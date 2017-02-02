В Шымкенте обнаружен труп молодого мужчины

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Гость 03 Февраля 2017 в 16:14:40
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и криминалисты.
Труп молодого мужчины обнаружен в Шымкенте прямо около ступенек салона красоты неподалеку от перекрестка проспекта Республики и улицы Гагарина, сообщает программа «Экстренный вызов» ТК «Отырар TV».
Неподвижное тело обнаружили ранним утром случайные прохожие. Они и позвонили полицейским на пульт 102. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и криминалисты. По предварительным данным, внешних следов насильственной смерти не обнаружено.
Мужчине примерно 35-40 лет, азиатской национальности. Его одежда грязная, но по наблюдению очевидцев, умерший не очень похож на человека без определенного места жительства.
Фото: otyrar.kz
http://www.zakon.kz/4842246-v-shymkente-obnaruzhen-trup-molodogo.html
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