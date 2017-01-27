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Шымкент
В Шымкенте осудили членов ОПГ, сдававших тесты за госслужащих
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Гость 27 Января 2017 в 17:53:54


В Шымкенте осуждены члены ОПГ, которая специализировалась на тестах для госслужащих, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на судью Аль-Фарабийского районного суда Еркина Оспанова.



Жители Южно-Казахстанской области придумали необычный способ заработка. Они сдавали тестирование вместо выпускников вузов, которые мечтали попасть на государственную службу. Идейные вдохновители и исполнители колесили по стране почти два года и за это время "помогли" 148 молодым чиновникам.

Кто-то сдавал за десять человек, кто-то - за двадцать. Причем тестирование сдавали в разных городах Казахстана и всегда успешно, рассказывает судья Еркин Оспанов. "Они попадали на тестирование по поддельным удостоверениям. Фамилия была того, кто хотел попасть на работу, а фотография - того, кто собирался сдавать тест. Все соучастники ОПГ были безработными, но умными. За каждый тест они получали от двух до трех тысяч долларов", - рассказал судья Еркин Оспанов.



Судебный процесс начался в октябре 2016 года. По делу проходили 19 подозреваемых. Суд выслушал 80 свидетелей, которые приезжали из всех уголков страны. В итоге 11 человек наказания избежали. Их действия были расценены как "проступок", да и после него прошло больше года. Всем остальным огласили приговор.

"Руководитель ОПГ приговорен по статье 262, части 1 УК РК "Создание ОПГ и руководство ей" и осужден на семь лет в колонии общего режима с конфискацией имущества. Организатор осужден по аналогичной статье и на такой же срок. Шесть подсудимых осуждены по статье 262, части 2 на пять лет в колонии общего режима с конфискацией имущества", - озвучил приговор судья Еркин Оспанов.

К слову, среди осужденных оказалась целая семья. Муж с женой сдавали тесты за выпускников вузов, а теперь оба отправятся в тюрьму. Судьбу их двоих малолетних детей будут решать органы опеки.



https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/shyimkente-osudili-chlenov-opg-sdavavshih-testyi-311024/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Максимыч 27.01.2017 в 18:48:57   # 576607
По мне сроки слишком уж серьезные.
Quote:
Муж с женой сдавали тесты за выпускников вузов, а теперь оба отправятся в тюрьму. Судьбу их двоих малолетних детей будут решать органы опеки.

Тут вообще жесть. Можно было бы жене дать условное, ведь по сути никого не убили/не вымогали/не крали, люди сами им деньги в руки давали, до кучи надо было и взяткодателей осудить, наверняка среди них есть и те кто в правоохранительных органах "трудятся". Наоборот, они дали сигнал что система гос.тестов несовершенна.
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  КЕДЫ 27.01.2017 в 20:05:24   # 576626
а еще лучше вместо наказания наоборот назначили бы этих людей на те места куда и тестировались. глядишь пользы больше было бы.
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  Лялька 27.01.2017 в 20:30:57   # 576641
Блин... я счита вот именно за такие дела должны давать условно.... прям какой то план у судей выставлен... невиновных либо с проступками сажают как закоренелых бандюганов, а кому вышку дать надо... ещё и по амнистии выпускают
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  TATARIN7 27.01.2017 в 20:34:17   # 576644
Что ОПГ,что чинуши, один хрен
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  Zoggyla 27.01.2017 в 20:38:51   # 576646
Надеюсь имущество успели передать в надежные руки?
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  старик 27.01.2017 в 22:25:29   # 576679
А что с чиновниками, за которых "преступники" сдавали тесты? Работают? Они тоже достойны "сроков".
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  ravik 27.01.2017 в 22:28:01   # 576681
Они не украли денег из казны. несворовали ничего брали деньги за работу за экзамен баранов только и всего.....нельзя было так над ними ..
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  ravik 27.01.2017 в 22:38:06   # 576683
за взятки выпускают по амнистии.украл с казны по амнистии.задавил людей в пьяном состоянии по амнистии.убил человека по амнистии.всё по амнистии кроме сдачи экзаменов в институте прикол..экзамен это пи -здец оказывается....позор фемидееееее..это пиз-дец.бля завтра надо отправить на канал +100500 видео .пусть бляяя вся страна посмотрит..
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  ravik 27.01.2017 в 22:44:49   # 576688
оказывается умным по настоящему быть нельзя-реально в тюрьму.почему счас непровести опрос у народа на эту тему.повести анализ..за или против..данные дать судье..они же слуги народа бл-ть же..
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  Zoggyla 27.01.2017 в 23:01:48   # 576692
ravik, узбагойтесь! ключевое слово - ОПГ!
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  Stalker77 27.01.2017 в 23:14:38   # 576694
Цитата: КЕДЫ от 27.01.2017 20:05:24
а еще лучше вместо наказания наоборот назначили бы этих людей на те места куда и тестировались. глядишь пользы больше было бы.
Предложение не лишенное смысла. Они раньше времени "обнаружили свой ум" .П.с.Вспомнился фильм "Терминатор" 4 часть.
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  walker 27.01.2017 в 23:42:37   # 576699
Чересчур сурово.
Для размышлений инсайд-инфо:
Quote:
Идейные вдохновители и исполнители колесили по стране почти два года и за это время "помогли" 148 молодым чиновникам

148 + около 70 всяких посредников по всем регионам да помножить на от 2000 до 5000 у.е. с носа чтобы из разряда обвиняемых в даче взятки и посредничестве перевести в свидетели...
Высокоэффективная такая борьба с коррупцией.
И наказанные тоже должны быть. Жанр предполагает громкие посадки.
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