Регулировщики в новой форме появились на перекрестках Шымкента
danilov 01 Февраля 2017 в 14:38:16
На перекрестке проспекта Республики и улицы Бейбитшилик водители обратили внимание на необычную форму представителя Местной полицейской службы Шымкента — полицейского-регулировщика.
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Водители отмечают, что регулировщик выглядит довольно импозантно, вполне заметен на перекрестке. Яркие метки на перчатках очень заметны. И без жезла очень даже понятны его указания.
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Хотя, именно перчатки у полицейских-регулировщиков, вызывают особенный интерес и сочувствие шымкентских автовладельцев. Водители переживают, как будет чувствовать себя регулировщик к жару? В перчатках…
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