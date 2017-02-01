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Шымкент
"Байгу" автобусов в Шымкенте сняли на видео
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danilov 01 Февраля 2017 в 17:57:06
Очевидцы засняли "байгу" автобусов в Шымкенте. Съемка велась 1 февраля из автомобиля, следующего по пятам нарушителей дорожного спокойствия.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Kotstantin 01.02.2017 в 18:05:31   # 577653
Ждем следующую статью, увольнение, лишение, наказание !?
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  arhar 01.02.2017 в 18:15:35   # 577658
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  DuMoH 01.02.2017 в 18:36:23   # 577663
Водитель гринбас год будет пешком ходить по 596 ч.3
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  НурболаТТ 01.02.2017 в 19:07:51   # 577667
Цитата: DuMoH от 01.02.2017 18:36:23
Водитель гринбас год будет пешком ходить по 596 ч.3

Даты нет. С момента правонарушения могут быть привлечены в течении 2-х месяцев. Отмазаться может, что давно было((
И ради этого гринбаса было повышение тарифа на проезда на 40% сразу. Кому же она принадлежит, какому депутату? В юстицию надо запрос подготовить, но сомневаюсь, что они ответят. Такая информация охраняется как гостайна
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  tod777 01.02.2017 в 19:10:34   # 577668
Забодали эти автобусники пересаженные с ослов за руль пассажирского транспорта лишать категории пожизненно пусть на стройку идёт бетон месит
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  Стрельцов 01.02.2017 в 19:25:28   # 577674
да хоть тысячу водил лишите прав на их место сядет другая тыща. надо снимать с должности зававтопарка, начальника отдела кадров и может др. ответственные за поведение водителей
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  alpha_portal 01.02.2017 в 19:45:50   # 577679
Цитата: НурболаТТ от 01.02.2017 19:07:51
Цитата: DuMoH от 01.02.2017 18:36:23
Водитель гринбас год будет пешком ходить по 596 ч.3

Даты нет. С момента правонарушения могут быть привлечены в течении 2-х месяцев. Отмазаться может, что давно было((
И ради этого гринбаса было повышение тарифа на проезда на 40% сразу. Кому же она принадлежит, какому депутату? В юстицию надо запрос подготовить, но сомневаюсь, что они ответят. Такая информация охраняется как гостайна

Есть другая сторона дела: свидетели И они в таком развороте событий могут поставить крест на правах водителя этого автобуса.
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  728 01.02.2017 в 21:03:04   # 577696
Такое видео каждый день на "Севере" снимать можно. Никаких жёстких дисков не хватит
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  matvei 01.02.2017 в 21:59:01   # 577703
Сегодня на Тауке хана аварию видел автобус какой-то, с 77 газелью столкнулись .Как люди не пострадали? Кто знает?
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  odysssey 01.02.2017 в 22:00:39   # 577704
Эт разве байга, ни разу на красный не проехали А сплошная в нашем городе никого не останавливает, вы хоть 5 сплошных подряд нарисуйте
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