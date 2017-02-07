Начинается интенсивное обновление автопарков Шымкента

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danilov 07 Февраля 2017 в 19:43:56
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На развитие сферы транспорта в прошлом году было направлено 13 млрд тенге. Это на 6,7 млрд больше по сравнению с 2015 годом. За счет увеличения средств было реализовано несколько важных проектов.
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Согласно программе технического обслуживания произведены ремонтные работы на 171 улице, на 48 улицах был постелен тротуар, а также установлено 28 остановок.
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Кроме того, за счет спонсоров, было застелено около двух тысяч квадратных метров дорожного покрытия и установлены 5 остановок нового типа.
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Также, Габидулла Абдрахимов отметил, что в прошедшем году акимат города следил за качеством обслуживания в общественном транспорте. Для обновления автопарков и привлечения инвестиций в сотрудничестве с компанией «Green Bus» был основан «Шымкент Bus». В настоящее время ведутся переговоры с инвесторами для приобретения новых автобусов. В июле этого года будет закуплено 230 новых автобусов (150 «Шымкент Bus», 80 городские автопарки), работающих на газе.
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Так же, в пресс-службе акимата Шымкента рассказали, что для водителей общественного транспорта и кондукторов проводятся специальные тренинги. Это мера направлена на уменьшение ДТП с участием общественного пассажирского транспорта и культуры обслуживания пассажиров.
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otyrar.kz
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Цитата: TATARIN7 от 07.02.2017 20:47:10
Начинается интенсивное обновление личных автопарков
Начинается интенсивное обновление личных автопарков
Оно и не прекращалось
Пастафариан 07.02.2017 в 21:41:18 # 579068
Цитата: TATARIN7 от 07.02.2017 20:47:10
Начинается интенсивное обновление личных автопарков
Начинается интенсивное обновление личных автопарков