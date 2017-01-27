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В Сарыагашском районе угасает знаменитый Капланбекский винный завод
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danilov 27 Января 2017 в 19:20:45
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N@VIGATOR
27.01.2017 в 19:31:30
# 576614
Приватизировали задешево, теперь еще и плачут что денег не хватает.
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КЕДЫ
27.01.2017 в 20:00:18
# 576623
детство. первые эксперименты с алкоголем. Капланбек Капланбек...
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ispanec
27.01.2017 в 20:25:13
# 576639
Интересно!а что у нас процветает?
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Викторовна
27.01.2017 в 20:25:17
# 576640
Раньше совхоз-миллионер кормил государство, сейчас просят денег . Восстановить то, что растащили, прихватизировали. А не забыли как выращивать виноград ?
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Софруджу
27.01.2017 в 21:08:49
# 576658
Страшно удивлён. Последний раз капланбекское вино видел в середине 90-х. ещё магазинчик фирменный одно время открывали с торца сберкассы на углу Титова -Коммунистического. Считал, что Капланбек давно мёртв. А где их вино продают?
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NeoMax
27.01.2017 в 21:11:58
# 576662
Директор работать не умеет ни фига, а только деньги просить пытается. Экспорт вина не налажен, а он на коньяк пытается залезть
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Пастафариан
27.01.2017 в 21:11:59
# 576663
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Zhycie est
27.01.2017 в 22:40:50
# 576685
Так нет же их, виноградников... Едешь в Сарыагаш, что угодно ррастёт там, где они были раньше- цветы, сафлора или ещё какие подсолнухи
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