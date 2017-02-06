Унижавшего жену за отсутствие девственности шымкентца оштрафовали в военном суде

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danilov 06 Февраля 2017 в 19:19:19
Вежливое похищение
Летом прошлого года в одном из поселков Южного Казахстана произошло довольно обычное дело – парень с целью женитьбы украл молодую девушку.
Похититель, 30-летний Тимур Н. (все имена изменены по этическим мотивам), по контракту служил в одной из воинских частей, работал водителем. Будущую невесту ему приглядела старшая сестра. Она же через общих подруг организовала как бы случайную встречу, на которой Тимур увидел Ляззат. Девушка парню понравилась сразу. Затем от тех же общих подруг Ляззат получила приглашение посидеть в кафе. Там оказался и Тимур. В конце вечеринки он предложил подвезти Ляззат до дома на своем автомобиле. В машину сели еще несколько приятелей, которых решено было отвезти первыми. Так, ничего не подозревавшую Ляззат увезли совсем в другую сторону.
Надо отметить, что по дороге все спутники вышли из машины, даже не догадываясь, что с их помощью Тимур совершил “вежливое похищение”. К тому времени было уже совсем темно, Ляззат совершенно не ориентировалась, где находится. Надеялась только на Тимура. И тем больше было ее возмущение и страх, когда он остановился у совсем незнакомых ворот и сказал: “Вот ты и дома!”. Девушка приготовилась отбиваться, даже подняла крик. Но тут вышли улыбающиеся женщины (это были мать, сестры, тетушки и бабушки Тимура), которые начали ласково успокаивать и уговаривать Ляззат зайти в дом полноправной хозяйкой. Весьма шокированная, все еще продолжавшая возмущаться девушка переступила порог.
“Ну, теперь ты невестка! Свадьба послезавтра!” – сообщили ей счастливый жених и его родня.
Свадьба в жизни только раз...
В течение двух дней родственники со стороны жениха совершили все необходимые мероприятия, связанные с обрядами молодоженов. Для знакомства была приглашена также и мама невестки. Она одна воспитывала четверых детей (муж скоропостижно умер несколько лет назад). Ляззат была старшей, являясь опорой и надеждой для всей семьи. Мать невестки тоже не была в восторге от похищения. Но смирилась с ситуацией, пожелала счастья молодым и активно содействовала свадебным приготовлениям. Родственники жениха и невесты все делали слаженно, дружно, с полным взаимопониманием и дружелюбием.
Уже на третий день состоялась свадьба. А потом и первая брачная ночь.
О “черных” словах
Наутро старшая сестра жениха обследовала ложе молодоженов. И не нашла никаких следов крови...
Тут же в лицо еще вчера любимой невестке посыпались совсем другие слова и выражения. Молодая девушка сквозь смущение и слезы пыталась оправдаться: дескать, у жениха самого ничего не вышло... Но тут взорвался сам Тимур. Оскорбления и брань на невестку посыпались со всех сторон. Сестра Тимура позвонила матери Ляззат: “Забирайте свою дочь! Нам такое не нужно!”.
Мама примчалась на такси через считанные минуты. Не требуя от несостоявшихся родственников никаких объяснений, молча забрала дочь.
По дороге та ей все рассказала. Они отправились... в областной центр в гинекологию.
В тот же день Ляззат была осмотрена специалистом – гинекологом медицинского центра. Он вынес однозначное заключение о ее девственности. Мать попыталась еще раз поговорить со стороной жениха, но в ответ услышала лишь оскорбительные замечания.
Терпение девушки кончилось. Она обратилась в полицию с заявлением о привлечении к уголовной ответственности Тимура и его сестры по ч. 1 ст. 131 Уголовного кодекса Республики Казахстан – “оскорбление”, то есть унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме. Однако в полиции заявительнице объяснили, что с этим делом надо обращаться прямиком в судебные органы. Ляззат пошла в суд.
На примирение не пошли
В связи с тем, что главный обвиняемый – Тимур, являлся действующим военнослужащим в воинской части Южного региона, дело рассматривалось в военном суде Шымкентского гарнизона. Председательствующий по делу судья военного суда Бурлибай Каипов говорит, что приходится рассматривать самые разнообразные дела, однако такого специфического случая он не припомнит.
И на досудебном разбирательстве, и в ходе самого процесса суд стремился добиться примирения сторон. Чтобы происшедший конфликт между молодыми людьми был полностью разрешен. Судьи не исключали, что стороны еще могут помириться, стать единой семьей, на счастье и радость друг другу и своим родителям. Но и парень, и девушка высказались категорически против.
В результате исследования всех материалов дела, опроса свидетелей и многого другого суд признал полностью обоснованными жалобы Ляззат. Тимур и его сестра признаны виновными в нанесении оскорблений. По приговору суда, согласно УК РК, за совершение данного уголовного проступка Тимур выплатит штраф в 20 МРП (примерно 42,5 тысячи тенге), его сестра должна оплатить штраф в 30 МРП (порядка 64 тысяч тенге). Суд также разъяснил заявительнице, что она имеет право в гражданском порядке обращаться с иском о возмещении морального ущерба.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Шымкент
Автор: Данил Шемратов
https://www.caravan.kz/gazeta/unizhavshego-zhenu-za-otsutstvie-devstvennosti-shymkentca-oshtrafovali-v-voennom-sude-389918/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Женишок-лошок, хотя бы с месяца три-четыре встречаться надо со своей будущей
Цитата: Мура45 от 06.02.2017 19:37:05Точно подмечено. Лошок мягко сказано, осёл блять
Загрузить чмошника на полную катушку!!
Женишок-лошок, хотя бы с месяца три-четыре встречаться надо со своей будущей
Загрузить чмошника на полную катушку!!
Женишок-лошок, хотя бы с месяца три-четыре встречаться надо со своей будущей
В тот же день Ляззат была осмотрена специалистом – гинекологом медицинского центра. Он вынес однозначное заключение о ее девственности.Не достал своим коротким до девственной плевы.