В Шымкенте судья попался на взятке

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danilov 23 Января 2017 в 17:14:23
Судья Каратауского районного суда города Шымкента Ермахан ШАЛАНОВ (на снимке) задержан по подозрению в получении взятки в значительном размере – статья 366 часть 2 УК РК.
(83,59 Кб)
Служителя Фемиды борцы с коррупцией задержали 14 января 2017 года. Однако информацию удалось подтвердить только в понедельник, 23 января. В ответе на запрос Ratel.kz Верховный суд РК сообщил, что операцию по поимке подозреваемого проводило Национальное бюро по противодействию коррупции РК совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждению коррупции в судах ВС РК.
По нашей информации, сумма взятки составила 500 тысяч тенге. Однако при каких обстоятельствах и от кого Шаланов получил деньги, пока не сообщается.
Известно, что Ермахан Шаланов некоторое время проработал судьей в Восточно-Казахстанской области. В 2014 году его направили в Шымкент в Енбекшинский районный суд города.
С 2015 года Шаланов вершил правосудие в Каратауском районном суде Шымкента, пока не попался на взятке.
В данное время в отношении задержанного идет расследование.
http://www.ratel.kz/scandal/v_shymkente_sudja_popalsja_na_vzjatke
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 23.01.2017 в 17:19:29 # 575528
Цитата: GoodZone от 23.01.2017 17:45:33
Теперь все вынесенные им решения должны быть проверены... Кто не доволен решением суда, где он принимал участие, по идее может подать заявление на пересмотр. Я не прав?
Теперь все вынесенные им решения должны быть проверены... Кто не доволен решением суда, где он принимал участие, по идее может подать заявление на пересмотр. Я не прав?
Нет конечно. Его не признали неддеспособным. А просто пока ведутся доследственные мероприятия по другой статье. Причем тут другие решения?
Цитата: Viktor11 от 23.01.2017 17:52:04А там дай бог цепная реакция пойдет по судьям
А что один только. Щас он другому судье на лапу даст
А что один только. Щас он другому судье на лапу даст
С 2015 года Шаланов вершил правосудие в Каратауском районном суде Шымкента,Х-х-ха!
Викторовна 23.01.2017 в 22:42:43 # 575608