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Шымкент
Единственный человек объяснивший для чего нужна регистрация граждан
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danilov 20 Января 2017 в 16:02:36


«Аким Шымкента «по-свойски» объяснил зачем нужна временная регистрация. И заметьте, ни слова про меры против террористов. На мой взгляд, при такой подаче, необходимость временной регистрации начинает выглядеть куда логичнее», — написал на своей странице бывший внештатный советник акима Шымкента Данат Жумин.

На одном из отчетов акимов районов Шымкента, Габидулла Абдрахимов объяснил жителям смысл временной регистрации: «В бюджете города предусматривают расходы на общественный транспорт, больницы, школы исходя из количества официально проживающих людей. Если же люди живут в городе неофициально, то их как бы не существует. Денег на них не предусмотрено. Но они ведь есть? Данный закон был принят для временно проживающих. Например, к нам в город приезжают с различных районов на время. У нас в городе официально проживает 900 тыс. человек, а фактически 1,2 млн. Когда мы рассматриваем бюджет, мы считаем на 900 тыс. человек. Остальные 300 тыс. тоже пользуются нашим транспортом, нашими больницами и другими соц. услугами. И мы все это должны знать: сколько людей у нас есть и на сколько рассчитывать. Детям нужно идти в школу, безработных устраивать на работу, по маршрутам где живет больше людей, пускать больше автобусов. Сейчас незарегистрированные граждане, де факто, лишены прав. Они не могут пользоваться тем, что им гарантировано как гражданам по закону. Они не могут встать на биржу труда, получить место в детском саду, ребенка устроить в школу, пройти бесплатно осмотр в клинике и так далее. Временная регистрация восстанавливает людей в правах и позволяет местным органам правильно планировать свою работу, рассчитывать бюджет», — сказал собравшимся горожанам аким Шымкента.
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  Мур 20.01.2017 в 16:09:09   # 575068
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  realist 20.01.2017 в 16:14:17   # 575072
воо! Уже и Конституционное право граждан на свободное передвижение по стране нафиг никому не нужно
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  Absolute 20.01.2017 в 16:14:28   # 575073
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  tod777 20.01.2017 в 16:20:22   # 575074
От оно чё Михалыч, на лям двести то бюджет саааапсем другой, соотвественно... А так если временная в одном районе а постоянная в другом то в садик или школу или больницу будут отправлять по временной ой да не смешите, а численный мониторинг вести с посощью угроз штрафами конечно же легче чем билетировать весь ВЕСЬ общественный транспорт и тд. И тп.
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  МишкаНаСевер 20.01.2017 в 16:41:39   # 575077
А как же участковые? Вот у нас на участке появился новый - обошел весь район, каждую квартиру записал в журнал, про соседей узнал - буйные или нет. К одним соседям неделю не мог попасть - так приходил каждый день пока не открыли. Я понимаю, что люди приезжают и уезжают и статистика у него так себе, так и на регистрацию далеко не все ринулись
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  Лысый 20.01.2017 в 16:43:20   # 575078
Обеспечьте временную регу граждан через интернет. Запустил приложение в смартфоне, я Такой-то Такой-тович, временно живу по адресу пр. Такой-то дом № 100500 патер 666. И призывать все население к регистраци путем социальной рекламы по зомбоящикам, в газетах, плакатах на базар-вокзалах. Типа: Не зарегился в городе Астана? По ебалу НА!
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  titus 20.01.2017 в 16:47:42   # 575081
Сделал же через егов, только не работает еще как положено, друг регался, бабки списались, а услуга не оказана, звонили в КолЦентр приняли как заявку - разбираются. Думаю скоро заработает.
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  tchelovek 20.01.2017 в 16:53:57   # 575084
Цитата: Лысый от 20.01.2017 16:43:20
Обеспечьте временную регу граждан через интернет. Запустил приложение в смартфоне, я Такой-то Такой-тович, временно живу по адресу пр. Такой-то дом № 100500 патер 666. И призывать все население к регистраци путем социальной рекламы по зомбоящикам, в газетах, плакатах на базар-вокзалах. Типа: Не зарегился в городе Астана? По ебалу НА!

Можно еще и СМС на номер короткий номер 0000 с текстом: "Привет, я Талгат буду жить в Ате весь 2017 год по адресу ... если что, на созвоне"
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  xxxBratanxxx 20.01.2017 в 16:56:59   # 575085
Реально красава этот Аким по моему единственный чел которому не насрать на свою работу и на наш город!!!
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  старик 20.01.2017 в 17:02:34   # 575086
Бюджет верстается ОДИН РАЗ В ГОД, а люди мотаются по стране весь год, причем неравномерно ни по годам ни по месяцам.Как можно заложить в бюджет расходы на приезжих? Бред!
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  titus 20.01.2017 в 17:07:07   # 575089
портфеля в лице мадрида забанили! о святые небеса, несколько дней без его вони
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  Ильф 20.01.2017 в 17:59:54   # 575096
Никак не решает вопрос о приезжих и планированию бюджета. Как известно бюджет закладывается один раз в год, допустим в начале года, а теперь вопрос откуда знать им, сколько человек приедет в течении всего года в Шымкент???
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  Ильф 20.01.2017 в 18:02:51   # 575097
Извините за тавтологию не видел коммент выше. Правильнее бы поднять аулы и дать им работу на местах, тогда и урбанизации меньше стало бы
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  X-Daemon 20.01.2017 в 18:37:36   # 575103
Интересная математика получается:
тоесть бюджет надо считать на 300тыщ больше?
Ок тогда эти 300тыщ откуда приехали там же они постоянно прописаны и когда будут бюджет ихне считать на 300тыщ меньше не посчитаю же?

В итоге бюджет по стране посчитают как не на 17лямов населения а на 30лямов населения.
Интересно!
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  Мура45 20.01.2017 в 18:42:01   # 575105
Цитата: titus от 20.01.2017 17:07:07
портфеля в лице мадрида забанили! о святые небеса, несколько дней без его вони


Было раздвоение личности, теперь будет растроение
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  RedFlag 20.01.2017 в 18:49:15   # 575106
Что то 1ый класс математики кто то из акимата выкурил за школой. От перемены мест слагаемых , сумма не меняется.
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