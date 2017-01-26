Аким Шымкента прогулялся по Тауке-Хана

Пару дней назад довелось пройти по новой плитке по Тауке Хана возле обменников. Это ж мрак какой-то, вся плитка ходуном ходит, на край наступил - другой край поднялся. Лежит вся хер пойми как, даже на глаз легко определяется, что плиточники про "уровень" не слышали.И очень интересует ещё один вопрос. Не подскажете, кто в курсе, зачем пр-т Кунаева подметают каждое утро? В городе так много не чищенных дорог, но вылизывают именно Кунаева. Я не думаю, что этот проспект так сильно за сутки засоряется. Просто этих рабочих можно было бы перебросить на более загрязнённые участки других дорог.