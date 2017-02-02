Долг ТЭЦ-3 перед газовиками вырос до 2млрд.тенге

Как получилось, что с начала нынешнего отопительного сезона ТЭЦ задолжал газовикам почти 2 миллиарда тенге непонятно, получить четкий ответ от чиновника не удалось, он попросил прекратить ажиотаж вокруг этой темы. Но заверил, что задолженность в скором времени будет погашена.Вряд ли граждан интересует откуда такой долг, но человек сказал, что все будет О.К. И это главное.
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danilov 02 Февраля 2017 в 19:37:59
Сегодня ситуацию прокомментировал начальник отдела городского ЖКХ Талгат Касымбеков.
Город без тепла не останется, именно с этих слов Талгат Касымбеков начал пресс-конференцию. Он рассказал, что накануне встречался с представителями компании «КазТрансГаз Аймак» и официального заявления или уведомления о том, что подача газа в «Энергоцентр-3» прекратится со стороны газовиков якобы не было.
«Газ подается стабильно и станция соответственно тоже работает стабильно. Ограничений или прекращении никаких не будет»,-утверждает чиновник.
Наличие долга у ТЭЦ в ЖКХ не отрицают, но называть точную цифру не хотят. Не больше трех недель назад была озвучена цифра долга в 1 миллиард 800 млн тенге. Причем полтора из них еще с прошлого отопительного сезона. Однако эту информацию Талгат Касымбеков опровергает.
«За прошлый год мы рассчитались там нет долгов»
Как получилось, что с начала нынешнего отопительного сезона ТЭЦ задолжал газовикам почти 2 миллиарда тенге непонятно, получить четкий ответ от чиновника не удалось, он попросил прекратить ажиотаж вокруг этой темы. Но заверил, что задолженность в скором времени будет погашена.
«У нас заключен трех сторонний график погашения задолженности- это ЖКХ, «Куат жылуорталык» и ТЭЦ. Есть соответствующий график и по этому графику идет погашение задолженности. Да, есть определенные отставания графика, но мы в процессе работы этот график нагоняем» .
Между тем 4 и 5 февраля синоптики обещают морозы и, если вдруг отопление в Шымкенте действительно отключат, то даже горожане, которые добросовестно оплачивали за тепло могут остаться в холодных квартирах.
ТК ТВК
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Шекспир от 02.02.2017 20:19:09Парадокс в том, что газ этот ничего не стоит, а вот добыча (если не попутный ), доставка, хранение и пр. расходы имеют стоимость.
Интересует почему газ который находится на нашей родной земле не принадлежит нам, народу. Интересно почему вообще мы народ должны платить за то что по праву наше. Интересно почему чиновники разворовывают страну.
Интересует почему газ который находится на нашей родной земле не принадлежит нам, народу. Интересно почему вообще мы народ должны платить за то что по праву наше. Интересно почему чиновники разворовывают страну.
Потому что доживать свой век будут не в Казахстане...
Цитата: tod777 от 02.02.2017 23:45:52
Я жил во времена горбачёва и назарбаева но сука скучаю по временам сталина
Я жил во времена горбачёва и назарбаева но сука скучаю по временам сталина
я видел по тв похороны Черненко, и не плакал...