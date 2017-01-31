Вопросы акиму Шымкента можно опустить в урны

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danilov 31 Января 2017 в 10:32:47
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Уже сейчас свои вопросы, жалобы и предложения акиму Шымкента в письменном виде можно опустить в специальные урны, расположенные в четырех районах Шымкента.
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Абайский район:
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Аппарат акима Абайского района — Улица Ш.Калдаякова, 38а;
Административное здание — микрорайон «Катынкопр», улица Аль-Фараби, без номера;
Административное здание — микрорайон «Турлан», улица Г. Голицына, 16;
Административное здание — микрорайон «Казгурт», улица К. Жандарбекова, 179;
Административное здание — жилой массив «Жанаталап», улица Кырыкбай ата, без номера.
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Аль-Фарабийский район:
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Аппарат акима города Шымкента — проспект Тауке хана, 6;
Аппарат акима Аль-Фарабийского района — улица Ж.Тыныбаева, 49;
Общая средняя школа N62 имени Н.Торекулова — микрорайон «Туркестан», без номера;
Общая средняя школа N84 имени К.Циолковского 195 квартал, улица К.Турсынбаева, без номера;
Основная средняя школа N121 «Текесу» — жилой массив «Текесу», улица Текесу, 57;
Основная средняя школа N76 имени Р. Мырзашева — микрорайон «Сауле», улица Абая, без номера.
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Енбекшинский район:
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Аппарат акима Енбекшинского района, улица Л.Толстого, 119 (2-й этаж);
Школа- гимназия N24 имени С.Ерубаева, 15 микрорайон, улица Ж.Шаяхметова, 2а;
Отдел по работе с населением по округу Жулдыз аппарата акима Енбекшинского района, улица Капал-батыра, 84а;
Отдел по работе с населением по округу Каратобе аппарата акима Енбекшинского района, улица Ш.Шахайдарова;
Отдел по работе с населением по округу Казгурт аппарата акима Енбекшинского района, улица Ж.Арзымбетова, 30.
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Каратауский район:
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Аппарат акима Каратауского района — микрорайон «Нурсат», 24;
Общая средняя школа N106 Жилой массив «Кайнар булак», улица А.Болешова, без номера;
Общая средняя школа N88, микрорайон «Акжайык», без номера;
Общая средняя школа N116 — жилой массив «Тассай», улица О.Абдразакова, без номера;
Областной узбекский драматический театр — жилой массив «Сайрам», улица Ибрагим ата, 118/2.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 31.01.2017 в 11:00:14 # 577217
Цитата: alpha_portal от 31.01.2017 11:00:14
О ребят напишите кто-нибудь про тротуар на Тауке-Хана. Как безобразно его положили. И про арыки, хотябы там же таукехана... не утекает вода куда надо(((
О ребят напишите кто-нибудь про тротуар на Тауке-Хана. Как безобразно его положили. И про арыки, хотябы там же таукехана... не утекает вода куда надо(((
Сам напиши и в урну!!!
А вообще, 21й век, сделали бы онлайн обращение...
Викторовна 31.01.2017 в 17:12:13 # 577341
2. Про малолетних водителей автобусов и маршруток, громко орущий музыкальный мусор .Грязные салоны автобусов.
Если кто-нибудь со мной согласен, напишите пожалуйста.
Обязательно иметь цифровую подпись!