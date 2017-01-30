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Шымкент
Возмущенные платежками за газ шымкентцы штурмуют кассы монополиста
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danilov 30 Января 2017 в 15:48:09
Десятки возмущенных плательщиков за газ собрались с утра в кассе микрорайона Восток. Лишние кубы в квитанциях собирают огромные очереди, в которых люди стоят по несколько часов.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  shaman 30.01.2017 в 16:03:44   # 577003
Цуки мне тоже лишние 20 кубов написали
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  Денис222 30.01.2017 в 16:07:24   # 577004
А мне 200 кубов лишних, от куда суки такие суммы?!
Ебу/чая шарага!!! Гнать их всех наху/й!!! Никто показания газа не снимает, пишут от фонаря.
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  Все мы гости 30.01.2017 в 16:07:34   # 577005
Дожились, уже видеосюжет есть, а газовики никак не прокомментровали ситуацию. Все виноваты , но только не они, они же монополисты и им без разницы на вопль тех кто им денюжку несет, ведут себя как твари.
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  Serg155 30.01.2017 в 16:07:34   # 577006
20), гм, мне 100 приписали
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  titus 30.01.2017 в 16:13:01   # 577007
Мне 100 приписали, я так полагаю это они предоплатой по городу решили собрать хорошую сумму
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  ss720 30.01.2017 в 16:15:44   # 577010
да им похуй
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  СССР 30.01.2017 в 16:50:22   # 577020
Интересная ситуация получается. Пропали бабки у газовиков. Бабки населения. Куда они их запустили не ясно. Говорят долги у населения. Хотя исправно оплачивают услуги больше 90% населения.
Общественность спохватилась. Руководство города в курсе данной аферы и сейчас напрягает газовиков.
И сейчас быстрыми темпами они пытаются собрать сумму "взять кредит" у населения. Так, с каждого по чуть чуть и получится внушительная сумма.
Хотя про чуть чуть я приуменьшил, суммы нормальные пририсовывают.
Мне так видится ситуация.
Сугубо ИМХО
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  ghrt 30.01.2017 в 17:29:00   # 577038
Они всем приписывают лишние кубы, пришла квитанция на 20 тыс тенге, я им говорю как это так? у меня карточная система
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  Stalker77 30.01.2017 в 19:51:57   # 577076
Цитата: shaman от 30.01.2017 16:03:44
Цуки мне тоже лишние 20 кубов написали
Пусть тогда в предоплату помесячно пропишут.
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  Рамзес 30.01.2017 в 19:54:29   # 577078
ЭКСПО
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