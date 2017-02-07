Очковтирательство по-шымкентски

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danilov 07 Февраля 2017 в 23:12:13
Народный избранник обрушился с сокрушительной речью на коммунальщиков на внеочередной сессии маслихата. Бухарбаев рассвирепел после утверждения последних изменений в бюджете Шымкента, согласно которым в 2017 году ЖКХ получит 1,19 миллиарда тенге.
- Для чего мы эти деньги выделяем? - задал вопрос с высокой трибуны Бухарбаев. - Один пример: 15 многоэтажек массива “Тогуз” уже много лет сливают отходы жизнедеятельности в речку, что течет в Шымкенте. Мы в городе пляжи, зоны отдыха строим, речки чистим, а в них “сюрпризы”! Год-два назад поручили городскому ЖКХ сделать ПСД на прокладку канализации в “Тогузе”. Прошлой осенью они отчитались, что все сделали, и подали в бюджет заявку на выделение денег. Мы подняли протоколы, и оказалось, что никаких заявок никто не делал. Таких примеров масса. Сколько можно врать?!
Бухарбаев напомнил, что городское ЖКХ уже давно на плохом счету у народных избранников, а отчеты коммунальщиков о работе маслихат зачастую принимал со скрипом. Спикер обратил внимание коллег и руководства города на то, что ЖКХ не только пытается ввести их в заблуждение, но и игнорирует депутатские запросы. Только за последние девять месяцев в отдел жилищно-коммунального хозяйства было направлено 15 депутатских запросов, и ни на один не получен ответ.
http://www.time.kz/articles/zloba/2017/02/01/ochkovtiratelstvo-po-shimkentski
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 07.02.2017 в 23:20:40 # 579085