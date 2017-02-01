Бездельникам и бездарям в полиции не место: Аким Шымкента пригрозил увольнениями

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danilov 01 Февраля 2017 в 23:02:27
"Я не уверен, что все начальники МПС останутся на местах. Я не удовлетворен работой районных подразделений местной полиции. Вы работаете на отчетность. Вы больше не население боитесь, а МВД. А полиция служит населению! И главнее оценка жителей, а не акима или других шефов. Если люди не справляются, то их надо увольнять. Бездельникам и бездарям нечего делать в полиции. Это ведь призвание, и в полицию люди должны идти не для улучшения социального статуса, а чтобы порядок наводить", - возмутился аким Шымкента.
По мнению Абдрахимова, в районах города безуспешной остается работа со стихийной торговлей, таксистами, с суточными квартирами и заброшенными строительными площадками.
По поручению акима Шымкента в скором времени для таксистов появятся "змейки" и "стоянки" для посадки и высадки пассажиров. На то, чтобы внедрить это новшество на заполненных дорогах Шымкента, у отдела транспорта только месяц. Причем такие "змейки" и "стоянки" должны появиться около железнодорожного вокзала, около всех базаров и в районе магазина "Колос", откуда уезжают такси в сторону Ташкента.
Возмутили акима жесткие меры полицейских по отношению к любителям выбрасывать, где попало, окурки. Габидулла Абдрахимов признал, что зачастую и сам акимат толкает людей на такие правонарушения.
"Большинство правонарушений происходит из-за нашей недоработки. Почему окурок бросил? Потому урны нет. На пикниках почему у речки мусор оставляют? Потому что контейнера мусорного нет, а в пакете увезти с собой не каждый догадается", - сказал Габидулла Абдрахимов.
Полицейским и коммунальщикам аким дал месяц на решение проблем. К слову, во время отчета местной полицейской службы Шымкента отметились и позитивные сдвиги. Так, в городе сократилось количество уголовных правонарушений, стало меньше особо тяжких и тяжких преступлений. Сократилось и количество аварий, реже погибают люди. За год выписано административных штрафов на 93 миллиона 357 тысяч тенге.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bezdelnikam-bezdaryam-politsii-mesto-akim-shyimkenta-311348/
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