Байганутого шымкентского водителя автобуса лишили прав

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 02 Февраля 2017 в 19:46:33
28-летний водитель сесть за руль теперь сможет только через год. "В отношении водителя Руслана Тилеуова составлены два административных протокола. За выезд на встречную полосу движения он на год лишен водительских прав. За нарушение правил маневрирования он обязан выплатить штраф в размере 5 МРП", - рассказали в МПС Шымкента.
Водитель автобуса помимо прав лишился еще и рабочего места, его уволили. По словам начальника отдела пассажирского транспорта Куатжана Жуматаева, в прошлом году за нарушение правил дорожного движения из транспортных компаний Шымкента были уволены 6 водителей.
Напомним, водитель-лихач попал в поле зрения видеорегистратора накануне. На одной из центральных улиц Шымкента он сначала не пропустил пешехода, а затем устроил соревнования с другим автобусом. Очевидцы происшествия, которые и засняли это видео, отметили, что не могли объехать автобус, так как он старался помешать тому, который ехал следом за ним.
https://tengrinews.kz/events/voditelya-avtobusa-lishili-prav-baygu-doroge-shyimkente-311413/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Людей же возил а не дрова.
Почему транспортные компании сами не контролируют.
Только после того как заснимут на регистратор потом типо реагируют. Компании тоже надо штрафовать.
За выезд на встречную полосу движения он на год лишен водительских прав.
может правильно было бы лишать пожизненно категории Д? да и штраф какой-то маленький, и где санкции к автопарку?