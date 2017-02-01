"Байгу" автобусов в Шымкенте сняли на видео

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danilov 01 Февраля 2017 в 17:57:06
Комментарии, по рейтингу, по дате
Kotstantin 01.02.2017 в 18:05:31 # 577653
Цитата: DuMoH от 01.02.2017 18:36:23
Водитель гринбас год будет пешком ходить по 596 ч.3
Водитель гринбас год будет пешком ходить по 596 ч.3
Даты нет. С момента правонарушения могут быть привлечены в течении 2-х месяцев. Отмазаться может, что давно было((
И ради этого гринбаса было повышение тарифа на проезда на 40% сразу. Кому же она принадлежит, какому депутату? В юстицию надо запрос подготовить, но сомневаюсь, что они ответят. Такая информация охраняется как гостайна
alpha_portal 01.02.2017 в 19:45:50 # 577679
Цитата: НурболаТТ от 01.02.2017 19:07:51
Даты нет. С момента правонарушения могут быть привлечены в течении 2-х месяцев. Отмазаться может, что давно было((
И ради этого гринбаса было повышение тарифа на проезда на 40% сразу. Кому же она принадлежит, какому депутату? В юстицию надо запрос подготовить, но сомневаюсь, что они ответят. Такая информация охраняется как гостайна
Цитата: DuMoH от 01.02.2017 18:36:23
Водитель гринбас год будет пешком ходить по 596 ч.3
Водитель гринбас год будет пешком ходить по 596 ч.3
Даты нет. С момента правонарушения могут быть привлечены в течении 2-х месяцев. Отмазаться может, что давно было((
И ради этого гринбаса было повышение тарифа на проезда на 40% сразу. Кому же она принадлежит, какому депутату? В юстицию надо запрос подготовить, но сомневаюсь, что они ответят. Такая информация охраняется как гостайна
Есть другая сторона дела: свидетели И они в таком развороте событий могут поставить крест на правах водителя этого автобуса.