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Шымкент
Регулировщики в новой форме появились на перекрестках Шымкента
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danilov 01 Февраля 2017 в 14:38:16
На перекрестке проспекта Республики и улицы Бейбитшилик водители обратили внимание на необычную форму представителя Местной полицейской службы Шымкента — полицейского-регулировщика.



Водители отмечают, что регулировщик выглядит довольно импозантно, вполне заметен на перекрестке. Яркие метки на перчатках очень заметны. И без жезла очень даже понятны его указания.

Хотя, именно перчатки у полицейских-регулировщиков, вызывают особенный интерес и сочувствие шымкентских автовладельцев. Водители переживают, как будет чувствовать себя регулировщик к жару? В перчатках…

otyrar.kz
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  Mikado 01.02.2017 в 15:00:05   # 577579
Quote:
Водители переживают, как будет чувствовать себя регулировщик к жару?


Когда это водители переживали за них? Отырар ТВ, не говорите за всех.
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  Лялька 01.02.2017 в 15:28:32   # 577591
Стильныыыый
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  Alexnex 01.02.2017 в 15:31:13   # 577594
Меня вот больше интересует другой вопрос - когда регулировщик начинает ручную регулировку перекрестка, оборудованного системой фиксации нарушений, без отключения светофора. По идее нужно руководствоваться жестами регулировщика, но потом что штраф оспаривать?
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  Mikado 01.02.2017 в 15:49:44   # 577602
Цитата: Alexnex от 01.02.2017 15:31:13
Меня вот больше интересует другой вопрос - когда регулировщик начинает ручную регулировку перекрестка, оборудованного системой фиксации нарушений, без отключения светофора. По идее нужно руководствоваться жестами регулировщика, но потом что штраф оспаривать?


Потом скажут, что регулировщик поддельный. Так что платите штраф.
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