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Шымкент
В Шымкенте задержаны два автоугощика
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danilov 27 Января 2017 в 15:27:56
Сотрудники Аль-Фарабийского отдела полиции Шымкента с начала 2017 года раскрыли 5 фактов угона автомашин, совершенных на территории города и задержали двух жителей областного центра, подозреваемых в автоугоне.

В начале января в Аль-Фарабийский ОП с заявлением обратился 36-летний житель Ордабасинского района. Неизвестные лица угнали его автомашину «Ваз-21099» стоимостью 250 тысяч тенге. Спустя время полицейские обнаружили угнанную автомашину в гараже на одной из улиц Шымкента. Но не в целом состоянии, автомобиль был частично разобран.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, 1989 года рождения, жителя Шымкента, который признался в содеянном. Молодой человек угнал автомобиль, а затем планировал распродать на запчасти.

По данному факту возбуждено по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Проводится досудебное расследование.

Изъятую в качестве вещественного доказательства автомашину стражи порядка вернули законному автовладельцу, который выразил огромную благодарность полицейским за их работу.

Вскорости был задержан еще один любитель чужих автомобилей, помоложе. Подозреваемому всего 24 года. Предполагается, что одно из своих последних преступлений он совершил в Шымкенте на улице Рашидова. Молодой человек был нетрезв, что не помешало ему подобрать ключи и угнать автомобиль марки «Опель». Всего-то для того, чтобы прокатиться с ветерком по улицам.

Ранее судимого молодого человека подозревают в четырех кражах авто. В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Проводится досудебное расследование.

Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то незамедлительно обратитесь в полицию по телефону «102».

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dee 27.01.2017 в 16:10:29   # 576560
по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»

почему же без цели хищения?
в первом случае машину частично разобрали и возможно распродали даже
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