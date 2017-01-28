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Шымкент
Эстафета огня 28 Всемирной зимней Универсиады
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danilov 28 Января 2017 в 12:49:32
Сегодня южноказахстанцы приняли эстафету огня 28 Всемирной зимней Универсиады.
На площади Аль-Фараби города Шымкент прошла официальная церемония зажжения огня эстафеты 28-й Всемирной зимней Универсиады Алматы-2017. В торжественной церемонии приняли участие аким области Жансеит Туймебаев и градоначальник Г.Абдрахимов. В свою очередь, аким области поздравил общественность, любителей спорта и болельщиков с этим знаменательным событием в истории суверенного Казахстана.
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Комментарии, по рейтингу, по дате
  M54 28.01.2017 в 13:04:27   # 576759
Очки заШЭм в пасмурную погоду
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  Лысый 28.01.2017 в 13:16:08   # 576760
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  Карл Зайцев 28.01.2017 в 15:12:50   # 576775
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