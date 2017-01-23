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Шымкент
В Шымкенте получивший 7 лет секс-шантажист разрыдался в суде
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Likalika 23 Января 2017 в 16:40:48
Житель Шымкента, вымогавший у девушки 10 млн тенге за нераспространение ее интимных фотографий, приговорен к семи годам лишения свободы, сообщает Otyrar.kz.
Летом прошлого года Оразали А. познакомился через интернет с девушкой и начал с ней встречаться. Спустя месяц герой-любовник стал требовать от нее 10 млн тенге, в противном случае он обещал распространить провокационные фотографии в сети. Девушка обратилась в полицию. В конце сентября молодого человека задержали.



В ходе судебного следствия вина 30-летнего Оразали А. в вымогательстве в особо крупном размере была полностью доказана. До последнего момента подсудимый надеялся на условный или незначительный срок. Однако, совершенное им тяжкое преступление, смягчение приговора не предусматривает.

После приговора осужденный судорожно плакал навзрыд, прося суд позаботиться о его семье, где он был единственным кормильцем. Однако судья сообщил, что подобное не входит в компетенцию судебных органов.

Единственное на что Оразали А. имеет право, так это на апелляцию в течение 15 дней после получения копии приговора.

Otyrar.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Кирсан 23.01.2017 в 18:10:08   # 575545
Quote:
После приговора осужденный судорожно плакал навзрыд, прося суд позаботиться о его семье, где он был единственным кормильцем.

Шантажом обеспечивал семью?
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  decoder 23.01.2017 в 18:14:09   # 575547
Ибо некуй!!!...Другим уроком будет...
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  едридмадрид 23.01.2017 в 18:32:38   # 575558
это что там за фото интимные , которые стоят 10 лямов ( вымогательство в особо крупном размере) ?

получается за интимные фотки у нас дают больше , чем за смерть на дороге под колесами всяких утырков
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  старик 23.01.2017 в 19:28:36   # 575577
Ни фига себе аппетит: 10 миллионов, это вполне приличная двушка не в центре!
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  Мура45 23.01.2017 в 19:31:28   # 575578
По ходу, девушка не из простой семьи. А осужденному так и надо, без разницы, из какой семьи потерпевшая.
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  Profi 23.01.2017 в 20:23:44   # 575591
Мдаа, девушка не простая, видать с золотым опылением
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  мастер 24.01.2017 в 00:06:59   # 575616
Рано или поздно тайное станет явным, если есть такие фотки, то не он так другой.Девушке надо быть поосторожней, особенно после месяца знакомства..
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