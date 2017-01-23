В Шымкенте расширят улицу Байтурсынова

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danilov 23 Января 2017 в 17:33:09
Так, в 2017 году планируется начать работу по расширению ул. Байтурсынова от пр. Тауке хана до ул. Рыскулова.
«Мы изначально провели разъяснительную работу с гражданами, которые живут по ул. Байтурсынова. Они все согласились на данные изменения. Я заранее хочу отметить, что вдоль этой улицы расположены около 900 деревьев. Большинство их будет убрано специальной машиной, которая имеет возможность выкорчевать деревья вместе с корнем, при этом, не повреждая его. На их месте мы посадим каштаны и чинары. А старые деревья расположим в других местах города», - предупредил градоначальник.
akimat.shymkent
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Все мы гости 23.01.2017 в 17:52:33 # 575538
едридмадрид 23.01.2017 в 18:20:00 # 575552
Цитата: Viktor11 от 23.01.2017 18:12:33
Вместо трех широких полос четыре узких сделают
Вместо трех широких полос четыре узких сделают
вообщето у полос есть свои стандарты
Цитата: Все мы гости от 23.01.2017 17:52:33
Млять, вы Кожанова когда доделаете, она уже развалилась, тротуары просели, столбы освещения не установлены. Столько бюджетных средств под колеса в виде пыли на обочине. Как была вся в ямах и кривая, так и осталась.
Млять, вы Кожанова когда доделаете, она уже развалилась, тротуары просели, столбы освещения не установлены. Столько бюджетных средств под колеса в виде пыли на обочине. Как была вся в ямах и кривая, так и осталась.
Из описанного вами , следует что уже доделана.
Теперь следующий многочисленный(!) проект надо начинать доделывать. Машинку прикупили навороченную...
Начнут курочить, летом пылища, зимой грязища...за год не сделают..
И так уж важна ли ширина Байтурсынова?
Все частные объекты на красной линии особенно.
Цитата: Софруджу от 23.01.2017 19:43:26
Может, хоть тротуары сделают. По этой улице от Некрасова до Спортивного тротуары отсутствуют в принципе
Может, хоть тротуары сделают. По этой улице от Некрасова до Спортивного тротуары отсутствуют в принципе
..и, главное, нормальные карманы для автобусных остановок.
Цитата: Все мы гости от 23.01.2017 17:52:33освещение когда установят, 1 хуй толку не будет, освещение говно светит но но нихуя не видно
Млять, вы Кожанова когда доделаете, она уже развалилась, тротуары просели, столбы освещения не установлены. Столько бюджетных средств под колеса в виде пыли на обочине. Как была вся в ямах и кривая, так и осталась.
Млять, вы Кожанова когда доделаете, она уже развалилась, тротуары просели, столбы освещения не установлены. Столько бюджетных средств под колеса в виде пыли на обочине. Как была вся в ямах и кривая, так и осталась.
Alex131972 23.01.2017 в 22:14:08 # 575602
Цитата: romario от 23.01.2017 19:59:05
Хватит вонять,дорога крайне нужна. Узкая,без тротуаров.Какое всем дело откуда бабки.респект акиму
Хватит вонять,дорога крайне нужна. Узкая,без тротуаров.Какое всем дело откуда бабки.респект акиму
Alex131972 23.01.2017 в 22:18:52 # 575604