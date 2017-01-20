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Шымкент
В отсутствии тепла в Шымкенте виноваты абоненты
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danilov 20 Января 2017 в 09:32:23
Миллиардные долги накопились у ТЭЦ-3 от халатности абонентов Шымкента. В этом уверяет журналистов ТК "Отырар TV" Бейсенбек Жанбосынов, заместитель акима Шымкента.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Мура45 20.01.2017 в 09:40:09   # 574958
.."виноваты абоненты"..
ТЭЦ, как монополист, возьмите на баланс элеваторы, лежаки и стояки, произведите ремонт, сделайте нормальным теплоснабжение и предъявляйте абонентам хоть через суд.
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  Риана 20.01.2017 в 09:40:51   # 574959
Кто бы сомневался!!!
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  DuMoH 20.01.2017 в 09:47:48   # 574961
Cоздать частные ТЭЦ!!! Почему бы и нет, частная компания отрезает дом от центрального отопления, ставит котел на весь дом и обслуживает.
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  едридмадрид 20.01.2017 в 10:07:30   # 574963
Цитата: DuMoH от 20.01.2017 09:47:48
Cоздать частные ТЭЦ!!! Почему бы и нет, частная компания отрезает дом от центрального отопления, ставит котел на весь дом и обслуживает.


при нашей системы - это палка о двух концах ,

не факт - что частная компания окажется порядочной и что у неё достаточно будет финансов и технической базы чтобы заменить монополистов , могут и кинуть
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  Temka 20.01.2017 в 10:11:25   # 574965
Цитата: DuMoH от 20.01.2017 09:47:48
Cоздать частные ТЭЦ!!! Почему бы и нет, частная компания отрезает дом от центрального отопления, ставит котел на весь дом и обслуживает.
не дадут добро акимат и сам ТЭЦ изза недавнего взрыва частной котельни где снесло дом...так что терпим ждём точнее....и мерзнем...
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  едридмадрид 20.01.2017 в 10:11:48   # 574966
с одной стороны чем хороши монополисты , за их спинами сидят чинуши в кабинетах , и если что смогут выбить на бюджетном уровне финансы и возможности ( совсем другой вопрос - что воруют ) ,
а многие частники всё таки не сравнимы по возможностями с этим чиновнечным аппаратом
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  Author 20.01.2017 в 10:21:00   # 574972
3,14 ....сы!!!!
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  Author 20.01.2017 в 10:21:40   # 574973
Где бля мазут? Накуя газ?!
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  DuMoH 20.01.2017 в 10:21:42   # 574974
Цитата: едридмадрид от 20.01.2017 10:11:48
с одной стороны чем хороши монополисты , за их спинами сидят чинуши в кабинетах , и если что смогут выбить на бюджетном уровне финансы и возможности ( совсем другой вопрос - что воруют ) ,
а многие частники всё таки не сравнимы по возможностями с этим чиновнечным аппаратом

Так частная компания будет стараться держать качество, потому что абоненты могут перейти к конкуренту...
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  едридмадрид 20.01.2017 в 10:23:19   # 574975
Цитата: DuMoH от 20.01.2017 10:21:42
Цитата: едридмадрид от 20.01.2017 10:11:48
с одной стороны чем хороши монополисты , за их спинами сидят чинуши в кабинетах , и если что смогут выбить на бюджетном уровне финансы и возможности ( совсем другой вопрос - что воруют ) ,
а многие частники всё таки не сравнимы по возможностями с этим чиновнечным аппаратом

Так частная компания будет стараться держать качество, потому что абоненты могут перейти к конкуренту...


с отоплением не всё так просто ,
котельные просто как грибы не растут , да и трубы в домах - как простую бумажку нельзя взять и убрать или поменять
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  Jokerkz 20.01.2017 в 10:23:44   # 574976
С самого начала начал подозревать о серьезных финансовых проблемах ТЭЦ-3. По другому ну НИКАК не мог сам себе объяснить, чем мой итальянский котел за 300 тыщ (по курсу 150 тн/1$) не понравился газовикам - то им трубы не те, то вообще по безопасности не положено....хрень это всё, а вот то,что проблемы у тепловиков капитальные - объясняет реально и доходчиво

P.S.Котел обслуживаю у компании, в которой его покупал. Каждый год, в начале ноября, добровольно и на платной основе вызываю ребят из этой компании для полных профилактических работ. Задолженности, хоть я и не пенсионер, никогда не имел, хотя и платить в последнее время тяжело, но для меня оплата ком.услуг - на первом месте, потом всё остальное. Честным и порядочным в стране живется гораздо тяжелее, чем пох*истам
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  Skype 20.01.2017 в 10:27:02   # 574977
Цитата: DuMoH от 20.01.2017 10:21:42
Цитата: едридмадрид от 20.01.2017 10:11:48
с одной стороны чем хороши монополисты , за их спинами сидят чинуши в кабинетах , и если что смогут выбить на бюджетном уровне финансы и возможности ( совсем другой вопрос - что воруют ) ,
а многие частники всё таки не сравнимы по возможностями с этим чиновнечным аппаратом

Так частная компания будет стараться держать качество, потому что абоненты могут перейти к конкуренту...

тогда стоимость оборудования должны оплачивать собственники дома и уже потом выбирать экспл. компанию
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  Skype 20.01.2017 в 10:29:31   # 574979
думаю газовики не смогут обеспечить подачу газа. и потом появится столько котельных вместо тэц3, идея не реализуема.
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  едридмадрид 20.01.2017 в 10:30:35   # 574981
Цитата: Skype от 20.01.2017 10:27:02
Цитата: DuMoH от 20.01.2017 10:21:42
Цитата: едридмадрид от 20.01.2017 10:11:48
с одной стороны чем хороши монополисты , за их спинами сидят чинуши в кабинетах , и если что смогут выбить на бюджетном уровне финансы и возможности ( совсем другой вопрос - что воруют ) ,
а многие частники всё таки не сравнимы по возможностями с этим чиновнечным аппаратом

Так частная компания будет стараться держать качество, потому что абоненты могут перейти к конкуренту...

тогда стоимость оборудования должны оплачивать собственники дома и уже потом выбирать экспл. компанию


вот тут возникает ПРОБЛЕМА , наверно кто живет в домах мнококвартирных ( боллее 60 квартир) знает по опыту , что более половины квартир ПОФИГУ что и как , иногда за уборку подьезда деньги приходится клянчить ,
а тут вложения раскошелится придется
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  Kol 20.01.2017 в 10:34:05   # 574983
Сдается мне что эти обвинения абонентов один из "ходов конём". А именно - хотят на кондоминимумы натянуть многоэтажки.
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  PHATik 20.01.2017 в 10:48:21   # 574985
Данилов сделай пожалуйста опрос по оплате ком услуг, в особенности за тепло. Сдаётся мне что это реально для отвода глаз делается.
Лично не когда не был должен, всегда всё вовремя оплачиваем, и в отопительный сезон тоже.
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  Jokerkz 20.01.2017 в 11:18:56   # 574989
Цитата: едридмадрид от 20.01.2017 10:30:35
Цитата: Skype от 20.01.2017 10:27:02
Цитата: DuMoH от 20.01.2017 10:21:42
Цитата: едридмадрид от 20.01.2017 10:11:48
с одной стороны чем хороши монополисты , за их спинами сидят чинуши в кабинетах , и если что смогут выбить на бюджетном уровне финансы и возможности ( совсем другой вопрос - что воруют ) ,
а многие частники всё таки не сравнимы по возможностями с этим чиновнечным аппаратом

Так частная компания будет стараться держать качество, потому что абоненты могут перейти к конкуренту...

тогда стоимость оборудования должны оплачивать собственники дома и уже потом выбирать экспл. компанию


вот тут возникает ПРОБЛЕМА , наверно кто живет в домах мнококвартирных ( боллее 60 квартир) знает по опыту , что более половины квартир ПОФИГУ что и как , иногда за уборку подьезда деньги приходится клянчить ,
а тут вложения раскошелится придется

Без прикола. Без преувеличения. Подъезд я убираю сам. Единственный житель из 10 квартир, причем мужского пола, который каждую субботу берет сначала веник, а после тряпку и ведро. Скандалить устал. Причем скандалить начинаю исключительно из-за свинарника, которые жильцы устраивают (пакеты мусора/бычки/харчки/и т.п.), убирать никого не заставляю, МОЛЮСЬ, что просто не срали.
Из 5-ти стояков, идущих транзитом через мою квартиру (т.к. у меня автономка и разрешение только от пожарников) холодных 3, а 2 просто теплые. Представить какой дубак бы был в квартире, если бы не автономка, жутко. Опус выше про мусор - собрать деньги на стояки и прочую лабудень не реально, ибо встанет, если делать саому, как раз в стоимость автономки (да-да, причем котел будет стоять не "бо-гу-янг", а нормальный).

P.S. В ж*пу квартиру. Нужно переезжать в свой дом. Гемор тоже будет, но совсем другого характера.
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  shaman 20.01.2017 в 11:41:57   # 574992
А абоненты уверяют Бейсенбека Жанбосынова нет тепла - нет бабла (оплаты). Это халатоность ТЭЦ-3 дорогой зам аким, у Вас частный дом и не знаете проблем с ТЭЦ-3
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  leksi 20.01.2017 в 12:29:10   # 575000
что они несут всякую Ху!!! простите... я уверен что жители Шымкента исправно платят ком услуги иначе контролеры весь мозг вынесут за неуплату... а эти уроды поют что жители виноваты в долгах тэц,3! пусть поменьше к карман кладут и проводят финансовый оборот через посредников \Т.С/ частных фирм, а работают напрямую.. они же сами создали эти подложные фирмы чтобы деньги осидали в них.. поэтому в Шымкенте самые дорогие ком услуги по Р.К!
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  danilov 20.01.2017 в 12:38:43   # 575004
Quote:
Данилов сделай пожалуйста опрос по оплате ком услуг

а что толку от опроса. Уверен, что все кто тут есть оплачивают коммуналку исправно
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  Jokerkz 20.01.2017 в 12:42:34   # 575005
Цитата: danilov от 20.01.2017 12:38:43
Quote:
Данилов сделай пожалуйста опрос по оплате ком услуг

а что толку от опроса. Уверен, что все кто тут есть оплачивают коммуналку исправно

Как вариант, запилить опросник на тему: "Кто на автономке" и "Кто клиент ТЭЦ-3"
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  Ильф 20.01.2017 в 13:09:53   # 575014
Бейсенбека Жанбосынова надо проверить на присуствие интеллекта со времен распада СССР в квартирах холодно. Друзья и родственники с Северного и Восточного Казахстана, когда приезжают к нам в гости всегда мерзнут в квартирах. В Ускамане, Караганде и т.д. реально люди зимой в - 40 С нижнем белье ходят, у них в подъездах теплее чем у нас в квартирах
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  Эндрю 20.01.2017 в 13:39:46   # 575020


P.S. В ж*пу квартиру. Нужно переезжать в свой дом. Гемор тоже будет, но совсем другого характера.[/quote]

Да да да!Вот и я плюнул на всё это и сменил свою двушку на домик, мдя работ валом, но тут чисто для себя и не от кого не зависишь и это главный и весомый аргумент!!!
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