Аким Шымкента прогулялся по Тауке-Хана

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danilov 26 Января 2017 в 12:36:58
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xxxBratanxxx 26.01.2017 в 13:00:30 # 576218
Цитата: xxxBratanxxx от 26.01.2017 13:00:30
Молочик чувак реально!!! как Кадыров сам во всех качелях города участвует долеко поидет если так действовать дальше будет красавчик не схавали бы тебя шымовские бакешки
Молочик чувак реально!!! как Кадыров сам во всех качелях города участвует долеко поидет если так действовать дальше будет красавчик не схавали бы тебя шымовские бакешки
Вы просто плохо разбираетесь.
Это начальник нового уровня. Схема работы старая, образование новое.
На камеру очень хорошо работает. А пилит как все)
А у нас как всегда сделают работу потом одному так захотелось другому так и до бесконечности переделывают под каждого бастыка!
Цитата: Absolute от 26.01.2017 13:11:27даже если пилит, хотя бы видна проделанная работа, город стал красивее.
Вы просто плохо разбираетесь.
Это начальник нового уровня. Схема работы старая, образование новое.
На камеру очень хорошо работает. А пилит как все)
Цитата: xxxBratanxxx от 26.01.2017 13:00:30
Молочик чувак реально!!! как Кадыров сам во всех качелях города участвует долеко поидет если так действовать дальше будет красавчик не схавали бы тебя шымовские бакешки
Молочик чувак реально!!! как Кадыров сам во всех качелях города участвует долеко поидет если так действовать дальше будет красавчик не схавали бы тебя шымовские бакешки
Вы просто плохо разбираетесь.
Это начальник нового уровня. Схема работы старая, образование новое.
На камеру очень хорошо работает. А пилит как все)
Цитата: Forte19 от 26.01.2017 13:20:25Красивей? Город состоит не только от акимата до ЦУМа!
даже если пилит, хотя бы видна проделанная работа, город стал красивее.
Цитата: Absolute от 26.01.2017 13:11:27
Вы просто плохо разбираетесь.
Это начальник нового уровня. Схема работы старая, образование новое.
На камеру очень хорошо работает. А пилит как все)
Цитата: xxxBratanxxx от 26.01.2017 13:00:30
Молочик чувак реально!!! как Кадыров сам во всех качелях города участвует долеко поидет если так действовать дальше будет красавчик не схавали бы тебя шымовские бакешки
Молочик чувак реально!!! как Кадыров сам во всех качелях города участвует долеко поидет если так действовать дальше будет красавчик не схавали бы тебя шымовские бакешки
Вы просто плохо разбираетесь.
Это начальник нового уровня. Схема работы старая, образование новое.
На камеру очень хорошо работает. А пилит как все)
Цитата: X-Daemon от 26.01.2017 13:18:08
Есть такое слово "ПРОЕКТ" там все детально должно описываться где, сколько, как, чем, высота, ширина и т.д. с приложением 3D графики где все это наглядно показано как все будет выглядеть.
Есть такое слово "ПРОЕКТ" там все детально должно описываться где, сколько, как, чем, высота, ширина и т.д. с приложением 3D графики где все это наглядно показано как все будет выглядеть.
Это точно. А с развитием технологий - можно смоделировать вообще все - вплоть до того, как таже мама с коляской будет идти, и как ей будет - удобно или неудобно. Но это никому не нужно - потому что, как правильно заметили выше, "сам бастык сказал - есь же, теперь смело можно бабло еще списывать" - а сделать все равно через жопу. В Европе например даже в подземный переход - пологий спуск, без всяких ступенек, разделенный для лисапедистов и пешеходов. Считаю сие решение очень консруктивным, практичным и экономичным - засыпал земли, вывел угол и бетоном залил. Все! Навека..А у нас блять сегодня строят, завтра перестраивают, а послезавтра меняют все нах"й. Зачем? Смысл? Наверно надо, чтобы сменилось еще 5 поколений, чтобы люди поняли - что не нужны эти бессмысленные строительства никому, что надо сначала семь раз отмерить, и только один раз отрезать...Но...Это никому не выгодно.
alpha_portal 26.01.2017 в 13:41:08 # 576235
Уродство какое-то. Обычная земля, обрамленная бордюрами эстетичней смотрится.
На этих конструкциях будет облупливаться краска и и появляться ржавчина.
едридмадрид 26.01.2017 в 15:01:41 # 576255
Цитата: Mikado от 26.01.2017 14:47:05
Кто придумал железки вокруг деревьев наваривать?
Уродство какое-то. Обычная земля, обрамленная бордюрами эстетичней смотрится.
На этих конструкциях будет облупливаться краска и и появляться ржавчина.
Кто придумал железки вокруг деревьев наваривать?
Уродство какое-то. Обычная земля, обрамленная бордюрами эстетичней смотрится.
На этих конструкциях будет облупливаться краска и и появляться ржавчина.
это называется - приствольные решетки ,
давно уже в других странах мира ( Европы и США ) , практически такое имеется ( в некоторых даже и произведение искусств
ну а по научному - это звучит так
" зеленые насаждения нуждаются в постоянном притоке влаги к корневой системе. Но в условиях интенсивного пешеходного движения в крупных городах этому серьезно мешает асфальт и тротуарная плитка, поэтому вокруг деревьев обычно оборудуется зона, свободная от дорожного покрытия. Кроме того, открытый грунт выносится на проезжую часть и загрязняет ее. Проблему решают приствольные решетки, которые распределяют нагрузку на поверхность по большой площади, способствуют сохранению естественной рыхлости почвы, защите корневой системы растений и свободному проникновению влаги, воздуха и солнечных лучей."
едридмадрид 26.01.2017 в 15:05:03 # 576256
Нью-Йорк - Манхэттен
Париж
едридмадрид 26.01.2017 в 15:06:47 # 576257
Будапешт
Красная площадь в Москве.
едридмадрид 26.01.2017 в 15:09:13 # 576260
Пермь - улица Ленина
Цитата: едридмадрид от 26.01.2017 15:01:41
это называется - приствольные решетки ,
давно уже в других странах мира ( Европы и США ) , практически такое имеется ( в некоторых даже и произведение искусств
ну а по научному - это звучит так
" зеленые насаждения нуждаются в постоянном притоке влаги к корневой системе. Но в условиях интенсивного пешеходного движения в крупных городах этому серьезно мешает асфальт и тротуарная плитка, поэтому вокруг деревьев обычно оборудуется зона, свободная от дорожного покрытия. Кроме того, открытый грунт выносится на проезжую часть и загрязняет ее. Проблему решают приствольные решетки, которые распределяют нагрузку на поверхность по большой площади, способствуют сохранению естественной рыхлости почвы, защите корневой системы растений и свободному проникновению влаги, воздуха и солнечных лучей."
Цитата: Mikado от 26.01.2017 14:47:05
Кто придумал железки вокруг деревьев наваривать?
Уродство какое-то. Обычная земля, обрамленная бордюрами эстетичней смотрится.
На этих конструкциях будет облупливаться краска и и появляться ржавчина.
Кто придумал железки вокруг деревьев наваривать?
Уродство какое-то. Обычная земля, обрамленная бордюрами эстетичней смотрится.
На этих конструкциях будет облупливаться краска и и появляться ржавчина.
это называется - приствольные решетки ,
давно уже в других странах мира ( Европы и США ) , практически такое имеется ( в некоторых даже и произведение искусств
ну а по научному - это звучит так
" зеленые насаждения нуждаются в постоянном притоке влаги к корневой системе. Но в условиях интенсивного пешеходного движения в крупных городах этому серьезно мешает асфальт и тротуарная плитка, поэтому вокруг деревьев обычно оборудуется зона, свободная от дорожного покрытия. Кроме того, открытый грунт выносится на проезжую часть и загрязняет ее. Проблему решают приствольные решетки, которые распределяют нагрузку на поверхность по большой площади, способствуют сохранению естественной рыхлости почвы, защите корневой системы растений и свободному проникновению влаги, воздуха и солнечных лучей."
Как это называется я прекрасно знаю. То что вы привели цитату, все верно. Только посмотрите в интернете какие они делаются для эстетики и тех целей которые вы описали и сравните с тем, что налепили у нас.
Воздух и влага к корням деревьев, да и любых растений, попадают в достаточном количестве при рыхлении почвы. Под этими же деревьями вся почва уже как бетон. Сверху положили решетки и теперь к ним не подобраться, что в принципе и не делалось даже при открытом виде. К тому же, зная качество работ, не сложно предположить что уже к весне это все будет ржавое и гнилое. Или вы думаете, что плитку тротуарную и эту решетку кладут разные люди?
Неужели разницу не чуете?
Тогда гляньте еще на заборы, которыми разделили центры дорог на некоторых городских улицах. Они все уже ржавые и криво установлены изначально. Потому что, такие конструкции требуют тщательной подготовки под покраску и саму покраску производить следует не обычной краской из банки кисточкой, а порошковой окраской пистолетом. Да и ровно произвести монтаж, не надо быть гением и иметь 5 высших образований.
Если и этого не могут по-человечески сделать, то о чем вообще речь вести.
Это называется: хотели как лучше, а получилось как всегда.
Деревья и кустарники следует сажать в соответствии с существующими в строительстве нормами и правилами. В Таблице приводятся расстояния посадки деревьев и кустарников от осей различных зданий и сооружений. Приведенные нормы относятся к древесным растениям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть соответственно увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. Расстояние посадок от воздушных электросетей следует принимать по правилам устройства электроустановок и с согласованием соответствующих организаций.
Немаловажное значение при ведении посадочных работ имеют плотность посадок растений и расстояния между ними. Так, расстояние между деревьями в городских садах и парках при посадках в куртинах и массивах при сомкнутых кронах составляет 3,5 - 5 м, при разомкнутых - 4 - 6 м. На улицах, в скверах, на жилых и промышленных территориях расстояния между деревьями составляют: деревья светолюбивых пород - 3 - 6 м, деревья теневыносливых пород - 2,5 - 5 м, кустарники высотой до 1 м - 0,4 - 0,6 м, кустарники до 2 м высотой - 0,6 - 1 м, кустарники более 2 м высотой - 1 - 1,5 м.
Крупномерные и большие деревья с комом обычно высаживают в ответственных местах объектов озеленения в виде отдельных экземпляров и групп, на бульварах, в скверах, на участках перед административными зданиями и т.п. Стандартные саженцы и кустарники с оголенной корневой системой используют для посадок в куртины, массивы в садах и парках, в защитных полосах.
Таблица. Расстояние от сооружений до посадок растений (СНиП 2.07.01-89 от 16.05.89 г. № 78)
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=610&id=730401
едридмадрид 26.01.2017 в 15:26:43 # 576266
причём тут , посадка деревьев ?
читай и смотри ВНИМАТЕЛЬНО - у нас эти дервья вдоль Коммунистического -Ленина стоят годами ,
нужно их СОХРАНИТЬ , что и призваны сделать эти приствольные решетки ( другой вопрос - они должны быть чугунными , а не железными )
И очень интересует ещё один вопрос. Не подскажете, кто в курсе, зачем пр-т Кунаева подметают каждое утро? В городе так много не чищенных дорог, но вылизывают именно Кунаева. Я не думаю, что этот проспект так сильно за сутки засоряется. Просто этих рабочих можно было бы перебросить на более загрязнённые участки других дорог.
едридмадрид 26.01.2017 в 16:18:28 # 576289
Цитата: einer от 26.01.2017 16:14:42
И очень интересует ещё один вопрос. Не подскажете, кто в курсе, зачем пр-т Кунаева подметают каждое утро? В городе так много не чищенных дорог, но вылизывают именно Кунаева. Я не думаю, что этот проспект так сильно за сутки засоряется. Просто этих рабочих можно было бы перебросить на более загрязнённые участки других дорог.
И очень интересует ещё один вопрос. Не подскажете, кто в курсе, зачем пр-т Кунаева подметают каждое утро? В городе так много не чищенных дорог, но вылизывают именно Кунаева. Я не думаю, что этот проспект так сильно за сутки засоряется. Просто этих рабочих можно было бы перебросить на более загрязнённые участки других дорог.
я так думаю , что Кунаева типа самая высокая точка в городе )),
трасса - выше только горы))
вот и подметают там , чтоб с этой высокой точки на головы нас горожан всякий мусор не летел
Цитата: einer от 26.01.2017 16:14:42
Пару дней назад довелось пройти по новой плитке по Тауке Хана возле обменников. Это ж мрак какой-то, вся плитка ходуном ходит, на край наступил - другой край поднялся. Лежит вся хер пойми как, даже на глаз легко определяется, что плиточники про "уровень" не слышали.
И очень интересует ещё один вопрос. Не подскажете, кто в курсе, зачем пр-т Кунаева подметают каждое утро? В городе так много не чищенных дорог, но вылизывают именно Кунаева. Я не думаю, что этот проспект так сильно за сутки засоряется. Просто этих рабочих можно было бы перебросить на более загрязнённые участки других дорог.
Пару дней назад довелось пройти по новой плитке по Тауке Хана возле обменников. Это ж мрак какой-то, вся плитка ходуном ходит, на край наступил - другой край поднялся. Лежит вся хер пойми как, даже на глаз легко определяется, что плиточники про "уровень" не слышали.
И очень интересует ещё один вопрос. Не подскажете, кто в курсе, зачем пр-т Кунаева подметают каждое утро? В городе так много не чищенных дорог, но вылизывают именно Кунаева. Я не думаю, что этот проспект так сильно за сутки засоряется. Просто этих рабочих можно было бы перебросить на более загрязнённые участки других дорог.
Слово "плиточники" нужно было взять в кавычки вместо "уровень".
Если вы видели процесс укладки на наших улицах, то заметили молодых пацанов с платками на лицах, которые с резиновыми молотками укладывали эту самую плитку. Наблюдал их работу и сделал вывод для себя, что ни знаний, ни опыта в этом деле у них нет.
А по поводу бульвара Кунаева, то скорей всего там ежедневно ездит начальство на работу и с работы. Вот и вылизывают.
Цитата: Лысый от 26.01.2017 15:52:24
Чугунное литье рулит. Сварные конструкции отстой, сгниют за пару лет. Тем более видел я ту сварку, соплей накидали и все. Вдоль озера по Туркестанской, решки на лотках отстой и кривизна.
Чугунное литье рулит. Сварные конструкции отстой, сгниют за пару лет. Тем более видел я ту сварку, соплей накидали и все. Вдоль озера по Туркестанской, решки на лотках отстой и кривизна.
Правильно говорите про литье. Везде они чугунные. И только у нас из квадратной тонаостенноц трубы китайского производства. Три года максимум. Потом сгниют насквозь.
А некоторые и года не продержатся. Машина наедет, они согнутся, поломаются.
alpha_portal 26.01.2017 в 18:41:30 # 576332
Цитата: einer от 26.01.2017 16:14:42
Пару дней назад довелось пройти по новой плитке по Тауке Хана возле обменников. Это ж мрак какой-то, вся плитка ходуном ходит, на край наступил - другой край поднялся. Лежит вся хер пойми как, даже на глаз легко определяется, что плиточники про "уровень" не слышали.
И очень интересует ещё один вопрос. Не подскажете, кто в курсе, зачем пр-т Кунаева подметают каждое утро? В городе так много не чищенных дорог, но вылизывают именно Кунаева. Я не думаю, что этот проспект так сильно за сутки засоряется. Просто этих рабочих можно было бы перебросить на более загрязнённые участки других дорог.
Пару дней назад довелось пройти по новой плитке по Тауке Хана возле обменников. Это ж мрак какой-то, вся плитка ходуном ходит, на край наступил - другой край поднялся. Лежит вся хер пойми как, даже на глаз легко определяется, что плиточники про "уровень" не слышали.
И очень интересует ещё один вопрос. Не подскажете, кто в курсе, зачем пр-т Кунаева подметают каждое утро? В городе так много не чищенных дорог, но вылизывают именно Кунаева. Я не думаю, что этот проспект так сильно за сутки засоряется. Просто этих рабочих можно было бы перебросить на более загрязнённые участки других дорог.
Плитка ходуном ходит потому что плитка гамно. Она тупо круглая... там хоть башкой тресни ровно не выложишь ее.... как ее положили это тоже отдельный вопрос. Но сама плитка круглая... ходить с детьми маленькими по такой плитке опасно. Ездить с каляской - ребенок растресется в хлом. Лучше гравием бы засыпали и утромбовали. И то ровнее было бы... цирк одним словом
это называется - приствольные решетки ,До меня уже сказали, но повторюсь: там чугунное литье, которое почти не повержено коррозии, оно просто темнеет, а не окрашивается в красный цвет, а уж китайский трубоквадрат, с толщиной стенки 1- 1.5 мм,совсем ненадолго.
давно уже в других странах мира ( Европы и США ) , практически такое имеется ( в некоторых даже и произведение искусств
давно уже в других странах мира ( Европы и США ) , практически такое имеется ( в некоторых даже и произведение искусств