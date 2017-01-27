28 января женщины ЮКО могут пройти бесплатное обследование на онкозаболевание

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danilov 27 Января 2017 в 12:01:57
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За плечами Жамили Ибраимовой уже не одна химиотерапия и долгие дни реабилитации. Страшный диагноз женщине поставили в прошлом году. Врачи обнаружили рак шейки матки уже после того, как женщина пришла с жалобами в поликлинику. Теперь Жамиля изо всех сил борется за жизнь на последней стадии заболевания.
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«Диагноз поставили. Я уже прошла две химиотерапии, сделали одну операцию. Сейчас прохожу лучевую терапию» — делится Жамиля Ибраимова.
Специалисты признают, лечить рак в запущенной форме гораздо сложнее. На сегодня, на учете с этой болезнью состоят 11 578 пациентов. По статистике, ежедневно в Казахстане от рака шейки матки умирают две женщины. Причина в поздней выявляемости заболевания из-за низкой осведомленности населения.
Специалисты напоминают, затягивать обследование не стоит. Ведь, рак шейки матки является пока единственным онкозаболеванием, поддающимся полному излечению. Специально для раннего определения диагноза до 29 января в республике проходит ставшая уже традиционной неделя осведомленности о раке шейки матки. В эти дни женщины всех возрастов могут на бесплатной основе пройти гинекологический осмотр со взятием пап-теста для проверки на наличие атипичных клеток.
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День открытых дверей в Шымкенте пройдет в субботу 28-го января в областном онкологическом диспансере.
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otyrar.kz
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