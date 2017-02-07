В Шарапхане погибли двое мужчин
danilov 07 Февраля 2017 в 11:55:31
В поселке Шарапхана Казыгуртского района при установке столбов освещения погибли двое мужчин.Официально Комментировать ситуацию никто не стал, но по неофициальным данным известно следующее. Возле Шарапханы прокладывают Республиканскую трассу «Западная Европа- Западный Китай» и ее освещением на этом участке занимается фирма ТОО «Отырар жол», именно в эту компанию устроились работать погибшие. По нашим данным молодые люди устанавливали фонарный столб и каким-то образом задев высоковольтную линию получили смертельный разряд. 29 и 30-летние погибшие являлись местными жителями, оба были семейными и имели малолетних детей. В компании «Отырар жол» прокомментировать произошедшее тоже отказались и будет ли семьям погибших выплачена компенсация нам неизвестно. В полиции по этому факту ведется расследование.
ТК ТВК