В Шымкентском парке «Самал» посажено 5 тысяч деревьев

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danilov 21 Января 2017 в 21:24:32
В целях озеленения и благоустройства заброшенных оврагов, будет посажено более 15 тысяч таких деревьев, как: клен, дуб, карагач, саксаул, караганник, плакучая ива, можжевельник, калифорнийский тополь.
Глава региона призвал всех принять активное участие в реализации первого в стране проекта по озеленению города.
«В ближайшее время мы планируем озеленить все овраги Шымкента, расположенные на территории города, превратив 16 800 гектаров в места для отдыха горожан. Также, в текущем году, планируем превратить 5 заброшенных оврагов, общей площадью около 100 гектаров, в комплекс для отдыха. Мы должны улучшить экологическую обстановку областного центра, где проживает около миллиона человек, превратив его в зеленый город», — сказал Жансеит Кансеитович.
Посетители парка станут свидетелями различных культурных вечеров, которые будут организованы в амфитеатре под открытым небом.
Кроме того, здесь построят детские площадки, велодорожки, площадки для игр в шашки и шахматы, спортивные площадки и отделение полиции, которые будут сданы на благо народа.
Главная цель этой программы — превращение заброшенных оврагов и участков в парки. Проект введен опираясь на опыт зарубежных стран, и сохраняет природные ландшафты. Развитые страны высоко оценили парки, реализованные данным методом. Кроме того, превратили их в любимые места для отдыха.
Напомним, что для озеленения и благоустройства заброшенных оврагов, привлечены спонсоры и учреждения, желающие добровольно принять участие в данном проекте. Так, например, коллектив ЮКГУ имени М. Ауэзова рассказали, что готовы внести свой вклад, озеленив 5 гектаров земли.
Зеленые насаждения, по словам ученых экологов, посаженные в декабре-феврале являются более устойчивыми и выдерживают различные природные условия.
Первому из запланированных 5 парков дали название «Шымсая», где был организован субботник, в ходе которого посажено более 1000 саженцев.
Пресс-служба акима ЮКО.
Комментарии, по рейтингу, по дате
2. Опять ёлки!
3.Коллектив вузов добровольно хочет что-то озеленить выливается в принудительный сбор денег с преподавателей. С них и так осенью уже вымогали деньги на выкапывание и закапывание ёлок. Жаловались как раз
Викторовна 22.01.2017 в 01:51:47 # 575310