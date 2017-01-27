В Шымкенте задержаны два автоугощика

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danilov 27 Января 2017 в 15:27:56
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В начале января в Аль-Фарабийский ОП с заявлением обратился 36-летний житель Ордабасинского района. Неизвестные лица угнали его автомашину «Ваз-21099» стоимостью 250 тысяч тенге. Спустя время полицейские обнаружили угнанную автомашину в гараже на одной из улиц Шымкента. Но не в целом состоянии, автомобиль был частично разобран.
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, 1989 года рождения, жителя Шымкента, который признался в содеянном. Молодой человек угнал автомобиль, а затем планировал распродать на запчасти.
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По данному факту возбуждено по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Проводится досудебное расследование.
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Изъятую в качестве вещественного доказательства автомашину стражи порядка вернули законному автовладельцу, который выразил огромную благодарность полицейским за их работу.
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Вскорости был задержан еще один любитель чужих автомобилей, помоложе. Подозреваемому всего 24 года. Предполагается, что одно из своих последних преступлений он совершил в Шымкенте на улице Рашидова. Молодой человек был нетрезв, что не помешало ему подобрать ключи и угнать автомобиль марки «Опель». Всего-то для того, чтобы прокатиться с ветерком по улицам.
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Ранее судимого молодого человека подозревают в четырех кражах авто. В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Проводится досудебное расследование.
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Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то незамедлительно обратитесь в полицию по телефону «102».
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otyrar.kz