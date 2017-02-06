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Шымкент
Сотрудница букмекерской конторы инсценировала разбой в ЮКО
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едридмадрид 06 Февраля 2017 в 15:11:59
«1 февраля  в дежурную часть Сарыагашского РУВД поступило сообщение о нападении на одну из букмекерских контор в Сарыагаше. Выехавшие на место происшествия полицейские установили со слов 23-летней сотрудницы, что ночью в контору проникли неизвестные лица в масках, которые угрожая девушке ножом, забрали из кассы около 1,5 млн тенге, после чего скрылись с места преступления»,- говорится в сообщении

Данный факт зарегистрировали в РУВД по статье 192 УК КР «Разбой».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что сотрудница конторы сообщила полицейским ложную информацию о разбое.

Следствием установлено, что подозреваемая инсценировала преступление с целью завладеть деньгами, чтобы улучшить свое материальное положение. При обыске в доме задержанной полицейские изъяли похищенные деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело трем статьям УК РК 189 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», 419 «Заведомо ложный донос» и 420 «Заведомо ложные показания, заключения эксперта, специалиста или неправильный перевод».

Подозреваемая, жительница Сарыагашского района, 1993 г.р. находится под подпиской. Проводится досудебное расследование.

http://www.inform.kz/ru/sotrudnica-bukmekerskoy-kontory-inscenirovala-razboy-na-1-5-mln-tenge-v-yuko_a2996254
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