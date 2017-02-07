Пустые хлопоты на свежем воздухе

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danilov 07 Февраля 2017 в 23:14:25
В поселке Мартобе в конторе, где обосновался Кенжебеков, в тот январский день было столпотворение. В комнатушке с растянутым во всю стену баннером, свидетельствующим, что именно здесь находится избирательный штаб кандидата в депутаты гормаслихата, на самом почетном месте за большим канцелярским столом восседал сам бий. По обе руки от него разместилось человек двадцать. Те, кому не хватило места, толпились в “предбаннике”. Преисполненный осознания важности исторического момента и собственной роли в нем, Оразали Эрикпаевич огласил заявление земляков и жителей соседних жилых массивов Каратауского района Шымкента в партию “Нур Отан” с требованием отставки депутата Жанабаева.
- После выборов, как и до выборов, мы его ни разу не видели! - метал в аудиторию стрелы праведного гнева Кенжебеков. - Мы, жители Мартобе, привыкли всегда решать свои проблемы сами. В Сайрамском районе нам депутаты не помогали (до 2013 года п. Мартобе входил в состав Сайрамского района, затем был передан в ведение акимата Шымкента. - З. М.). Перешли в город, думали, что здесь будет по-другому, но этот депутат Жанабаев вообще обошел всех по беспечности и халатному отношению к своим обязанностям! Почему депутат, представляющий партию “Нур Отан”, дурачит народ? Мы зна-а-ем, как он выиграл выборы! - с большим однозначным намеком заметил оратор. - О его заслугах как депутата мы не слышали. Выражаем ему свое недовольство и недоверие!
Громким гомоном собравшиеся поддержали бия. Перебивая друг друга, люди рассказывали о проблемах и возмущались полным отсутствием в их жизни депутата Жанабаева. В самостийном обмене мнениями приняли участие не только мартобинцы, но и представители других жилых массивов.
- Вообще, по нашему чаянию депутатом должен был стать Оразали Кенжебеков, - заявил один из уличкомов* из массива “Достык” Серикбай СПАТАЕВ. - Однако его за какие-то мелкие нарушения сняли с кандидатства. Пришлось голосовать за Жанабаева, а он вообще к нам не приходит! Мы даже не знаем, как выглядит он!
За девять месяцев, прошедших с выборов, так и не посчастливилось лично познакомиться с народным избранником и электорату из жилого массива “Кзыл су”, галдели собравшиеся. Зато люди не скупились на похвалы Кенжебекову. За трансформатор, который он установил своим землякам, за электрификацию целой улицы в родном Мартобе.
- За бийство мне не платят, работаю независимым оценщиком, имею некоторый доход, - не скромничает и сам меценат. - Я верующий человек и 40 процентов от заработанных денег отдаю на богоугодные дела. Многие земляки занимаются благотворительностью, я же выступаю больше организатором благотворительных акций, чем спонсором, пробиваю в акимате многие вопросы. Благодаря этому там улицу асфальтируют, там воду в аул проведут, там продуктовые наборы малоимущим привезут. Делаю это по зову души. Но чем тогда занимается наш депутат?!
В шымкентском филиале главной партии страны торопиться с выводами по поводу заявления бия Мартобе и его соратников не стали. Оставляя за людьми право отстаивать свои интересы, партийцы в то же время не стали с ходу клеймить своего коллегу. Председатель городского филиала партии “Нур Отан” Умерзак МЕЛДЕХАНОВ объяснил, что специальная комиссия разберется в сути конфликта. В свою очередь аким Каратауского района Шымкента Габит МАУЛЕНКУЛОВ рассказал, что тесного взаимодействия с депутатом Жанабаевым у него не было. При этом аким отметил, что собственного бюджета у района нет и все финансовые вопросы решаются в городском акимате.
А тем временем, пока Кенжебеков с единомышленниками обивали партийные пороги, Нуркоз Жанабаев вояжировал по всему своему 18-му избирательному округу. В целом встречи с электоратом проходили в духе понимания и согласия. Люди традиционно благодарили народного избранника за внимание и просили о разном. Депутат и сопровождавшая его свита чиновников из разных госструктур фиксировали пожелания людей и обещали по мере возможности решить вопросы.
Засада поджидала Жанабаева и его эскорт в том самом жилом массиве “Кзыл су”. Никто из местных жителей на встречу с депутатом не пришел. Говорить ему пришлось с мятежным бием из Мартобе и его товарищами, которые специально приехали в “Кзыл су”. Соло в этой обличительной оратории вел, конечно же, Кенжебеков.
- Если я лично с вами не знаком, это не означает, что я не работаю! - держал удар политически подкованный Жанабаев. - С утра до вечера ездить по избирателям депутат не может. Есть стратегические вопросы, которые требуют серьезного депутатского вмешательства. Над этим я постоянно работаю. За девять месяцев мне удалось пробить ремонт нескольких улиц в вашем округе, практически проведен водопровод. Два-три месяца - и вода пойдет в аул. Еще ряд важных вопросов решается...
- А вы, - обращаясь к Кенжебекову, бросил нардеп, - не прокурор, не суд, чтобы устраивать мне допросы! Если вы не курсе, что мною сделано, это еще ничего не значит!
Больше часа длились словесные баталии. Так и не придя к общему знаменателю, люди разъехались по домам. Лишь бий да депутат продолжили переговоры, но уже тет-а-тет. О чем договаривались переговорщики за закрытыми дверями - неизвестно, но по истечении еще одного часа Кенжебеков и Жанабаев... пожали друг другу руки и заявили, что не имеют претензий друг к другу и будут работать в одной упряжке. А в минувший понедельник, 30 января, бий самолично забрал заявление на депутата из “Нур Отана”, а тот прилюдно пообещал не снимать руки с электорального пульса. Вот таким хеппи-эндом закончились игрища либералов в одном отдельно взятом избирательном округе Шымкента.
ОТ РЕДАКЦИИ Одна из целей предстоящей политической реформы - долгожданное введение местного самоуправления. Однако, как показывает эта поучительная история, описанная нашим корреспондентом, простые люди могут стать лишь винтиками в разборках местных бастыков. В этих обстоятельствах в полный рост встает проблема политической культуры граждан-избирателей, чтобы завтра им не было мучительно стыдно за обидные слова и бесцельное сотрясание воздуха. Задуматься есть над чем и властям предержащим: а нужна ли такая “народная демократия”?
http://www.time.kz/articles/territory/2017/02/03/pustie-hlopoti-na-svezhem-vozduhe