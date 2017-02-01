Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
В Шымкенте столкнулись пассажирский автобус и маршрутка, полные людей
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Февраля 2017 в 23:33:06
В Шымкенте столкнулись пассажирский автобус и маршрутка, полные людей. Жуткая авария произошла около 19:00 1 февраля на пересечении проспекта Тауке-хана с улицей Аймаутова. В аварии, где столкнулись автобус, следовавший маршрутом № 93 и пассажирская ГАЗель № 77, множество пострадавших.













Очевидцами страшного дорожно-транспортного происшествия стала съемочная группа программы «Экстренный вызов» на ТК «Отырар TV». Только на глазах корреспондентов «Экстренного вызова» кареты скорой помощи увезли в больницы Шымкента семь пострадавших пассажиров.

Прохожие, видевшие саму аварию, рассказывают, что пассажиры маршрутки во время удара вылетали из окон. Сейчас на месте жуткого ДТП работают дознаватели полиции и несколько бригад медиков. Мы следим за развитием событий.

Otyrar.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Snake666 01.02.2017 в 23:40:46   # 577713
Догонялись, блин! Только люди причём?!
поощрить | покарать
  Mustang 01.02.2017 в 23:46:15   # 577714
Только было сообщение про Байгу....А теперь вот...Как говорится Результат на лицо...Опасно,а ещё тарифы повышают за ЯКОБЫ безопасное движение...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь