В Шымкенте осудили членов ОПГ, сдававших тесты за госслужащих
Гость 27 Января 2017 в 17:53:54
В Шымкенте осуждены члены ОПГ, которая специализировалась на тестах для госслужащих, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на судью Аль-Фарабийского районного суда Еркина Оспанова.
Жители Южно-Казахстанской области придумали необычный способ заработка. Они сдавали тестирование вместо выпускников вузов, которые мечтали попасть на государственную службу. Идейные вдохновители и исполнители колесили по стране почти два года и за это время "помогли" 148 молодым чиновникам.
Кто-то сдавал за десять человек, кто-то - за двадцать. Причем тестирование сдавали в разных городах Казахстана и всегда успешно, рассказывает судья Еркин Оспанов. "Они попадали на тестирование по поддельным удостоверениям. Фамилия была того, кто хотел попасть на работу, а фотография - того, кто собирался сдавать тест. Все соучастники ОПГ были безработными, но умными. За каждый тест они получали от двух до трех тысяч долларов", - рассказал судья Еркин Оспанов.
Судебный процесс начался в октябре 2016 года. По делу проходили 19 подозреваемых. Суд выслушал 80 свидетелей, которые приезжали из всех уголков страны. В итоге 11 человек наказания избежали. Их действия были расценены как "проступок", да и после него прошло больше года. Всем остальным огласили приговор.
"Руководитель ОПГ приговорен по статье 262, части 1 УК РК "Создание ОПГ и руководство ей" и осужден на семь лет в колонии общего режима с конфискацией имущества. Организатор осужден по аналогичной статье и на такой же срок. Шесть подсудимых осуждены по статье 262, части 2 на пять лет в колонии общего режима с конфискацией имущества", - озвучил приговор судья Еркин Оспанов.
К слову, среди осужденных оказалась целая семья. Муж с женой сдавали тесты за выпускников вузов, а теперь оба отправятся в тюрьму. Судьбу их двоих малолетних детей будут решать органы опеки.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/shyimkente-osudili-chlenov-opg-sdavavshih-testyi-311024/