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Шымкент
В Шымкенте судья попался на взятке
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danilov 23 Января 2017 в 17:14:23
Информацию подтвердили в Верховном суде РК.

Судья Каратауского районного суда города Шымкента Ермахан ШАЛАНОВ (на снимке) задержан по подозрению в получении взятки в значительном размере – статья 366 часть 2 УК РК.


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(83,59 Кб)


Служителя Фемиды борцы с коррупцией задержали 14 января 2017 года. Однако информацию удалось подтвердить только в понедельник, 23 января. В ответе на запрос Ratel.kz Верховный суд РК сообщил, что операцию по поимке подозреваемого проводило Национальное бюро по противодействию коррупции РК совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждению коррупции в судах ВС РК.

По нашей информации, сумма взятки составила 500 тысяч тенге. Однако при каких обстоятельствах и от кого Шаланов получил деньги, пока не сообщается.



Известно, что Ермахан Шаланов некоторое время проработал судьей в Восточно-Казахстанской области. В 2014 году его направили в Шымкент в Енбекшинский районный суд города.

С 2015 года Шаланов вершил правосудие в Каратауском районном суде Шымкента, пока не попался на взятке.

В данное время в отношении задержанного идет расследование.

http://www.ratel.kz/scandal/v_shymkente_sudja_popalsja_na_vzjatke
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Все мы гости 23.01.2017 в 17:19:29   # 575528
Хде снимок с этим негодяем???
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  GoodZone 23.01.2017 в 17:45:33   # 575532
Теперь все вынесенные им решения должны быть проверены... Кто не доволен решением суда, где он принимал участие, по идее может подать заявление на пересмотр. Я не прав?
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  abeke1984 23.01.2017 в 17:50:53   # 575534
Цитата: GoodZone от 23.01.2017 17:45:33
Теперь все вынесенные им решения должны быть проверены... Кто не доволен решением суда, где он принимал участие, по идее может подать заявление на пересмотр. Я не прав?

Нет конечно. Его не признали неддеспособным. А просто пока ведутся доследственные мероприятия по другой статье. Причем тут другие решения?
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  Viktor11 23.01.2017 в 17:52:04   # 575537
А что один только. Щас он другому судье на лапу даст
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  Skype 23.01.2017 в 18:03:52   # 575543
И не пенсию отправят, а пенсия у судьи 200 000 тенге
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  Viktor11 23.01.2017 в 18:08:40   # 575544
Цитата: Viktor11 от 23.01.2017 17:52:04
А что один только. Щас он другому судье на лапу даст
А там дай бог цепная реакция пойдет по судьям
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  старик 23.01.2017 в 19:26:39   # 575576
Quote:
С 2015 года Шаланов вершил правосудие в Каратауском районном суде Шымкента,
Х-х-ха!
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  Викторовна 23.01.2017 в 22:42:43   # 575608
abeke1984 , а почему нет ? Не верю, что это его первая взятка. Судья и раньше выносил приговоры за мзду, значит пересматривать нужно. Очень хочется на это надеяться.
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  НурболаТТ 24.01.2017 в 00:24:15   # 575620
Как говорят люди, что и следовало ожидать. Сколько веревочке не виться... Есть надежда и на то, что и его областного начальника привлекут к ответственности за определенные грешки. Вот только надо грамотно жалобу на него написать со всеми доказательствами, да только руки не доходят. Но уже скоро сосредоточусь) А там и до Мами доберемся в будущем, да спросим, на какие нужды ВС у западных организаций деньги брал, на что потратили и какую пользу принесли
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