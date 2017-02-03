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Шымкент
Полмиллиона тенге обещают полицейские Шымкента за информацию о грабителе
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Гость 03 Февраля 2017 в 15:45:51
Полицейские Шымкента обещают полмиллиона тенге тому, кто опознает человека, подозреваемого в попытке ограбления ломбарда, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.


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Как известно, 11 января мужчина в медицинской маске и солнцезащитных очках, угрожая обрезом охотничьего ружья, потребовал у кассира ломбарда выдать золотые изделия и деньги. Затем он выстрелил в женщину, ранив ее в область грудной клетки, и скрылся с места преступления. Сотрудница ломбарда с огнестрельными ранениями доставлена в реанимационное отделение городской больницы скорой помощи.

Объявление о вознаграждении разместил в Facebook начальник местной полицейской службы Шымкента Данияр Мейрхан.

"Полмиллиона тенге (500 000) тому, кто узнал человека на фотографии и подскажет, где его найти. В медицинской маске, солнезащитных очках и черном капюшоне молодой человек, который открыл стрельбу в "Сейф-Ломбарде" в 11 микрорайоне. Утром 11 января он с обрезом в руках ворвался в ломбард и выстрелил в грудь 33-летней женщине. Затем преступник скрылся, а женщину с повреждением легкого и печени доставили в больницу. За информацию о его местонахождении и сотрудничество с полицией будет вознаграждение! Звоните по телефону 8701 013 0102, 53 52 52 или 102. Конфиденциальность гарантируется. Прошу максимальный репост", - написал Мейрхан.

https://tengrinews.kz/crime/polmilliona-tenge-obeschayut-politseyskie-shyimkenta-311456/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Serg155 03.02.2017 в 16:14:59   # 578146
Ну журналюги, любят преукрасить статью. То он ворвался с огнестрельным пистолетом , потом с травматическим пистолетом , теперь с обрезом, завтра наверное окажется что ворвался с "Мухой"
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  Serg155 03.02.2017 в 16:17:10   # 578147
Оказывается все-таки обрез...
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  X-Daemon 03.02.2017 в 16:18:21   # 578148
Quote:
в 11 микрорайоне. Утром 11 января

и время наверное было 11:11
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  Мура45 03.02.2017 в 16:28:33   # 578149
Пусть ищут среди тех, кто сдавал в ломбард имущество и не смог выкупить.
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  Jopavogne 03.02.2017 в 16:35:07   # 578151
Quote:
Конфиденциальность гарантируется.

Знаем их гарантии...
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  КЕДЫ 03.02.2017 в 17:07:12   # 578157
К.Н.?
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