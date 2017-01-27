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Шымкент
28 января женщины ЮКО могут пройти бесплатное обследование на онкозаболевание
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danilov 27 Января 2017 в 12:01:57
Специалисты в сфере онкологии бьют тревогу — рак матки в ЮКО стремительно «молодеет». В первый год работы программы по скрининговому исследованию рак шейки матки подтвердился у 192 женщин. Специалисты уверены, цифра могла быть гораздо меньше, если бы женщины вовремя обращались за помощью к специалистам.

За плечами Жамили Ибраимовой уже не одна химиотерапия и долгие дни реабилитации. Страшный диагноз женщине поставили в прошлом году. Врачи обнаружили рак шейки матки уже после того, как женщина пришла с жалобами в поликлинику. Теперь Жамиля изо всех сил борется за жизнь на последней стадии заболевания.

«Диагноз поставили. Я уже прошла две химиотерапии, сделали одну операцию. Сейчас прохожу лучевую терапию» — делится Жамиля Ибраимова.

Специалисты признают, лечить рак в запущенной форме гораздо сложнее. На сегодня, на учете с этой болезнью состоят 11 578 пациентов. По статистике, ежедневно в Казахстане от рака шейки матки умирают две женщины. Причина в поздней выявляемости заболевания из-за низкой осведомленности населения.

Специалисты напоминают, затягивать обследование не стоит. Ведь, рак шейки матки является пока единственным онкозаболеванием, поддающимся полному излечению. Специально для раннего определения диагноза до 29 января в республике проходит ставшая уже традиционной неделя осведомленности о раке шейки матки. В эти дни женщины всех возрастов могут на бесплатной основе пройти гинекологический осмотр со взятием пап-теста для проверки на наличие атипичных клеток.

День открытых дверей в Шымкенте пройдет в субботу 28-го января в областном онкологическом диспансере.

otyrar.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  arhar 27.01.2017 в 12:21:02   # 576489
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  старик 27.01.2017 в 12:41:26   # 576499
Можно только представлять КАКИЕ там будут очереди!
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  Софруджу 27.01.2017 в 12:54:04   # 576502
В онкодиспансере такие очереди, в коридорах даже негде присесть, номерок надо брать с утра, чтобы потом прийти ещё раз и всё равно ждать очень долго, а врач в середине приёма ещё и уходит на 2-3 часа на операцию. Как там у них построена работа - сам чёрт не разберёт
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  GoodZone 27.01.2017 в 16:42:00   # 576569
А почему не сделать например месячник, если это так важно, опасно и распространено? такое чувство, что делается ради галочки или чтобы напугать - своеобразная реклама услуг, ведь много женщин мнительных - а стоять в очереди один день в году работающая не может, значит обратится в платную, где уже на поток поставлена система выколачивания...
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