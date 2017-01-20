В отсутствии тепла в Шымкенте виноваты абоненты

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danilov 20 Января 2017 в 09:32:23
Комментарии, по рейтингу, по дате
ТЭЦ, как монополист, возьмите на баланс элеваторы, лежаки и стояки, произведите ремонт, сделайте нормальным теплоснабжение и предъявляйте абонентам хоть через суд.
едридмадрид 20.01.2017 в 10:07:30 # 574963
Цитата: DuMoH от 20.01.2017 09:47:48
Cоздать частные ТЭЦ!!! Почему бы и нет, частная компания отрезает дом от центрального отопления, ставит котел на весь дом и обслуживает.
Cоздать частные ТЭЦ!!! Почему бы и нет, частная компания отрезает дом от центрального отопления, ставит котел на весь дом и обслуживает.
при нашей системы - это палка о двух концах ,
не факт - что частная компания окажется порядочной и что у неё достаточно будет финансов и технической базы чтобы заменить монополистов , могут и кинуть
Цитата: DuMoH от 20.01.2017 09:47:48не дадут добро акимат и сам ТЭЦ изза недавнего взрыва частной котельни где снесло дом...так что
Cоздать частные ТЭЦ!!! Почему бы и нет, частная компания отрезает дом от центрального отопления, ставит котел на весь дом и обслуживает.
Cоздать частные ТЭЦ!!! Почему бы и нет, частная компания отрезает дом от центрального отопления, ставит котел на весь дом и обслуживает.
едридмадрид 20.01.2017 в 10:11:48 # 574966
а многие частники всё таки не сравнимы по возможностями с этим чиновнечным аппаратом
Цитата: едридмадрид от 20.01.2017 10:11:48
с одной стороны чем хороши монополисты , за их спинами сидят чинуши в кабинетах , и если что смогут выбить на бюджетном уровне финансы и возможности ( совсем другой вопрос - что воруют ) ,
а многие частники всё таки не сравнимы по возможностями с этим чиновнечным аппаратом
с одной стороны чем хороши монополисты , за их спинами сидят чинуши в кабинетах , и если что смогут выбить на бюджетном уровне финансы и возможности ( совсем другой вопрос - что воруют ) ,
а многие частники всё таки не сравнимы по возможностями с этим чиновнечным аппаратом
Так частная компания будет стараться держать качество, потому что абоненты могут перейти к конкуренту...
едридмадрид 20.01.2017 в 10:23:19 # 574975
Цитата: DuMoH от 20.01.2017 10:21:42
Так частная компания будет стараться держать качество, потому что абоненты могут перейти к конкуренту...
Цитата: едридмадрид от 20.01.2017 10:11:48
с одной стороны чем хороши монополисты , за их спинами сидят чинуши в кабинетах , и если что смогут выбить на бюджетном уровне финансы и возможности ( совсем другой вопрос - что воруют ) ,
а многие частники всё таки не сравнимы по возможностями с этим чиновнечным аппаратом
с одной стороны чем хороши монополисты , за их спинами сидят чинуши в кабинетах , и если что смогут выбить на бюджетном уровне финансы и возможности ( совсем другой вопрос - что воруют ) ,
а многие частники всё таки не сравнимы по возможностями с этим чиновнечным аппаратом
Так частная компания будет стараться держать качество, потому что абоненты могут перейти к конкуренту...
с отоплением не всё так просто ,
котельные просто как грибы не растут , да и трубы в домах - как простую бумажку нельзя взять и убрать или поменять
P.S.Котел обслуживаю у компании, в которой его покупал. Каждый год, в начале ноября, добровольно и на платной основе вызываю ребят из этой компании для полных профилактических работ. Задолженности, хоть я и не пенсионер, никогда не имел, хотя и платить в последнее время тяжело, но для меня оплата ком.услуг - на первом месте, потом всё остальное. Честным и порядочным в стране живется гораздо тяжелее, чем пох*истам
Цитата: DuMoH от 20.01.2017 10:21:42
Так частная компания будет стараться держать качество, потому что абоненты могут перейти к конкуренту...
Цитата: едридмадрид от 20.01.2017 10:11:48
с одной стороны чем хороши монополисты , за их спинами сидят чинуши в кабинетах , и если что смогут выбить на бюджетном уровне финансы и возможности ( совсем другой вопрос - что воруют ) ,
а многие частники всё таки не сравнимы по возможностями с этим чиновнечным аппаратом
с одной стороны чем хороши монополисты , за их спинами сидят чинуши в кабинетах , и если что смогут выбить на бюджетном уровне финансы и возможности ( совсем другой вопрос - что воруют ) ,
а многие частники всё таки не сравнимы по возможностями с этим чиновнечным аппаратом
Так частная компания будет стараться держать качество, потому что абоненты могут перейти к конкуренту...
тогда стоимость оборудования должны оплачивать собственники дома и уже потом выбирать экспл. компанию
едридмадрид 20.01.2017 в 10:30:35 # 574981
Цитата: Skype от 20.01.2017 10:27:02
тогда стоимость оборудования должны оплачивать собственники дома и уже потом выбирать экспл. компанию
Цитата: DuMoH от 20.01.2017 10:21:42
Так частная компания будет стараться держать качество, потому что абоненты могут перейти к конкуренту...
Цитата: едридмадрид от 20.01.2017 10:11:48
с одной стороны чем хороши монополисты , за их спинами сидят чинуши в кабинетах , и если что смогут выбить на бюджетном уровне финансы и возможности ( совсем другой вопрос - что воруют ) ,
а многие частники всё таки не сравнимы по возможностями с этим чиновнечным аппаратом
с одной стороны чем хороши монополисты , за их спинами сидят чинуши в кабинетах , и если что смогут выбить на бюджетном уровне финансы и возможности ( совсем другой вопрос - что воруют ) ,
а многие частники всё таки не сравнимы по возможностями с этим чиновнечным аппаратом
Так частная компания будет стараться держать качество, потому что абоненты могут перейти к конкуренту...
тогда стоимость оборудования должны оплачивать собственники дома и уже потом выбирать экспл. компанию
вот тут возникает ПРОБЛЕМА , наверно кто живет в домах мнококвартирных ( боллее 60 квартир) знает по опыту , что более половины квартир ПОФИГУ что и как , иногда за уборку подьезда деньги приходится клянчить ,
а тут вложения раскошелится придется
Лично не когда не был должен, всегда всё вовремя оплачиваем, и в отопительный сезон тоже.
Цитата: едридмадрид от 20.01.2017 10:30:35
вот тут возникает ПРОБЛЕМА , наверно кто живет в домах мнококвартирных ( боллее 60 квартир) знает по опыту , что более половины квартир ПОФИГУ что и как , иногда за уборку подьезда деньги приходится клянчить ,
а тут вложения раскошелится придется
Цитата: Skype от 20.01.2017 10:27:02
тогда стоимость оборудования должны оплачивать собственники дома и уже потом выбирать экспл. компанию
Цитата: DuMoH от 20.01.2017 10:21:42
Так частная компания будет стараться держать качество, потому что абоненты могут перейти к конкуренту...
Цитата: едридмадрид от 20.01.2017 10:11:48
с одной стороны чем хороши монополисты , за их спинами сидят чинуши в кабинетах , и если что смогут выбить на бюджетном уровне финансы и возможности ( совсем другой вопрос - что воруют ) ,
а многие частники всё таки не сравнимы по возможностями с этим чиновнечным аппаратом
с одной стороны чем хороши монополисты , за их спинами сидят чинуши в кабинетах , и если что смогут выбить на бюджетном уровне финансы и возможности ( совсем другой вопрос - что воруют ) ,
а многие частники всё таки не сравнимы по возможностями с этим чиновнечным аппаратом
Так частная компания будет стараться держать качество, потому что абоненты могут перейти к конкуренту...
тогда стоимость оборудования должны оплачивать собственники дома и уже потом выбирать экспл. компанию
вот тут возникает ПРОБЛЕМА , наверно кто живет в домах мнококвартирных ( боллее 60 квартир) знает по опыту , что более половины квартир ПОФИГУ что и как , иногда за уборку подьезда деньги приходится клянчить ,
а тут вложения раскошелится придется
Без прикола. Без преувеличения. Подъезд я убираю сам. Единственный житель из 10 квартир, причем мужского пола, который каждую субботу берет сначала веник, а после тряпку и ведро. Скандалить устал. Причем скандалить начинаю исключительно из-за свинарника, которые жильцы устраивают (пакеты мусора/бычки/харчки/и т.п.), убирать никого не заставляю, МОЛЮСЬ, что просто не срали.
Из 5-ти стояков, идущих транзитом через мою квартиру (т.к. у меня автономка и разрешение только от пожарников) холодных 3, а 2 просто теплые. Представить какой дубак бы был в квартире, если бы не автономка, жутко. Опус выше про мусор - собрать деньги на стояки и прочую лабудень не реально, ибо встанет, если делать саому, как раз в стоимость автономки (да-да, причем котел будет стоять не "бо-гу-янг", а нормальный).
P.S. В ж*пу квартиру. Нужно переезжать в свой дом. Гемор тоже будет, но совсем другого характера.
danilov 20.01.2017 в 12:38:43 # 575004
Данилов сделай пожалуйста опрос по оплате ком услуг
а что толку от опроса. Уверен, что все кто тут есть оплачивают коммуналку исправно
Цитата: danilov от 20.01.2017 12:38:43
Quote:
а что толку от опроса. Уверен, что все кто тут есть оплачивают коммуналку исправно
Quote:
Данилов сделай пожалуйста опрос по оплате ком услуг
а что толку от опроса. Уверен, что все кто тут есть оплачивают коммуналку исправно
Как вариант, запилить опросник на тему: "Кто на автономке" и "Кто клиент ТЭЦ-3"
P.S. В ж*пу квартиру. Нужно переезжать в свой дом. Гемор тоже будет, но совсем другого характера.[/quote]
Да да да!Вот и я плюнул на всё это и сменил свою двушку на домик, мдя работ валом, но тут чисто для себя и не от кого не зависишь и это главный и весомый аргумент!!!