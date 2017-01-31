Попытка расследования причин ЧП на ШСЗ

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danilov 01 Февраля 2017 в 16:15:01
Некогда одного из крупнейших предприятий советского союза. 70 % свинца вырабатывалось именно на этом заводе — шымкентском свинцовом. В данный момент он абсолютно заброшен. Нет охраны, нет людей. Ощущение полной разрухи: на стене висит календарь за 2011 год, мебель свалена в кучу, а на полу лежат пропуски на завод. Двери входа на территорию плотно закрыты. Дозваться охранника все-таи удалось, но он сразу потребовал выключить видеокамеру.
Чуть позже подходит начальник охраны, который поясняет, что территория является частным владением и впускать посторонних людей без соответствующего разрешения не позволяется. А также заявил, что вся деятельность завода прекращена. Наличие охотников за металлом и погибших при разборе конструкций людей мужчина отрицает.
— Никого, никаких чёрных копателей
— Но ведь в прошлом году здесь были найдены трупы
— Нет, это всё ерунда.
Не получив разрешения пройти на территорию, мы направили запросы в соответствующие органы. Судя по ответам ДВД ЮКО владельцем заложенной территории свинцового является АО «Форте Банк». Однако представитель банка объяснил только одно, что свинцовый не принадлежит банку, а лишь находится у него в залоге. А все остальное, включая и ЧП на территории — коммерческая тайна. Предложили обратиться в управление АО «Южполиметалл». Но трехэтажное здание бывшего заводоуправления тоже оказалось брошенным. Вахтёр, охраняющий опустевший объект, сказал что они давно переехали. Но и на новом месте никого из управленцев не нашлось.
— Я видел двое, трое, четверо…может пятеро их. Приезжают уезжают. Архив здесь. А к заводу какое отношение они имеют, мы не в курсе.
— А давно они сюда переехали? Нам говорят, что в прошлом году или год назад где-то
— Нет. Они переехали сюда 4 месяца назад. Просто архив сняли и все.
Пока выяснить какая судьба ждёт 120 га земли бывшего промышленного гиганта очень сложно. Как и то каким образом на охраняемой территории велась нелегальная деятельность погибших черных копателей.
Али Аманов
http://tvk-uko.kz/2017/01/31/svintsovy-j-zavod-popy-tka-rassledovaniya-prichin-chp/
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