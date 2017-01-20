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Шымкент
Африканцы, обвиняемые в мошенничестве, попали под амнистию.
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danilov 20 Января 2017 в 19:02:09
Сегодня в Аль-Фарабийском суде вынесли приговор по делу граждан Республики Нигерия, пытавшихся совершить мошенничество в Шымкенте. На скамье подсудимых оказались 39-летний Нвоке Экендеричукву и 30-летний Оба Жозефат. Они были признаны виновными в том, что хотели «отмыть» черные доллары, заменив на бумагу 16 тысяч реальных долларов, принадлежащих шымкентскому бизнесмену. За мошенничество в особо крупном размере суд приговорил обвиняемых к пяти годам лишения свободы, однако к нигерийцам применили амнистию и сократили срок до трех лет 9 месяцев в колонии общего режима с конфискацией имущества.

«По статье 190 часть 2-4 УК РК — неоконченное преступление, мошенничество в особо крупном размере, назначить им наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбытием наказания в колонии общего режима. Но, применив статью 4 часть 2 закона РК об амнистии в связи с 25-летием государственной независимости РК от 14.12.16г. сократить на ¼ неотбытую часть наказания и определить окончательно — 3 года 9 месяцев колонии общего режима с конфискацией имущества»,- сказал судья Аль-Фарабийского суда Талгат Кахаров.

Граждане Нигериий были задержаны 27 сентября на съемной квартире по подозрению в подделке долларов. По легенде нигерийцы прибыли в Шымкент, чтобы преподавать английский язык. А в легенде для предпринимателя, которого они хотели обмануть, они привезли в нашу страну 8 миллионов окрашенных в черный цвет долларов, которые на деле оказались обычной канцелярской бумагой.
«Сущность мошенничества доллары перекрашенные в черный цвет настоящие показывается фокус гражданам, что из черных бумаг делаются доллары путем химического раствора На самом деле это обычный отбеливатель, все эти деньги кладутся в холодильник на время, потом отмываются и получается, что из черных бумаг получаются доллары. На самом деле таких покрашенных купюр было несколько штук , а остальное в муляжах куклах черная бумага. Они потом, потушив свет, подменяли доллары на куклу»,- объяснил судья Талгат Кахаров.

Суд по африканцам начался 27 декабря. Но в содеянном они признались лишь за день до приговора, пытаясь свалить вину на переводчика. К тому же рассказывали суду о травмированных женах, малолетних детях и работе в королевской академии Астаны. Правда найти такого странного вуза в столице РК не удалось, даже диплома о высшем образовании подсудимые не предоставили, как и подтверждения о браке и детях.

http://tvk-uko.kz/2017/01/20/afrikantsy-obvinyaemy-e-v-moshennichestve-popali-pod-amnistiyu/
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  KAN13 20.01.2017 в 19:14:16   # 575113

У этих негров все фальшивое - баксы , дети , жены , образование , сами и т.д.
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