Дайте газу

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danilov 24 Января 2017 в 23:34:02
Батареи в домах большинства жителей третьего по величине города страны с начала отопительного сезона чуть дышат. В некоторых крупных жилых массивах перебои с газоснабжением. Самое массовое отключение газа случилось в середине ноября. А неделю назад город накрыла новая волна отключений. На днях газовики и вовсе сообщили о намерении прекратить поставку голубого топлива, объяснив это “космическими долгами за потребленный газ”. Возмущенные горожане кроют городские власти и коммунальщиков, обвиняя их в халатности и непрофессионализме. Те в свою очередь переводят стрелки на самих жителей...
Еще в прошлом сентябре Бакытжан САГИНТАЕВ (тогда заместитель премьер-министра) предупреждал руководство области об угрозе срыва отопительного сезона. В канун Нового года он уже в качестве главы правительства вновь напомнил бастыкам о персональной ответственности за стабильное прохождение отопительного сезона. В обоих случаях местные власти взяли под козырек и заверили: они исполнят высокое поручение. Однако первые же заморозки ударили по народным отчетам чиновников о стопроцентной готовности к зиме. Замерзшие и обозленные люди обрывали телефоны аварийных служб и акиматов, названивали журналистам.
Чтобы снизить накал страстей, газовое начальство с экранов телевизоров объясняло ситуацию тем, что в трубах и газораспределительных системах образовался конденсат. И в результате сработали клапаны автоматической системы безопасности, остановив подачу газа в дома. Городской акимат рекомендовал горожанам экономить остатки газа, переходить на электричество. А главный инженер производственного филиала АО “КазТрансГаз Аймак” (КТГА) в Южном Казахстане Сакен ИСМАЙЛОВ не преминул выставить виновниками газовых проблем жителей многоэтажек, установивших в своих квартирах автономные котлы отопления, а заодно владельцев частных домов, оснастивших жилища дополнительным газовым оборудованием. По данным Исмайлова, в тот период от 250 до 800 абонентов ежедневно звонили в аварийную службу.
- Люди жаловались на слабое давление газа, - комментировал тогда главный инженер. - Наши бригады устраняли неполадки. Надеюсь, что если еще раз похолодает, то повторения ситуации не будет. Но гарантии дать не могу.
Тем временем на городском сайте http://titus.kz/ развернулась горячая дискуссия. Наиболее продвинутые горожане выкладывали результаты своих опытов и наблюдений. Так, на одном из видео аварийная бригада газовиков вырезает внутриквартальную газовую трубу с увесистым фрагментом льда внутри.
Другой ролик запечатлел, как умелец самостоятельно очистил систему от конденсата. При этом вода из газовой трубы хлестала как из водопроводной...
- Конечно, лезть в газовые ящики неспециалистам опасно, но этих людей я понимаю, - говорит житель Шымкента Валерий ПЛЯМИН. - Когда у тебя дома мерзнет маленький ребенок или старики, как у меня, а аварийщиков не дождаться, то невольно руки тянутся к газовому ключу. Хорошо, если человек имеет какие-то технические навыки. А если какой-нибудь умник решит огнем прогреть трубу со льдом или конденсатом? Даже страшно представить. Ужаснее всего, что никто ни за что не отвечает...
Методом народного опроса активисты выяснили: отключения газа происходили в основном на тех участках газопровода, где прошла модернизация. Согласно данным АО “КазТрансГаз Аймак”, модернизация газовых сетей производилась с 2010 по 2016 год, ее заказчиком выступили сами газовики. Вот только предавать огласке фирмы, модернизировавшие систему, и имена их руководителей начальники из КТГА не стали. Между тем, по нашей информации, приличную часть заказа на модернизацию отхватила компания, имеющая прямое отношение к одному из бывших акимов Шымкента.
Впрочем, в нашем случае важно не кто модернизирует, а как.
- В советские времена на газопроводах специально устанавливались конденсатосборники, - поясняет Валерий Плямин. - Они защищали систему от ненужной воды и обледенения. Не знаю, предусмотрены ли эти конденсатосборники в этих модернизированных газовых системах. Для меня как для потребителя и дисциплинированного плательщика важно, чтобы в моем доме было всегда тепло и чтобы моим старикам не приходилось мерзнуть. Старая система работала, и неплохо. Новую протянули - и началась головная боль. Причем, похоже, никто из коммунальных служб устранять ошибки не торопится. Их проблемы закончились, как только морозы отступили. Будто больше зимы в Шымкенте вообще не будет!
По злой иронии судьбы зима уготовила шымкентцам новое испытание: с нагрянувшим недавно похолоданием город вновь затрясло от газовых катаклизмов. Местные журналисты в своем чате буквально засыпали КТГА претензиями.
Устав отбиваться, газовики на сайте одного из местных телеканалов вывалили данные о долгах южноказахстанских предприятий за потребленный газ. Как выяснилось, те задолжали поставщикам голубого топлива почти 2 млрд. тенге (1 899 577 996), а самым крупным должником оказалось АО “3-Энергоорталык” (1,7 млрд. тенге) - единственная ТЭЦ, обеспечивающая весь Шымкент теплом. ГКП “Куатжылуорталык-3”, имеющее прямое отношение к поставке тепла в дома шымкентцев, должно КТГА 55 миллионов. Страха на горожан нагнало и интервью заместителя акима Шымкента Бейсенбека ЖАНБОСЫНОВА: 18 января вице-мэр заявил, что “КазТрансГаз Аймак” из-за космических долгов вознамерился в тот же день в 10 часов закрутить газовый вентиль на “3-Энергоорталык”. Правда, чиновник поспешил успокоить аудиторию: дескать, отцам города удалось уговорить газовиков повременить с отключением. Однако вину за миллиардные долги г-н Жанбосынов возложил на самих шымкентцев.
- У нас большой укор в сторону потребителей, - заявил чиновник. - Начиная с декабря потребителям ТЭЦ-3 было оказано услуг более чем на миллиард тенге, а оплата прошла лишь на уровне 20 процентов. Это халатность наших жильцов и абонентов.
Поддержал своего зама и мэр Шымкента Габидулла АБДРАХИМОВ. На экстренном совещании он повелел подчиненным отправиться в поквартирный обход, чтобы принудить горожан погасить долги.
- В противном случае “КазТрансГаз”, возможно, отключит поставку газа, а это приведет к отключению теплоснабжения города, - надувал холоду градоначальник. - Нужно объяснить нашим жителям, что дальше затягивать этот вопрос уже невозможно. Мы должны все это донести до народа!
Вот только правильные речи и праведный гнев отцов города почему-то не бьются с цифрами из областного акимата. Согласно данным начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЮКО Маргулана МАРАИМА, 95 процентов жителей Шымкента исправно оплачивают счета за потребленное тепло.
Выходит, зря газовики и городские власти чистят рыбу с хвоста?
Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА
http://www.time.kz/articles/territory/2017/01/24/dajte-gazu
Комментарии, по рейтингу, по дате
Викторовна 25.01.2017 в 00:20:41 # 575928
У нас чем выше, тем лучше и искусственней показатели. Однажды проснемся- а у нас на самом деле жопа: все в долгах, все всё распродали, коммуналки отключены, баи за границу свалили, китайцы сбоку жмут наших женщин, потому что всем им хочется женского счастья, а мужчин мало у нас, земли распроданы, работать никто не хочет - все ждут кредитов, которые кончились, и все сразу начинают осознавать, что началось то все давно, да только пофиг было, а сейчас уже поздно. Ну, поздно не бывает, просто чем глубже вниз - тем тяжелей потом вверх.