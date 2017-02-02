Долг ТЭЦ-3 перед газовиками вырос до 2млрд.тенге

Как получилось, что с начала нынешнего отопительного сезона ТЭЦ задолжал газовикам почти 2 миллиарда тенге непонятно, получить четкий ответ от чиновника не удалось, он попросил прекратить ажиотаж вокруг этой темы. Но заверил, что задолженность в скором времени будет погашена.