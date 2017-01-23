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Шымкент
Аким Жетысая торжественно открыл общественный туалет за 3 млн тенге
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Likalika 23 Января 2017 в 17:37:02
В Южном Казахстане акимы привыкли помпезно открывать новые объекты, перерезая красную ленту. Не стал исключением и новый общественный туалет в Жетысае, на открытие которого пришел аким города Байдуалы Базарбаев, сообщает NUR.KZ.



В городе Жетысай в Мактааральском районе ЮКО построен общественный современный туалет. Объект построен для жителей ближайших многоэтажных домов. На церемонию открытия общественного туалета специально приехал аким города Байдуалы Базарбаев.

В своей речи Базарбаев отметил, что ряд общественных туалетов в Жетысае не соответствует санитарным нормам. Он напомнил, что необходимо поддерживать чистоту в построенном туалете.



Отметим, что на строительство туалета было потрачено 3 140 000 тенге. Пользователи соцсетей, увидев потраченную сумму, удивились и отметили, что на потраченные деньги можно было построить целый дом.



NUR.KZ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Все мы гости 23.01.2017 в 17:48:30   # 575533
Прям стройка века, нужники теперь с помпой открывают.
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  Skype 23.01.2017 в 17:59:16   # 575539
Так открывать больше нечего, что ни откроют то потом само закроется. А тут знаковое событие Туалет. Не ну обьект конечно нужный кто бы спорил, ток стремно акиму такие обьекты то открывать. Мог и кто другой поучаствовать. Не по рангу так сказать. Хотя с другой стороны социальный обьект и без него никуда.
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  Nafis 23.01.2017 в 18:03:14   # 575542
Для жителей многоэтажных домов???? В многоэтажках нету санузлов? Или там настолько плохо что нет канализации?
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  старик 23.01.2017 в 18:18:22   # 575549
Quote:
Аким Жетысая торжественно открыл общественный туалет
Ох не царское это дело!
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  arhar 23.01.2017 в 18:18:33   # 575550
обязательно приеду, посру...
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  arhar 23.01.2017 в 18:19:33   # 575551
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  Dior 23.01.2017 в 18:24:09   # 575556
Цитата: Nafis от 23.01.2017 18:03:14
Для жителей многоэтажных домов???? В многоэтажках нету санузлов? Или там настолько плохо что нет канализации?


Если не ошибаюсь, то в Жетысае самый большой небоскреб (жилой) это 2 этажа
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  Пришелец 23.01.2017 в 18:43:05   # 575564
У них там сральню нельзя глубоко капать там летом вода везде. Наверное глубокую яму под ним из бетона залили и судя по показателям растущего спроса на российский газ это нормальная цена
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  едридмадрид 23.01.2017 в 18:46:10   # 575567
Цитата: Пришелец от 23.01.2017 18:43:05
У них там сральню нельзя глубоко капать там летом вода везде. Наверное глубокую яму под ним из бетона залили и судя по показателям растущего спроса на российский газ это нормальная цена


а какая связь между спросом на российский газ и жетысайским говном ?
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  гримм 23.01.2017 в 18:51:23   # 575569
Чота на фото невидно вблизи многоэтажных домов
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  Пришелец 23.01.2017 в 19:01:16   # 575571
На стене висит и селедкой воняет - ответ сабля. А почему воняет селедкой потому что гладиолус
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  jumanjiqz 23.01.2017 в 20:10:42   # 575587
Надеюсь внутри сей сооружения за 3 ляма вот так выглядит:
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  ss720 23.01.2017 в 20:11:46   # 575588
Засрут полностью
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  TATARIN7 23.01.2017 в 20:41:13   # 575592
Достижение века,сортир построили,лучше ферму бы отгрохали на 20 тыс голов скота крупно рогатого,вот это дело
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  Author 23.01.2017 в 22:15:05   # 575603
Урааааа! Товарищи!!!!
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  332-712 23.01.2017 в 22:19:27   # 575605
Цитата: едридмадрид от 23.01.2017 18:46:10
Цитата: Пришелец от 23.01.2017 18:43:05
У них там сральню нельзя глубоко капать там летом вода везде. Наверное глубокую яму под ним из бетона залили и судя по показателям растущего спроса на российский газ это нормальная цена


а какая связь между спросом на российский газ и жетысайским говном ?


ну у вас тоже в каждом комменте про Россию.
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  Денис222 23.01.2017 в 22:20:33   # 575606
Цитата: Nafis от 23.01.2017 18:03:14
Для жителей многоэтажных домов???? В многоэтажках нету санузлов? Или там настолько плохо что нет канализации?


Я рос в Жетысае, в квартирах (реально всего 2 этажа) санузла не было, все сортиры на улице
Родственники до сих пор в Жетысае, но уже не в квартире, достало...
Нам возможно этого не понять, а для людей с Жетысае может самое оно...строительство туалета...😆😆😆
Но один фиг я люблю этот городок
Всем жетысайским салам!
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  KAN13 23.01.2017 в 23:03:50   # 575609
Цитата: Пришелец от 23.01.2017 18:43:05
У них там сральню нельзя глубоко капать там летом вода везде. Наверное глубокую яму под ним из бетона залили и судя по показателям растущего спроса на российский газ это нормальная цена


Вы имели ввиду что теперь будет свой , родной биогаз ? . .
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  tod777 23.01.2017 в 23:08:42   # 575610
Ипануться За 3 ляма в городе можно ДОМ с 2х этажным сортиром построить
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  MишаМашкевич 23.01.2017 в 23:17:28   # 575611
За 3 ляма можно ДОМ( не гараж, не сарай, не баня, не навес) построить? Это как? Если одни кирпичи стоят от 23 тнг/штука. За 3 ляма туалет строить конечно перебор, но дом на эти деньги точно не построишь.
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  Stalker77 23.01.2017 в 23:55:31   # 575614
Социальный обьект как ни крути.Вероятно были просьбы от местных жителей.Логика и последовательность есть.Построили, условия создали, а всех кто мимо привык ходить могут начать штрафовать.
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  Мура45 23.01.2017 в 23:58:13   # 575615
Цитата: MишаМашкевич от 23.01.2017 23:17:28
За 3 ляма можно ДОМ( не гараж, не сарай, не баня, не навес) построить? Это как? Если одни кирпичи стоят от 23 тнг/штука. За 3 ляма туалет строить конечно перебор, но дом на эти деньги точно не построишь.


В том же Жетысае, точнее в его пригороде, можно полностью оштукатуренный одноэтажный дом из глиноблока с нормальным фундаментом и крышей из профнастила квадратов на 100 на готовом участке построить. Окончательная отделка, правда, в эту сумму не войдёт, но жить уже можно будет.
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