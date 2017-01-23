Болельщики «Ордабасы» просят Президента РК разобраться в ситуации с Байсеитовым

В этом году на новый сезон выделен очень приличный бюджет в 3 миллиарда тенге
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Гость 23 Января 2017 в 10:39:03
Фанаты шымкентского «Ордабасы» на своей странице ВКонтакте опубликовали открытое письмо Президенту РК Нурсултану Абишевичу Назарбаеву.
«Многоуважаемый Нурсултан Абишевич!
Выражаем Вам свою искреннюю признательность за Ваш вклад в развитие отечественного футбола, за то, что наши дети и внуки имеют хорошие возможности заниматься спортом, в частности, спортом № 1 в мире — футболом.
Мы, нижеподписавшиеся, от лица многотысячной армии преданных южноказахстанских болельщиков шымкентского ПФК «Ордабасы» разных возрастов, социальных положений и национальностей, обращаемся к Вам за справедливостью и просим Вас вмешаться в эту ситуацию!
В наше непростое время футбол является для нас не просто увлечением, а делом жизни, душевной страстью и самое важное — это для нас радостная отдушина, где мы вместе печалимся и радуемся, это нас объединяет! И мы испытали огромную гордость, когда Вы впервые в истории футбола в 2012 году вручили нам Суперкубок Казахстана! Это огромнейшая честь для нас!
Суть нашего обращения следующая: осенью 2015 года главного тренера «Ордабасы» Виктора Кумыкова сменил Бахтияр Байсеитов, у которого уже был горький опыт руководства командой в 2003 году, когда его по подозрению в участии в договорных играх уволил тогдашний аким области Болат Жилкишиев.
И вот он снова вернулся. К великому неудовольствию футбольных болельщиков юга Казахстана (стабильно на домашние матчи со всей области съезжаются от 7 000 до 20 000 фанатов), которое неоднократно выражалось в публичных протестах людей на стадионе, в СМИ, на пресс-конференциях, где Байсеитов дал много пустых обещаний и допускал нелестные высказывания в адрес болельщиков («Собака лает, а караван идет!»).
Он не выполнил им же обещанную задачу, полностью провалил участие в Кубке Казахстана, на международной арене наш клуб, представлявший честь всего Казахстана, с позором и треском провален (игры со средним клубом из Сербии «Чукарички» — в гостях мы проиграли 0-3, а дома к 19 минуте проигрывали 0-3(!!!), хоть потом и сравняли 3-3). Перед самым важным стартом в еврокубках «Ордабасы», продав 2 ключевых игроков — наших воспитанников Азата Нургалиева и Гафуржана Суюмбаева, был обескровлен. Он не дает расти нашим казахстанским молодым талантам, набрав в состав великовозрастных футболистов, которым под 40 лет и пора завершать карьеру, в том числе и легионеров, которые по умолчанию должны быть на голову выше нашим игроков.
И кульминацией деятельности Бахтияра Байсеитова, который злоупотребляет своей родственной связью с высокопоставленным человеком из Астаны, стал громкий скандал, опозоривший наш казахстанский футбол. После подозрительного матча в гостях с «Актобе» со странным счетом 4-4 в интернете появилась аудиозапись телефонного разговора Байсеитова с директором «Актобе» Д. Васильевым, в котором они открыто ведут разговоры о сумме 360 000 долларов. Сейчас Васильев находится под следствием, а Байсеитову — как с гуся вода. И уж совсем стыдно, что все это стало достоянием мировой футбольной общественности, это опубликовали и наши и российские СМИ!
И вот нас потрясла новость о том, что Байсеитов назначен президентом нашего любимого клуба «Ордабасы», все футбольные болельщики Южного Казахстана в шоке! Не то, чтобы результатов, игры толковой нет, и многие не просто разочарованы, а возмущены до глубины души!
В этом году на новый сезон выделен очень приличный бюджет в 3 миллиарда тенге, и у нас, учитывая вышенаписанное и общеизвестное публике, есть вполне обоснованные опасения в провале сезона и разворовывании клубного бюджета. Вместо популяризации футбола и привлечения зрителей на трибуны стадиона, народ готов игнорировать и бойкотировать матчи Байсеитова.
Мы неоднократно обращались к руководству области, просили аудиенцию у вновь назначенного акима области Ж.Туймебаева, но нас в декабре принял его заместитель Уласбек Садыбеков с участием начальника областного управления спорта Алибека Нуртаева, к которому мы также неоднократно обращались. Зам.акима нас принял, Нуртаев подтвердил, что народ много раз публично на стадионе выражал недовольство и протест Байсеитову. Садыбеков дал задание разобраться... И тут не то, чтобы уволить, а Байсеитов идет на повышение, получив должность президента клуба, что ввергло нас в состояние шока и полного непонимания...
Просим Вас, многоуважаемый Нурсултан Абишевич, защитить нас от этого произвола! Мы свято верим, что у нашего футбола есть будущее, болеем и будем болеть за наш казахстанский футбол!
С уважением и надеждой на справедливость, преданные болельщики казахстанского футбола», — говорится в обращении.
http://www.sports.kz/news/bolelschiki-ordabasyi-prosyat-prezidenta-rk-razobratsya-v-situatsii-s-bayseitovyim
Комментарии, по рейтингу, по дате
до чего же у нас народ
X-Daemon 23.01.2017 в 10:55:43 # 575431
Это Вы еще зарплаты не видели...
Цитата: shy_ric от 23.01.2017 11:02:24
За вмешательство Политики в футбольные дела, УЕФА может дисквалифицировать и клубы и сборную от участие в соревнованиях...
до чего же у нас народ
За вмешательство Политики в футбольные дела, УЕФА может дисквалифицировать и клубы и сборную от участие в соревнованиях...
до чего же у нас народ
Ну тут народ, скорее, просит чтобы "папа" дал команду "фас" соответствующим службам, так как пока, эти службы не особо хотят трогать
Quote:
Бахтияра Байсеитова, который злоупотребляет своей родственной связью с высокопоставленным человеком из Астаны
Цитата: shy_ric от 23.01.2017 11:02:24
За вмешательство Политики в футбольные дела, УЕФА может дисквалифицировать и клубы и сборную от участие в соревнованиях...
до чего же у нас народ
За вмешательство Политики в футбольные дела, УЕФА может дисквалифицировать и клубы и сборную от участие в соревнованиях...
до чего же у нас народ
А где здесь "Политика"?
Quote:
еции, Нигерии, Кувейта, Эфиопии и Ирана.
Сборную Англии по футболу могут исключить из числа участников чемпионата мира 2018 года из-за действий британских чиновников, сообщает The Sun.
Причиной возможного отстранения может стать вмешательство правительства в дела Футбольной ассоциации Англии (FA). По данным издания, пятеро бывших чиновников FA попросили правительство уменьшить влияние комитетов Футбольной ассоциации Англии и ограничить права руководства Премьер-лиги.
Подобные действия рассматриваются как вмешательство государства в работу футбольной ассоциации. Таким образом сборная Англии может быть отстранена от участия в чемпионате мира 2018 года.
Ранее аналогичному наказанию подверглись сборные Гр
Сборную Англии по футболу могут исключить из числа участников чемпионата мира 2018 года из-за действий британских чиновников, сообщает The Sun.
Причиной возможного отстранения может стать вмешательство правительства в дела Футбольной ассоциации Англии (FA). По данным издания, пятеро бывших чиновников FA попросили правительство уменьшить влияние комитетов Футбольной ассоциации Англии и ограничить права руководства Премьер-лиги.
Подобные действия рассматриваются как вмешательство государства в работу футбольной ассоциации. Таким образом сборная Англии может быть отстранена от участия в чемпионате мира 2018 года.
Ранее аналогичному наказанию подверглись сборные Гр
Цитата: shy_ric от 23.01.2017 13:40:55
Сборную Англии по футболу могут исключить из числа участников чемпионата мира 2018 года из-за действий британских чиновников, сообщает The Sun.
Причиной возможного отстранения может стать вмешательство правительства в дела Футбольной ассоциации Англии (FA). По данным издания, пятеро бывших чиновников FA попросили правительство уменьшить влияние комитетов Футбольной ассоциации Англии и ограничить права руководства Премьер-лиги.
Подобные действия рассматриваются как вмешательство государства в работу футбольной ассоциации. Таким образом сборная Англии может быть отстранена от участия в чемпионате мира 2018 года.
Ранее аналогичному наказанию подверглись сборные Греции, Нигерии, Кувейта, Эфиопии и Ирана.
Сборную Англии по футболу могут исключить из числа участников чемпионата мира 2018 года из-за действий британских чиновников, сообщает The Sun.
Причиной возможного отстранения может стать вмешательство правительства в дела Футбольной ассоциации Англии (FA). По данным издания, пятеро бывших чиновников FA попросили правительство уменьшить влияние комитетов Футбольной ассоциации Англии и ограничить права руководства Премьер-лиги.
Подобные действия рассматриваются как вмешательство государства в работу футбольной ассоциации. Таким образом сборная Англии может быть отстранена от участия в чемпионате мира 2018 года.
Ранее аналогичному наказанию подверглись сборные Греции, Нигерии, Кувейта, Эфиопии и Ирана.
едридмадрид 23.01.2017 в 16:11:03 # 575500
Цитата: из CCCP от 23.01.2017 15:33:53
Господа ТИТУСЯНЕ, тут крик души!!! БОЛЕЛЬЩИКОВ спорта номер ОДИН в МИРЕ. Они не только за футбол переживают. В данной ситуации они и за имидж СТРАНЫ нашей. А такие коррупционеры как Байсейтов транжирят(мягко говоря) ведь еще и государственные деньги выделенные на футбол. Правда я тут этим никого не удивил.
Господа ТИТУСЯНЕ, тут крик души!!! БОЛЕЛЬЩИКОВ спорта номер ОДИН в МИРЕ. Они не только за футбол переживают. В данной ситуации они и за имидж СТРАНЫ нашей. А такие коррупционеры как Байсейтов транжирят(мягко говоря) ведь еще и государственные деньги выделенные на футбол. Правда я тут этим никого не удивил.
ну тут дело гиблое ,
на ум сразу приходит два титула итальянской Юве которые получили за договорняк , и команда за это была отправлена в низкий дивизион - ну там Италия , а тут наш Шымкент
или к примеру фаны московского Спартака сколько лет долбали чтоб президента сменить , при нём Спартак более 10 лет не знал вкус чемпионства ,
радует то что наши ( шымкентские) фаны говорят об этом и пишут , при наших условиях тяжело будет сместить Байсеитова с такой должности ,
а самое ужасное - то что в команду наврятли придет ХОРОШИЙ ( независимый профи ) и грамотный тренер , с таким руководством БУДУТ ПРОБЛЕМЫ