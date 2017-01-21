В Шымкенте после ДТП пьяный водитель уснул за рулем

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danilov 21 Января 2017 в 21:08:49
Как рассказывают очевидцы, иномарка въехала во двор жилой многоэтажки. Людям показалось, что водитель не справился с управлением, поэтому снес металлическое ограждение палисадника и лестницу, примыкающую к многоэтажке. А когда они кинулись ему на помощь, то увидели…
«Вышла, смотрю — машина стукнулась в нашу лестницу. Мы думали человеку плохо, поэтому выбежали… А человек, оказывается, в нетрезвом состоянии, перегар страшный! Вызвали полицию…» — рассказала одна из жительниц многоэтажки.
Подъехавшие полицейские добудиться водителя не смогли и забрали его в больницу. Скорее всего приводить в чувство выпившего виновника аварии будут врачи-наркологи.
http://otyrar.kz/2017/01/v-shymkente-vo-vremya-avarii-pyanyj-voditel-spal-za-rulem/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Викторовна 22.01.2017 в 01:55:10 # 575311