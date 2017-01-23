В Шымкенте получивший 7 лет секс-шантажист разрыдался в суде

Житель Шымкента, вымогавший у девушки 10 млн тенге за нераспространение ее интимных фотографий, приговорен к семи годам лишения свободы, сообщает Otyrar.kz.
Летом прошлого года Оразали А. познакомился через интернет с девушкой и начал с ней встречаться. Спустя месяц герой-любовник стал требовать от нее 10 млн тенге, в противном случае он обещал распространить провокационные фотографии в сети. Девушка обратилась в полицию. В конце сентября молодого человека задержали.
В ходе судебного следствия вина 30-летнего Оразали А. в вымогательстве в особо крупном размере была полностью доказана. До последнего момента подсудимый надеялся на условный или незначительный срок. Однако, совершенное им тяжкое преступление, смягчение приговора не предусматривает.
После приговора осужденный судорожно плакал навзрыд, прося суд позаботиться о его семье, где он был единственным кормильцем. Однако судья сообщил, что подобное не входит в компетенцию судебных органов.
Единственное на что Оразали А. имеет право, так это на апелляцию в течение 15 дней после получения копии приговора.