В отсутствии тепла в Шымкенте виноваты абоненты

с одной стороны чем хороши монополисты , за их спинами сидят чинуши в кабинетах , и если что смогут выбить на бюджетном уровне финансы и возможности ( совсем другой вопрос - что воруют ) ,а многие частники всё таки не сравнимы по возможностями с этим чиновнечным аппаратом