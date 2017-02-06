Заблудившихся лесников искали в «Аксу Джабаглы»

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danilov 06 Февраля 2017 в 09:14:03
4 февраля 2017 года в 04 часа 12 минут поступила информация о том, что на границе с населенным пунктом Амангельды Жуалинского района Жамбылской области в горах заблудились 2 лесника. Это были работники государственного природного заповедника «Аксу Жабаглы», которые 31 января примерно в 10 часов утра выехали на лошадях для проверки заповедника «Аксу Жабаглы». 03 февраля 2017 года, в связи с ухудшением погодных условий, небольшого снега, перешедшего вечером в снежную бурю, лесники заблудились в горах.
«На место происшествия незамедлительно направили спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС Южно-Казахстанской области в количестве 6-и человек личного состава и 1 специальной техники «Трекол». Кроме того в спасательной операции приняли участие 15 работников заповедника и 4 единицы техники, а также 6 добровольцев на лошадях. Поисковые работы начались 4 февраля в 08 часов 14 минут в горах на границе с населенным пунктом Амангельды Жуалинского района Жамбылской области. В результате проведенных спасательных работ спасатели обнаружили пропавших лесников в 11 часов 40 минут и благополучно доставили их с помощью снегохода «Трекол».
В ДЧС заверили, что лесники и спустя четверо суток, проведенных в горах, чувствовали себя хорошо, в районной больнице им оказали первую медицинскую помощь.
http://tvk-uko.kz/2017/02/04/zabludivshihsya-lesnikov-iskali-v-aksu-dzhabagly/