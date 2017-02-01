В Шымкенте столкнулись пассажирский автобус и маршрутка, полные людей

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danilov 01 Февраля 2017 в 23:33:06
Очевидцами страшного дорожно-транспортного происшествия стала съемочная группа программы «Экстренный вызов» на ТК «Отырар TV». Только на глазах корреспондентов «Экстренного вызова» кареты скорой помощи увезли в больницы Шымкента семь пострадавших пассажиров.
Прохожие, видевшие саму аварию, рассказывают, что пассажиры маршрутки во время удара вылетали из окон. Сейчас на месте жуткого ДТП работают дознаватели полиции и несколько бригад медиков. Мы следим за развитием событий.
Otyrar.kz
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