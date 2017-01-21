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Шымкент
В Шымкентском парке «Самал» посажено 5 тысяч деревьев
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danilov 21 Января 2017 в 21:24:32
Сегодня, при участии акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева, во втором парке, строящийся в рамках программы «Шатқал», посажено 5 тысяч деревьев. Площадь парка, которому дали название «Самал», составляет 38 гектаров, а длина 1750 метров.



В целях озеленения и благоустройства заброшенных оврагов, будет посажено более 15 тысяч таких деревьев, как: клен, дуб, карагач, саксаул, караганник, плакучая ива, можжевельник, калифорнийский тополь.

Глава региона призвал всех принять активное участие в реализации первого в стране проекта по озеленению города.

«В ближайшее время мы планируем озеленить все овраги Шымкента, расположенные на территории города, превратив 16 800 гектаров в места для отдыха горожан. Также, в текущем году, планируем превратить 5 заброшенных оврагов, общей площадью около 100 гектаров, в комплекс для отдыха. Мы должны улучшить экологическую обстановку областного центра, где проживает около миллиона человек, превратив его в зеленый город», — сказал Жансеит Кансеитович.

Посетители парка станут свидетелями различных культурных вечеров, которые будут организованы в амфитеатре под открытым небом.

Кроме того, здесь построят детские площадки, велодорожки, площадки для игр в шашки и шахматы, спортивные площадки и отделение полиции, которые будут сданы на благо народа.

Главная цель этой программы — превращение заброшенных оврагов и участков в парки. Проект введен опираясь на опыт зарубежных стран, и сохраняет природные ландшафты. Развитые страны высоко оценили парки, реализованные данным методом. Кроме того, превратили их в любимые места для отдыха.

Напомним, что для озеленения и благоустройства заброшенных оврагов, привлечены спонсоры и учреждения, желающие добровольно принять участие в данном проекте. Так, например, коллектив ЮКГУ имени М. Ауэзова рассказали, что готовы внести свой вклад, озеленив 5 гектаров земли.

Зеленые насаждения, по словам ученых экологов, посаженные в декабре-феврале являются более устойчивыми и выдерживают различные природные условия.

Первому из запланированных 5 парков дали название «Шымсая», где был организован субботник, в ходе которого посажено более 1000 саженцев.

Пресс-служба акима ЮКО.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  СырАешко 21.01.2017 в 21:26:41   # 575272
А поливать их будут ?
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  Aborigen 21.01.2017 в 21:38:29   # 575276
Названий деревьев много, а ёлки нет, но на фото именно она. Случайность???
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  Софруджу 21.01.2017 в 22:11:52   # 575283
1. Что такое парк Самал?
2. Опять ёлки!
3.Коллектив вузов добровольно хочет что-то озеленить выливается в принудительный сбор денег с преподавателей. С них и так осенью уже вымогали деньги на выкапывание и закапывание ёлок. Жаловались как раз
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  arhar 21.01.2017 в 22:22:53   # 575286
скоро у вас тайга будет)
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  мартин 22.01.2017 в 00:53:38   # 575304
Уважаемый мной Аскаров много не говорил, но очень много сделал для города.
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  332-712 22.01.2017 в 01:27:35   # 575307
отлично. но посмотрим...
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  Викторовна 22.01.2017 в 01:51:47   # 575310
" Цыплят по осени считают ". Но буду очень рада, если это хорошее дело доведут до конца. Поливать и ухаживать за деревьями - это архитрудно для нашего климата.
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