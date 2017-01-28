Эстафета огня 28 Всемирной зимней Универсиады

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danilov 28 Января 2017 в 12:49:32
На площади Аль-Фараби города Шымкент прошла официальная церемония зажжения огня эстафеты 28-й Всемирной зимней Универсиады Алматы-2017. В торжественной церемонии приняли участие аким области Жансеит Туймебаев и градоначальник Г.Абдрахимов. В свою очередь, аким области поздравил общественность, любителей спорта и болельщиков с этим знаменательным событием в истории суверенного Казахстана.
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Цитата: M54 от 28.01.2017 13:04:27
Очки заШЭм в пасмурную погоду
Очки заШЭм в пасмурную погоду
Для антуражу.
Карл Зайцев 28.01.2017 в 15:12:50 # 576775
Цитата: M54 от 28.01.2017 13:04:27
Очки заШЭм в пасмурную погоду
Очки заШЭм в пасмурную погоду
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