В Сарыагаше начальник гороно пообещал «крышевать» школьного директора

В понедельник, 6 февраля, в городе Сарыагаш Южно-Казахстанской области борцы с коррупцией задержали руководителя городского отдела образования Мурата МАХАНОВА.
Эту информацию Ratel.kz во вторник, 7 февраля, подтвердили в акимате Сарыагашского района и Департаменте Национального бюро по противодействию коррупции по ЮКО.
47-летний начальник гороно подозревается в получении взятки в 450 тысяч тенге от директора одной из сарыагашских школ. За почти полмиллиона тенге Маханов пообещал «крышевать» или, если сказать официальным языком, покровительствовать своему подчиненному.
На своей должности главный педагог Сарыагаша не просидел и года. Мурат Маханов был назначен на этот пост прошлым летом, в июне.
А до этого он долгое время проработал в Шымкенте в Департаменте образования Южно-Казахстанской области.
Примечательно, что задержанный имеет большой опыт работы в сфере защиты прав детей.
В областном управлении образования задержание Маханова назвали «печальным фактом».
А руководство департамента и вовсе сделало удивительное признание.
- По области у нас 87 тысяч педагогов. Так что каждый случай не проконтролируешь, тяжело проконтролировать. Случаи в отдаленных районах, все это происходит. Конечно, есть факты, и мы максимально стараемся бороться с ними. Я не скажу, что у нас вообще нет коррупции в образовании. Она имеет место быть. Но импульс не дается с областного акимата, с областного управления образования. Мы как бы не заставляем районные отделы заниматься коррупцией.
Мы, наоборот, разъясняем и доводим до них, что последствия могут плачевными, - сообщил и.о. руководителя облоно Ержан БУРХАНОВ.