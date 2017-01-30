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5-дневный тур по ЮКО оценили в 399 $
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danilov 30 Января 2017 в 15:45:05
В Южно-Казахстанскую область во время международной выставки «Экспо-2017» ожидается приезд 300 тысяч туристов.
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Insar
30.01.2017 в 17:05:44
# 577026
аха шас ждите приедут акакже сночала дороги отремонтируите
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старик
30.01.2017 в 17:44:43
# 577044
Quote:
аха шас ждите приедут акакже сночала дороги отремонтируите
Нарисуют!
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Insar
30.01.2017 в 18:31:09
# 577064
ул Гагарина уже невозможно ездить хоть потратуаром
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