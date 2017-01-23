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Шымкент
В Шымкенте расширят улицу Байтурсынова
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danilov 23 Января 2017 в 17:33:09
Сегодня в Шымкенте состоялась отчетная встреча акима Аль-Фарабийского района с населением, в которой принял участие аким Габидулла Абдрахимов. В ходе отчетной встречи аким Шымкента рассказал о многочисленных проектах, которые будут воплощены на территории района в текущем году.



Так, в 2017 году планируется начать работу по расширению ул. Байтурсынова от пр. Тауке хана до ул. Рыскулова.

«Мы изначально провели разъяснительную работу с гражданами, которые живут по ул. Байтурсынова. Они все согласились на данные изменения. Я заранее хочу отметить, что вдоль этой улицы расположены около 900 деревьев. Большинство их будет убрано специальной машиной, которая имеет возможность выкорчевать деревья вместе с корнем, при этом, не повреждая его. На их месте мы посадим каштаны и чинары. А старые деревья расположим в других местах города», - предупредил градоначальник.

akimat.shymkent
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  titus 23.01.2017 в 17:51:33   # 575536
Привет пробки!
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  Все мы гости 23.01.2017 в 17:52:33   # 575538
Млять, вы Кожанова когда доделаете, она уже развалилась, тротуары просели, столбы освещения не установлены. Столько бюджетных средств под колеса в виде пыли на обочине. Как была вся в ямах и кривая, так и осталась.
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  Skype 23.01.2017 в 18:02:18   # 575541
Кожанова бабло кончилось, сча новый обьект возьмут и за счет него Кожанова доделают. Так при СССР обьекты сдавали, сдадут с помпой и потом уже сходу и ремонт бабосы пошли. Так и строили, а фигли сметы заниженные, денег не хватает, кто был прорабом в те времена тот в курсе
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  Viktor11 23.01.2017 в 18:12:33   # 575546
Вместо трех широких полос четыре узких сделают
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  едридмадрид 23.01.2017 в 18:20:00   # 575552
Цитата: Viktor11 от 23.01.2017 18:12:33
Вместо трех широких полос четыре узких сделают


вообщето у полос есть свои стандарты
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  андремас 23.01.2017 в 18:20:22   # 575553
Цитата: Все мы гости от 23.01.2017 17:52:33
Млять, вы Кожанова когда доделаете, она уже развалилась, тротуары просели, столбы освещения не установлены. Столько бюджетных средств под колеса в виде пыли на обочине. Как была вся в ямах и кривая, так и осталась.


Из описанного вами , следует что уже доделана.

Теперь следующий многочисленный(!) проект надо начинать доделывать. Машинку прикупили навороченную...

Начнут курочить, летом пылища, зимой грязища...за год не сделают..
И так уж важна ли ширина Байтурсынова?
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  N@VIGATOR 23.01.2017 в 18:32:10   # 575557
Если уж и расширять Байтурсынова, то с выделенной полосой для общественного транспорта! В противном случае смысла нет её расширять, пробки просто переместятся с одного в другое место.
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  Маке0912 23.01.2017 в 18:37:38   # 575562
Давно пора .
Все частные объекты на красной линии особенно.
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  старик 23.01.2017 в 19:24:30   # 575575
Хорошее дело, но ведь лет на пять растянут.
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  Софруджу 23.01.2017 в 19:43:26   # 575583
Может, хоть тротуары сделают. По этой улице от Некрасова до Спортивного тротуары отсутствуют в принципе
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  Мура45 23.01.2017 в 19:52:05   # 575585
Цитата: Софруджу от 23.01.2017 19:43:26
Может, хоть тротуары сделают. По этой улице от Некрасова до Спортивного тротуары отсутствуют в принципе

..и, главное, нормальные карманы для автобусных остановок.
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  romario 23.01.2017 в 19:59:05   # 575586
Хватит вонять,дорога крайне нужна. Узкая,без тротуаров.Какое всем дело откуда бабки.респект акиму
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  astra 23.01.2017 в 20:15:09   # 575589
Хрень полная. Чем думают чинуши??? Опять голяк сделают убрав деревья. Хер они че посадят. Расширять некуда эту улицу. Дома чель снесут.
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  Сила 23.01.2017 в 20:41:58   # 575593
Цитата: Все мы гости от 23.01.2017 17:52:33
Млять, вы Кожанова когда доделаете, она уже развалилась, тротуары просели, столбы освещения не установлены. Столько бюджетных средств под колеса в виде пыли на обочине. Как была вся в ямах и кривая, так и осталась.
освещение когда установят, 1 хуй толку не будет, освещение говно светит но но нихуя не видно
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  TATARIN7 23.01.2017 в 20:47:56   # 575595
И елки посадят которые через 25 лет только тень дадут
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  ravik 23.01.2017 в 21:30:25   # 575597
А старые деревья расположим в других местах..-это как на дрова получается мешок 500 тенге
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  ravik 23.01.2017 в 21:35:00   # 575599
Лучше по Кунаева баню уберите и сквозную сделайте это будет лучше.всё равно через жо-пу сделают..по тамерлановскому шоссе навесной мост 4 года строят ..
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  Alex131972 23.01.2017 в 22:14:08   # 575602
Цитата: romario от 23.01.2017 19:59:05
Хватит вонять,дорога крайне нужна. Узкая,без тротуаров.Какое всем дело откуда бабки.респект акиму
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  Alex131972 23.01.2017 в 22:18:52   # 575604
дорога нужна вопросов нет. А в отношении денег и респект акиму большой вопрос к комментатору? не засланый ли "казачок"
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  332-712 23.01.2017 в 22:21:53   # 575607
ну норм, чо. главное, чтобы асфальт потом не проваливался и плавать не пришлось...
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  Тигра2 23.01.2017 в 23:48:28   # 575613
Отдадут опять тем-же сукам, что делали Кожанова. Вангую дикие пробки, неудобства, убитые нервы. Затянут до упора, не пойму как на затягивании эти упыри делают бабло? Единственная цель-распил бюджета, когда ж они нажрутся, сволочи.
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