчас котельные получают питьевую воду. То есть налицо прямая экономия средств горожан. Ведь ясно же как день, что техническая вода намного дешевле питьевой.
Аким Арыси М. Кадырбек подтверждает, что очистные сооружения городу нужны. Сейчас необходимо выбрать для них место. Идеальный вариант - головная канализационная станция, куда уже подведена вся инфраструктура и есть достаточно большая территория, которая позволит позже модернизировать и укрупнить очистные сооружения. Однако Мурат Болатович не совсем уверен в этом: «Мы должны учитывать перспективы развития Арыси, чтобы не получилось так, что очистные через несколько лет окажутся в черте города. Кроме того, средства на строительство могут предоставить из бюджета либо области, либо республики. Местный бюджет такую сумму не осилит. В этом году подготовим все необходимые документы. Канализация в городе однозначно нужна и будет построена».
Во всем этом деле есть небольшая странность. Как рассказал руководитель ЖКХ города Арыси Б. Нарбеков, проект на очистные уже готов, более того, оплачен из республиканского бюджета. Готовило его ТОО «Юг Аква Проект». Однако дозвониться до его руководителя З. Ли не получается. Самого проекта никто в глаза не видел. Возможно, пока готовился к печати материал, акиматовским работникам удалось все-таки поговорить с представителями этой организации и найти проект. В этом случае будут сэкономлены бюджетные средства, так как не придется заново оплачивать подготовку дорогостоящей документации.
Н. Хайкина
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