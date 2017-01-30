В Южно-Казахстанской области построят птицефабрику за 85 млн евро

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едридмадрид 30 Января 2017 в 15:40:00
Проект, общей стоимостью 85 млн евро, будет осуществляться в два этапа. Для первого этапа планируется выделить 61 млн евро, а для второго — 24 млн евро.
Будут построены птичий двор для выращивания цыплят, инкубатор, бройлерный корпус, цех по убою и завод по производству кормов.
Представители арабской инвестиционной группы намерены вложить средства и в другие сферы сельского хозяйства. Наряду с этим инвесторы заинтересованы в финансировании проектов по выращиванию мелкого и крупного рогатого скота, готовы помочь в экспорте мяса.
Все эти вопросы были обсуждены в ходе встречи акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева с шейхом Королевства Саудовской Аравии, президентом компании «Аль Рамес Group» Абдуллой Заид-аль-Мелеихом.
Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Саудовской Аравии Бахыт Батыршаев проинформировал о важных шагах между двумя странами, также сообщил о развитии партнерства в различных отраслях.
Глава региона подробнее остановился на систематических мероприятиях, проводимых в Южном Казахстане, для улучшения деловой и инвестиционной среды. Также рассказал об особенностях и предоставлении льгот для иностранных инвесторов.
«Мы реализовываем реформы, направленные на диверсификацию экономики. Южно-Казахстанская область — это регион, в котором развиты все секторы промышленности и сельского хозяйства страны. Для поддержки предпринимательства рассматриваются максимальные льготы и создаются благоприятные условия для привлечения инвестиций. Кроме того, сократились административные барьеры для ведения бизнеса. В настоящее время у нас создано 3 специальных экономических зоны, где работы ведутся с применением упрощенной системы налогообложения», — сказал аким Жансеит Туймебаев.
В свою очередь шейх Абдулла Заид-аль-Мелеих отметил, что деловые связи Казахстана с Саудовской Аравией имеют большое будущее. По его словам, в Южно-Казахстанской области созданы все условия для работы и ведения торговли. В частности, политическая стабильность и согласие внутри страны позволят инвесторам свободно работать в Казахстане.
Отметим, в 2015 году объем товарооборота между двумя странами достиг 16,3 млрд тенге. На сегодняшний день есть все возможности, для того чтобы значительно повысить данный показатель.
В настоящее время с участием королевских компаний в Казахстане работают 17 организаций
https://kapital.kz/business/57110/v-yuzhno-kazahstanskoj-oblasti-postroyat-pticefabriku-za-85-mln-evro.html