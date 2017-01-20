Единственный человек объяснивший для чего нужна регистрация граждан

Обеспечьте временную регу граждан через интернет. Запустил приложение в смартфоне, я Такой-то Такой-тович, временно живу по адресу пр. Такой-то дом № 100500 патер 666. И призывать все население к регистраци путем социальной рекламы по зомбоящикам, в газетах, плакатах на базар-вокзалах. Типа: Не зарегился в городе Астана? По ебалу НА!