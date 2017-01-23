Болельщики «Ордабасы» просят Президента РК разобраться в ситуации с Байсеитовым

Господа ТИТУСЯНЕ, тут крик души!!! БОЛЕЛЬЩИКОВ спорта номер ОДИН в МИРЕ. Они не только за футбол переживают. В данной ситуации они и за имидж СТРАНЫ нашей. А такие коррупционеры как Байсейтов транжирят(мягко говоря) ведь еще и государственные деньги выделенные на футбол. Правда я тут этим никого не удивил.