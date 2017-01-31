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Шымкент
Вопросы акиму Шымкента можно опустить в урны
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danilov 31 Января 2017 в 10:32:47
Аким города отчитается перед шымкентцами. 7 февраля в 15:00 в большом актовом зале акимата города Шымкент об итогах работы за 2016 год перед населением раскажет Габидулла Абдрахимов.

Уже сейчас свои вопросы, жалобы и предложения акиму Шымкента в письменном виде можно опустить в специальные урны, расположенные в четырех районах Шымкента.

Абайский район:

Аппарат акима Абайского района — Улица Ш.Калдаякова, 38а;
Административное здание — микрорайон «Катынкопр», улица Аль-Фараби, без номера;
Административное здание — микрорайон «Турлан», улица Г. Голицына, 16;
Административное здание — микрорайон «Казгурт», улица К. Жандарбекова, 179;
Административное здание — жилой массив «Жанаталап», улица Кырыкбай ата, без номера.

Аль-Фарабийский район:

Аппарат акима города Шымкента — проспект Тауке хана, 6;
Аппарат акима Аль-Фарабийского района — улица Ж.Тыныбаева, 49;
Общая средняя школа N62 имени Н.Торекулова — микрорайон «Туркестан», без номера;
Общая средняя школа N84 имени К.Циолковского 195 квартал, улица К.Турсынбаева, без номера;
Основная средняя школа N121 «Текесу» — жилой массив «Текесу», улица Текесу, 57;
Основная средняя школа N76 имени Р. Мырзашева — микрорайон «Сауле», улица Абая, без номера.

Енбекшинский район:

Аппарат акима Енбекшинского района, улица Л.Толстого, 119 (2-й этаж);
Школа- гимназия N24 имени С.Ерубаева, 15 микрорайон, улица Ж.Шаяхметова, 2а;
Отдел по работе с населением по округу Жулдыз аппарата акима Енбекшинского района, улица Капал-батыра, 84а;
Отдел по работе с населением по округу Каратобе аппарата акима Енбекшинского района, улица Ш.Шахайдарова;
Отдел по работе с населением по округу Казгурт аппарата акима Енбекшинского района, улица Ж.Арзымбетова, 30.

Каратауский район:

Аппарат акима Каратауского района — микрорайон «Нурсат», 24;
Общая средняя школа N106 Жилой массив «Кайнар булак», улица А.Болешова, без номера;
Общая средняя школа N88, микрорайон «Акжайык», без номера;
Общая средняя школа N116 — жилой массив «Тассай», улица О.Абдразакова, без номера;
Областной узбекский драматический театр — жилой массив «Сайрам», улица Ибрагим ата, 118/2.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 31.01.2017 в 11:00:14   # 577217
О ребят напишите кто-нибудь про тротуар на Тауке-Хана. Как безобразно его положили. И про арыки, хотябы там же таукехана... не утекает вода куда надо(((
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  Alexy 31.01.2017 в 11:14:06   # 577221
Цитата: alpha_portal от 31.01.2017 11:00:14
О ребят напишите кто-нибудь про тротуар на Тауке-Хана. Как безобразно его положили. И про арыки, хотябы там же таукехана... не утекает вода куда надо(((

Сам напиши и в урну!!!


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  андремас 31.01.2017 в 11:19:52   # 577225
Сразу в утитаз, че там..
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  wde 31.01.2017 в 11:22:49   # 577226
напишите про посадку елок, кому не лень
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  Mikado 31.01.2017 в 11:41:34   # 577228
alpha_portal, wde, вы правда думаете, что он не в курсе?
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  PHATik 31.01.2017 в 11:52:40   # 577230
Где находится большой актовый зал? Хочу попасть на заседание, задать пару наболевших вопросов
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  старик 31.01.2017 в 12:03:59   # 577241
Alexy где то и смайлики подходящие раздобыл!
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  Пришелец 31.01.2017 в 12:12:36   # 577244
а по Wathsapp уже не модно
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  DuMoH 31.01.2017 в 12:16:21   # 577247
Я, пожалуй, про освещение напишу, и слепящие баннеры...
А вообще, 21й век, сделали бы онлайн обращение...
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  realist 31.01.2017 в 13:12:08   # 577257
"Вопросы акиму Шымкента можно опустить в урны". НЕ,НУ ЗАГОЛОВОК ШИКАРНЫЙ)))))))
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  DmD 31.01.2017 в 13:31:03   # 577261
А может самого в мусорный бак, как хохлы делают!
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  Викторовна 31.01.2017 в 17:12:13   # 577341
1. Засорение надоедливыми смсками про погоду. Приходят каждый день.
2. Про малолетних водителей автобусов и маршруток, громко орущий музыкальный мусор .Грязные салоны автобусов.
Если кто-нибудь со мной согласен, напишите пожалуйста.
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  Alexy 31.01.2017 в 17:16:08   # 577345
Кстати, анонимные записки не принимаются!
Обязательно иметь цифровую подпись!
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