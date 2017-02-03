Полмиллиона тенге обещают полицейские Шымкента за информацию о грабителе

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Гость 03 Февраля 2017 в 15:45:51
Как известно, 11 января мужчина в медицинской маске и солнцезащитных очках, угрожая обрезом охотничьего ружья, потребовал у кассира ломбарда выдать золотые изделия и деньги. Затем он выстрелил в женщину, ранив ее в область грудной клетки, и скрылся с места преступления. Сотрудница ломбарда с огнестрельными ранениями доставлена в реанимационное отделение городской больницы скорой помощи.
Объявление о вознаграждении разместил в Facebook начальник местной полицейской службы Шымкента Данияр Мейрхан.
"Полмиллиона тенге (500 000) тому, кто узнал человека на фотографии и подскажет, где его найти. В медицинской маске, солнезащитных очках и черном капюшоне молодой человек, который открыл стрельбу в "Сейф-Ломбарде" в 11 микрорайоне. Утром 11 января он с обрезом в руках ворвался в ломбард и выстрелил в грудь 33-летней женщине. Затем преступник скрылся, а женщину с повреждением легкого и печени доставили в больницу. За информацию о его местонахождении и сотрудничество с полицией будет вознаграждение! Звоните по телефону 8701 013 0102, 53 52 52 или 102. Конфиденциальность гарантируется. Прошу максимальный репост", - написал Мейрхан.
https://tengrinews.kz/crime/polmilliona-tenge-obeschayut-politseyskie-shyimkenta-311456/
Комментарии, по рейтингу, по дате
в 11 микрорайоне. Утром 11 января
и время наверное было 11:11
Конфиденциальность гарантируется.
Знаем их гарантии...