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danilov 29 Января 2017 в 00:45:30
Тамерлановское-Багдашка

Комментарии, по рейтингу, по дате
  гримм 29.01.2017 в 01:21:32   # 576810
Кто то про коньки спрашивал, так вот видел в магнуме



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  гримм 29.01.2017 в 01:24:57   # 576812
там вроде знак 40 стоит, видно превышение скорости и дулин!!! мерса жалко
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  строитель 29.01.2017 в 01:56:09   # 576815
Пиздец у вас там манера езды
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