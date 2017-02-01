"Байгу" автобусов в Шымкенте сняли на видео

Цитата: DuMoH от

Водитель гринбас год будет пешком ходить по 596 ч.3 Водитель гринбас год будет пешком ходить по 596 ч.3

Даты нет. С момента правонарушения могут быть привлечены в течении 2-х месяцев. Отмазаться может, что давно было((И ради этого гринбаса было повышение тарифа на проезда на 40% сразу. Кому же она принадлежит, какому депутату? В юстицию надо запрос подготовить, но сомневаюсь, что они ответят. Такая информация охраняется как гостайна