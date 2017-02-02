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Шымкент
Долг ТЭЦ-3 перед газовиками вырос до 2млрд.тенге
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danilov 02 Февраля 2017 в 19:37:59
ТЭЦ-3 задолжало газовикам около двух миллиардов тенге и в случае, если в сжатые сроки сумма не будет выплачена, компания «КазТрансГаз Аймак» прекратит подачу газа.

Сегодня ситуацию прокомментировал начальник отдела городского ЖКХ Талгат Касымбеков.



Город без тепла не останется, именно с этих слов Талгат Касымбеков начал пресс-конференцию. Он рассказал, что накануне встречался с представителями компании «КазТрансГаз Аймак» и официального заявления или уведомления о том, что подача газа в «Энергоцентр-3» прекратится со стороны газовиков якобы не было.

«Газ подается стабильно и станция соответственно тоже работает стабильно. Ограничений или прекращении никаких не будет»,-утверждает чиновник.

Наличие долга у ТЭЦ в ЖКХ не отрицают, но называть точную цифру не хотят. Не больше трех недель назад была озвучена цифра долга в 1 миллиард 800 млн тенге. Причем полтора из них еще с прошлого отопительного сезона. Однако эту информацию Талгат Касымбеков опровергает.
«За прошлый год мы рассчитались там нет долгов»

Как получилось, что с начала нынешнего отопительного сезона ТЭЦ задолжал газовикам почти 2 миллиарда тенге непонятно, получить четкий ответ от чиновника не удалось, он попросил прекратить ажиотаж вокруг этой темы. Но заверил, что задолженность в скором времени будет погашена.

«У нас заключен трех сторонний график погашения задолженности- это ЖКХ, «Куат жылуорталык» и ТЭЦ. Есть соответствующий график и по этому графику идет погашение задолженности. Да, есть определенные отставания графика, но мы в процессе работы этот график нагоняем» .

Между тем 4 и 5 февраля синоптики обещают морозы и, если вдруг отопление в Шымкенте действительно отключат, то даже горожане, которые добросовестно оплачивали за тепло могут остаться в холодных квартирах.

ТК ТВК
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 02.02.2017 в 20:03:10   # 577904
Quote:
Как получилось, что с начала нынешнего отопительного сезона ТЭЦ задолжал газовикам почти 2 миллиарда тенге непонятно, получить четкий ответ от чиновника не удалось, он попросил прекратить ажиотаж вокруг этой темы. Но заверил, что задолженность в скором времени будет погашена.
Вряд ли граждан интересует откуда такой долг, но человек сказал, что все будет О.К. И это главное.
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  Шекспир 02.02.2017 в 20:19:09   # 577908
Интересует почему газ который находится на нашей родной земле не принадлежит нам, народу. Интересно почему вообще мы народ должны платить за то что по праву наше. Интересно почему чиновники разворовывают страну.
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  Мура45 02.02.2017 в 20:23:48   # 577911
Короче, нужен ИВС..
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  Zoggyla 02.02.2017 в 20:28:16   # 577912
Цитата: Шекспир от 02.02.2017 20:19:09
Интересует почему газ который находится на нашей родной земле не принадлежит нам, народу. Интересно почему вообще мы народ должны платить за то что по праву наше. Интересно почему чиновники разворовывают страну.
Парадокс в том, что газ этот ничего не стоит, а вот добыча (если не попутный ), доставка, хранение и пр. расходы имеют стоимость.
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  DuMoH 02.02.2017 в 20:33:58   # 577914
И это правительство лоббирует запрет автономного отопления!!!
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  TATARIN7 02.02.2017 в 20:39:02   # 577916
Неверю ни одному слову, просто ПАТАМУШТА чиновник, а чиновники давно вышли из доверия
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  Денис222 02.02.2017 в 20:54:30   # 577919
Интересно почему чиновники разворовывают страну.

Потому что доживать свой век будут не в Казахстане...
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  odysssey 02.02.2017 в 22:46:04   # 577938
Эту страну не победить и с каждым годом будет все хуже и хуже(хоть я и блть оптимист по жизни)! Всем срать на народ!
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  tod777 02.02.2017 в 23:44:17   # 577952
Подводят к тому что-бы задрать тариф а во сколько раз доже богу не известно, забодали
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  tod777 02.02.2017 в 23:45:52   # 577953
Я жил во времена горбачёва и назарбаева но сука скучаю по временам сталина
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  arhar 03.02.2017 в 00:29:46   # 577963
Цитата: tod777 от 02.02.2017 23:45:52
Я жил во времена горбачёва и назарбаева но сука скучаю по временам сталина

я видел по тв похороны Черненко, и не плакал...
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