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Шымкент
В Сарыагашском районе угасает знаменитый Капланбекский винный завод
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danilov 27 Января 2017 в 19:20:45
Комментарии, по рейтингу, по дате
  N@VIGATOR 27.01.2017 в 19:31:30   # 576614
Приватизировали задешево, теперь еще и плачут что денег не хватает.
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  КЕДЫ 27.01.2017 в 20:00:18   # 576623
детство. первые эксперименты с алкоголем. Капланбек Капланбек...
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  ispanec 27.01.2017 в 20:25:13   # 576639
Интересно!а что у нас процветает?
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  Викторовна 27.01.2017 в 20:25:17   # 576640
Раньше совхоз-миллионер кормил государство, сейчас просят денег . Восстановить то, что растащили, прихватизировали. А не забыли как выращивать виноград ?
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  Софруджу 27.01.2017 в 21:08:49   # 576658
Страшно удивлён. Последний раз капланбекское вино видел в середине 90-х. ещё магазинчик фирменный одно время открывали с торца сберкассы на углу Титова -Коммунистического. Считал, что Капланбек давно мёртв. А где их вино продают?
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  NeoMax 27.01.2017 в 21:11:58   # 576662
Директор работать не умеет ни фига, а только деньги просить пытается. Экспорт вина не налажен, а он на коньяк пытается залезть
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  Пастафариан 27.01.2017 в 21:11:59   # 576663
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  Zhycie est 27.01.2017 в 22:40:50   # 576685
Так нет же их, виноградников... Едешь в Сарыагаш, что угодно ррастёт там, где они были раньше- цветы, сафлора или ещё какие подсолнухи
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