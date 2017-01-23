Аким Жетысая торжественно открыл общественный туалет за 3 млн тенге

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Likalika 23 Января 2017 в 17:37:02
В городе Жетысай в Мактааральском районе ЮКО построен общественный современный туалет. Объект построен для жителей ближайших многоэтажных домов. На церемонию открытия общественного туалета специально приехал аким города Байдуалы Базарбаев.
В своей речи Базарбаев отметил, что ряд общественных туалетов в Жетысае не соответствует санитарным нормам. Он напомнил, что необходимо поддерживать чистоту в построенном туалете.
Отметим, что на строительство туалета было потрачено 3 140 000 тенге. Пользователи соцсетей, увидев потраченную сумму, удивились и отметили, что на потраченные деньги можно было построить целый дом.
NUR.KZ
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 23.01.2017 в 17:48:30 # 575533
Аким Жетысая торжественно открыл общественный туалетОх не царское это дело!
Цитата: Все мы гости от 23.01.2017 17:48:30
Прям стройка века, нужники теперь с помпой открывают.
Прям стройка века, нужники теперь с помпой открывают.
Quote:
Aes non olet
Цитата: Nafis от 23.01.2017 18:03:14
Для жителей многоэтажных домов???? В многоэтажках нету санузлов? Или там настолько плохо что нет канализации?
Для жителей многоэтажных домов???? В многоэтажках нету санузлов? Или там настолько плохо что нет канализации?
Если не ошибаюсь, то в Жетысае самый большой небоскреб (жилой) это 2 этажа
едридмадрид 23.01.2017 в 18:46:10 # 575567
Цитата: Пришелец от 23.01.2017 18:43:05
У них там сральню нельзя глубоко капать там летом вода везде. Наверное глубокую яму под ним из бетона залили и судя по показателям растущего спроса на российский газ это нормальная цена
У них там сральню нельзя глубоко капать там летом вода везде. Наверное глубокую яму под ним из бетона залили и судя по показателям растущего спроса на российский газ это нормальная цена
а какая связь между спросом на российский газ и жетысайским говном ?
Цитата: едридмадрид от 23.01.2017 18:46:10
а какая связь между спросом на российский газ и жетысайским говном ?
Цитата: Пришелец от 23.01.2017 18:43:05
У них там сральню нельзя глубоко капать там летом вода везде. Наверное глубокую яму под ним из бетона залили и судя по показателям растущего спроса на российский газ это нормальная цена
У них там сральню нельзя глубоко капать там летом вода везде. Наверное глубокую яму под ним из бетона залили и судя по показателям растущего спроса на российский газ это нормальная цена
а какая связь между спросом на российский газ и жетысайским говном ?
ну у вас тоже в каждом комменте про Россию.
Цитата: Nafis от 23.01.2017 18:03:14
Для жителей многоэтажных домов???? В многоэтажках нету санузлов? Или там настолько плохо что нет канализации?
Для жителей многоэтажных домов???? В многоэтажках нету санузлов? Или там настолько плохо что нет канализации?
Я рос в Жетысае, в квартирах (реально всего 2 этажа) санузла не было, все сортиры на улице
Родственники до сих пор в Жетысае, но уже не в квартире, достало...
Нам возможно этого не понять, а для людей с Жетысае может самое оно...строительство туалета...😆😆😆
Но один фиг я люблю этот городок
Всем жетысайским салам!
Цитата: Пришелец от 23.01.2017 18:43:05
У них там сральню нельзя глубоко капать там летом вода везде. Наверное глубокую яму под ним из бетона залили и судя по показателям растущего спроса на российский газ это нормальная цена
У них там сральню нельзя глубоко капать там летом вода везде. Наверное глубокую яму под ним из бетона залили и судя по показателям растущего спроса на российский газ это нормальная цена
Вы имели ввиду что теперь будет свой , родной биогаз ? . .
MишаМашкевич 23.01.2017 в 23:17:28 # 575611
Цитата: MишаМашкевич от 23.01.2017 23:17:28
За 3 ляма можно ДОМ( не гараж, не сарай, не баня, не навес) построить? Это как? Если одни кирпичи стоят от 23 тнг/штука. За 3 ляма туалет строить конечно перебор, но дом на эти деньги точно не построишь.
За 3 ляма можно ДОМ( не гараж, не сарай, не баня, не навес) построить? Это как? Если одни кирпичи стоят от 23 тнг/штука. За 3 ляма туалет строить конечно перебор, но дом на эти деньги точно не построишь.
В том же Жетысае, точнее в его пригороде, можно полностью оштукатуренный одноэтажный дом из глиноблока с нормальным фундаментом и крышей из профнастила квадратов на 100 на готовом участке построить. Окончательная отделка, правда, в эту сумму не войдёт, но жить уже можно будет.