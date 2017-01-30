Возмущенные платежками за газ шымкентцы штурмуют кассы монополиста

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danilov 30 Января 2017 в 15:48:09
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ебу/чая шарага!!! Гнать их всех наху/й!!! Никто показания газа не снимает, пишут от фонаря.
Все мы гости 30.01.2017 в 16:07:34 # 577005
Общественность спохватилась. Руководство города в курсе данной аферы и сейчас напрягает газовиков.
И сейчас быстрыми темпами они пытаются собрать сумму "взять кредит" у населения. Так, с каждого по чуть чуть и получится внушительная сумма.
Хотя про чуть чуть я приуменьшил, суммы нормальные пририсовывают.
Мне так видится ситуация.
Сугубо ИМХО
Цитата: shaman от 30.01.2017 16:03:44Пусть тогда в предоплату помесячно пропишут.
Цуки мне тоже лишние 20 кубов написали
Цуки мне тоже лишние 20 кубов написали