Африканцы, обвиняемые в мошенничестве, попали под амнистию.

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danilov 20 Января 2017 в 19:02:09
«По статье 190 часть 2-4 УК РК — неоконченное преступление, мошенничество в особо крупном размере, назначить им наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбытием наказания в колонии общего режима. Но, применив статью 4 часть 2 закона РК об амнистии в связи с 25-летием государственной независимости РК от 14.12.16г. сократить на ¼ неотбытую часть наказания и определить окончательно — 3 года 9 месяцев колонии общего режима с конфискацией имущества»,- сказал судья Аль-Фарабийского суда Талгат Кахаров.
Граждане Нигериий были задержаны 27 сентября на съемной квартире по подозрению в подделке долларов. По легенде нигерийцы прибыли в Шымкент, чтобы преподавать английский язык. А в легенде для предпринимателя, которого они хотели обмануть, они привезли в нашу страну 8 миллионов окрашенных в черный цвет долларов, которые на деле оказались обычной канцелярской бумагой.
«Сущность мошенничества доллары перекрашенные в черный цвет настоящие показывается фокус гражданам, что из черных бумаг делаются доллары путем химического раствора На самом деле это обычный отбеливатель, все эти деньги кладутся в холодильник на время, потом отмываются и получается, что из черных бумаг получаются доллары. На самом деле таких покрашенных купюр было несколько штук , а остальное в муляжах куклах черная бумага. Они потом, потушив свет, подменяли доллары на куклу»,- объяснил судья Талгат Кахаров.
Суд по африканцам начался 27 декабря. Но в содеянном они признались лишь за день до приговора, пытаясь свалить вину на переводчика. К тому же рассказывали суду о травмированных женах, малолетних детях и работе в королевской академии Астаны. Правда найти такого странного вуза в столице РК не удалось, даже диплома о высшем образовании подсудимые не предоставили, как и подтверждения о браке и детях.
http://tvk-uko.kz/2017/01/20/afrikantsy-obvinyaemy-e-v-moshennichestve-popali-pod-amnistiyu/