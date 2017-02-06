Унижавшего жену за отсутствие девственности шымкентца оштрафовали в военном суде

Загрузить чмошника на полную катушку!!Женишок-лошок, хотя бы с месяца три-четыре встречаться надо со своей будущей

В тот же день Ляззат была осмотрена специалистом – гинекологом медицинского центра. Он вынес однозначное заключение о ее девственности.